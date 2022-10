Kako preživjeti aferu? Postoje tri načina, no samo jedan je pravi

Afera znači kraj za većinu parova, no ima i onih koji je uspiju preobroditi, barem na van. Prema slavnoj psihoterapeutkinji Esther Perel, partneri nakon afere, ukoliko se ne raziđu, idu kao par u jednom od tri smjera.

Jedni nikada zapravo ne prebrode aferu, drugi "trpaju pod tepih", a treći aferu ostave iza sebe i krenu dalje. Ovo posljednje zvuči lako, ali prije no što prevrau ostave u prošlosti, Ovo posljednje zvuči vrlo lako, no koraku "ostaviti iza sebe" prethodi bolan proces u kojem će partneri "prožvakati" i izanalizirati svaku emociju koju su u tom nesretnom razdoblju veze proživjeli te svaku koja je do prevaredovela. Tek kada se oboje ogole do kraja, mogu to što se dogodilo ostaviti iza sebe.

Kojoj ćete skupini pripadati (ukoliko vam se dogodi afera), ovisi o tome kako se izdana strana oporavlja od prevare te o želji onoga koji je prevario, da ostane u vezi i popravi stvar. Naravno, ovisi i o puno dubljim stvarima, primjerice o tome kavo ste imali djetinjstvo jer traume iz rane dobi nosimo cijeli život. Prema Perel postoje tri vrste parova koji su preživjeli aferu, piše Your Tango.