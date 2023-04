Lud za tobom: Pet znakova da je frajer zaljubljen preko ušiju

Kaže se da djela govore više od riječi, no kada govorimo o romantičnim odnosima, oboje je važno. Muškarac kojemu je zaista do tebe stalo ponašat će se na određeni način, a svoju će ti naklonost pokazivati na razne načine.

Razlike u ponašanju između frajera koji nije zainteresiran za tebe i onoga koji te želi odvesti pred oltar su značajne, a ako želiš pronaći idealnog partnera koji će te voljeti i cijeniti, onda bi svakako trebala obratiti pažnju na to kako se odnosi prema tebi dok ste zajedno

U nastavku ti otkrivamo pet najčešćih znakova koji otkrivaju da je muškarcu zaista stalo:

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Daje ti komplimente koji se ne odnose samo na fizički izgled

Muškarac koji je zainteresiran samo za seks vjerojatno će hvaliti samo tvoj fizički izgled. S druge strane, onaj kojemu je zaista stalo bit će oduševljen tvojom osobnošću i potrudit će se da to znaš. Njegovi komplimenti neće se odnositi samo na tvoj izgled ili seksi atribute, već na tvoje jedinstvene karakteristike koje te čine drugačijom od svih ostalih.

Upoznao te sa svojim prijateljima i obitelji

Bez obzira na to što skeptici kažu, muškarci se ne boje obvezivanje. Naprotiv, većina pripadnika muškog spola želi pronaći nekoga s kime će izgraditi lijep i ispunjen život. Muškarac koji je pronašao svoju idealnu partnericu, htjet će to reći cijelom svijetu, počevši od onih koji su mu najbliži. Ako mu je do tebe uistinu stalo, vjerojatno će te upoznati sa svojim prijateljima i obitelji jer želi da budeš dio njegovog života i da upoznaš sve one ljude do kojih mu je stalo.

Uključuje te u svoje planove za budućnost

Kada je muškarac ozbiljno zainteresiran za tebe, onda će razmišljati i o vašoj zajedničkoj budućnosti. Ako si primijetila da te uključuje u sve svoje buduće planove, to je jako dobar znak i pokazuje da se zaljubljuje. Primjerice, možda te pitao hoćeš li s njim ići na vjenčanje koje će biti tek za nekoliko mjeseci ili ga zanima tvoje mišljenje o stanu koji planira kupiti. Sve to otkriva da mu je zaista stalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Govori ti što osjeća prema tebi

Prije nego što ti muškarac izravno kaže da te voli, vjerojatno će se truditi to pokazati na brojne druge načine. Na taj način on ti zapravo indirektno želi reći što prema tebi osjeća i pokazati ti koliko ga usrećuješ. Evo samo nekih primjera koji pokazuju da mu je stalo:

'Stvarno mi se sviđaš:'

'Činiš me sretnim.'

'Izvlačiš ono najbolje iz mene'.

Prema tome, obrati pažnju na ono što ti govori i nauči čitati između redaka.

Spreman je biti uz tebe u svakom trenutku

Zaljubljeni muškarac uvijek će dati sve od sebe da te usreći, a svoju naklonost pokazivat će kroz svoje postupke i kroz svoja djela. Primjerice, možda će ti donijeti hranu kada si bolesna, odvesti tvoj auto na popravak ili će se ponuditi da ti pomogne oko radova koje imaš u stanu. Uvijek će biti spreman 'čuvati ti leđa' te biti uz tebe u svakom trenutku. Kada se muškarac u tebe istinski zaljubi, jednostavno ćeš to znati i osjetiti.