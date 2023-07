Sami sebi najbolji: Pet upozoravajućih znakova koji otkrivaju narcisa u vezi

Samopouzdanje ili narcisoidnost? Iako ljudi misle da su ta dva pojma označuju identično, nije tako. Ljudi s visokim samopouzdanjem sigurni su i zadovoljni sami sobom. Znaju koliko vrijede i koliko mogu, ali isto tako ne omalovažavaju druge. Svjesni su svojih manjkavosti i težit će napretku. S druge strane, narcisoidne osobe uzdizat će sebe te će smatrati da je njima uvijek gore te će se iznova vraćati na sebe. Mantra je narcisa: Ja sam najbolji ili Ja to mogu bolje od drugih. Poanta je da je uvijek on u središtu kao da su drugi manje važni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Problem narcisoidnog ponašanja je taj što se ono ne vidi odmah. Da je netko narcisoidan, često shvatimo (pre)kasno. Možeš samo zamisliti – a možda si se i našla u toj situaciji – kako je dejtati ili biti u vezi s osobom koja neprestano uzdiže sebe, a tebe 'spušta'. Možda ti je na početku dijelio komplimente i to ti je bilo simpa, no s vremenom je njegovo ponašanje postalo problematično. Stalno zahtijeva da mu se diviš i čini ti se da ga baš i nije briga za tvoje probleme.

Sebičnost i nedostatak empatije nije poželjno u ljubavnom odnosu pa je potrebno što prije iščitati spomenute znakove narcisoidnog ponašanja. Neke smo ti već otkrile, no u nastavku ih objašnjavamo detaljnije.

Shvatiš li da se situacija ni nakon razgovora ne mijenja te da se osjećaš loše, najbolje bi bilo prekinuti taj odnos. Možda ćete frajer pokušati 'zarobiti' ili te optuživati, no ne daj se. Probaj se obratiti osobi od povjerenja i prekinuti kontakt s njim. Najčešće nema smisla nuditi novu priliku jer se čini da mu nikad nećeš biti dovoljno dobra. Jer je on nezadovoljan sam sa sobom, a to ne možeš promijeniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Da nas se ne bi krivo shvatilo, i žene mogu biti narcisoidne – takav obrazac koji se smatra kliničkom dijagnozom nema veze sa spolom, odnosno rodom. Najvažnije je promatrati partnerovo ponašanje i reagirati povežeš li njega s većinom ovih znakova.

Dakle, kako prepoznati narcisa?

POGLEDAJ VIDEO: Kako uvjerenja mogu negativno utjecati na naš život?

'Zarobljuje' te od početka

OK, sad bi ti kroz glavu mogla proći misao da su uglavnom SVI na početku šarmantni. Prvi tjedni i mjeseci uglavnom su ispunjeni strašću i komplimentima i to nema veze s narcisoidnošću. Lijepo je kad ti partner iskazuje naklonost – i ti njemu. No trebaš biti oprezna imaš li osjećaj da te 'guši' svojim riječima i djelima. Tek ste se upoznali, a već ima izjavljuje ljubav i velike riječi. Možda ga je malo ponijelo, a možda je to taktika kojom te želi pridobiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Poanta priče jest da se u zdravom odnosu ne bi trebala osjećati 'zarobljeno' kao da su mu dužna polagati račune. Jer nisi. Granice su važne. Još je gore ako ti od 'starta' govori da si najbolja, najljepša i ako ODMAH želi sve znati. Polako, čovječe, polako.

Govori samo o sebi

Ti njega slušaš i želiš mu dati savjet, no tebi se čini da ti on nije podrška. Priču okreće na svoju stranu o čemu god razgovarali. Njegovi su problemi najgori, a svakodnevica mu je puna drama. To bi mogao biti znak da imaš posla s narcisom. Takav će neprestano uzdizati sebe te se hvaliti. Tvrdit će da je najbolji i da bez njega ničega ne bi bilo. Kad je riječ o drugim ljudima, nedostaje mu empatije i umijeće slušanja. Oprezno s takvim. Njega često ne zanima kako si ti i kako ti je prošao dan, ali zato inzistira na monolozima o sebi i nabrajanjem njegovih vrlina. On si je valjda savršen.

'Hrani' se komplimentima

Davanje komplimenata je dobra stvar i jača vezu, ali sa svime treba imati mjeru. Narcisi traže puno pažnje i puno komplimenata jer se time 'hrane'. Zapravo su nesigurni i zato stalno traže potvrdu. Kažeš li mu nešto što mu nije po volji ili mu zamjeriš sitnicu, narcisoidan čovjek mogao bi se uvrijediti i početi te okrivljavati. Oni jednostavno ne vole kritike jer im to 'udara' na i tako smanjen osjećaj vlastite vrijednosti. To nije dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Nesposoban je održati prijateljstvo

U zdravoj vezi oboje biste trebali znati ponešto o društvenom životu onog drugog. Trebali biste razgovarati o svemu pa tako i prijateljstvima. Sumnjivo je ako taj muškarac nema ni jedno kvalitetno prijateljstvo ili ako ljudi bježe od njega. Teško održavaju odnose i baš te zato takav nastoji pridobiti. S obzirom na to da nemaju adekvatan društveni život, mogao bi ti prigovoriti da si premalo s njim ili te ucjenjivati. Ne učiniš li nešto kako on kaže – jer, kao, zna najbolje – mogao bi te napasti. To je očiti znak problematičnog ponašanja.

Dugoročno ti takav odnos može poljuljati samopouzdanje ili te lišiti slobode, a takva ti veza ne treba. Ucjenama će narcis nastojati ojačati svoju poziciju.

Ne priznaje pogrešku

Baš zato što misli da je 'nadčovjek' i da je vrjedniji od ostalih, narcis uglavnom ne priznaje pogrešku. Uvijek pokušava biti 'glavni', imati riječ i zasjeniti te u svemu. Često su arogantni i nedokazivi i nastoje uvijek biti u pravu. Čak i kad pogriješe, to neće priznati nego će za sve kriviti okolnosti i/ili druge. Ne znaju preuzeti odgovornost i nisu spremni na kompromis. To znači da nemaju ni sposobnost rješavanja sukoba. Ako su ti bliski ovi znakovi, razmisli treba li ti zaista takva veza.