Prijateljica ti prolazi kroz prekid? Evo kako joj pomoći (i što obavezno izbjegavati)

Prolaziti kroz prekid sa slomljenim srcem je, u najmanju ruku, užasan osjećaj, a još je gori osjećaj kada ti kroz to prolazi prijateljica uz koju želiš biti u tim teškim trenucima, a jednostavno ne znaš kako joj pomoći. Svi "vodiči za prekid" govore da se, ako ti je slomljeno srce, osloniš na svoje prijatelje, a ako si ti taj prijatelj koji nema pojma što radi, onda je ovo tekst za tebe.

Kao prijateljica koja želi pomoći svojoj prijateljici u nevolji sigurno ćeš se naći u dilemi - što reći, a da ne kažeš pogrešnu stvar, kako se ponašati, što pod svaku cijenu izbjegavati… Tim više jer su brojna istraživanja pokazala da je prekid veze povezan s padom životnog zadovoljstva i povećanjem psiholoških problema, ali i da može povećati rizik od razvoja depresivne epizode. Dakle, uloga prijatelja za vrijeme prekida od velike je važnosti.

Ono što je najvažnije je da razmisliš kako će tvoji postupci zapravo utjecati na tvoju prijateljicu - jer se sada ipak radi o njoj, a ne o tebi. A ako odlučiš pomoći joj, u nastavku donosimo nekoliko stvari koje trebaš izbjegavati i neke stvari koje moraš napraviti kako bi pomogla svojoj prijateljici koja prolazi kroz prekid veze.

Ne pretpostavljaj, već pitaj

Bilo da si i ti već prošla kroz prekid ili nisi, svatko voli da se prema njemu odnosi na neki drugi način, posebno onda kada prolazi kroz ovo teško razdoblje. Možda misliš da znaš što tvoja prijateljica sada želi, no možda si u krivu. Jedini način da budeš sigurna je da ju izravno pitaš što želi ili treba. Svi mi mislimo da svoje prijatelje najbolje poznajemo, no u ovakvim trenucima treba im dopustiti da oni sami odluče kako žele tretirati svoj prekid.

Nemoj poticati konzumaciju alkohola ili droga

Možda misliš da će biti od velike pomoći ako dođeš kod prijateljice i tješiš ju uz čašu vina koja se pretvara u bocu, a boca u dvije boce. No, alkohol nikada nije rješenje, posebno ne u ovakvim situacijama. Imajući na umu neka dugoročna rješenja, moraš potaknuti svoju prijateljicu da se holistički brine o sebi. To može uključivati neke jednostavne stvari kao što je pijenje više vode, spavanje, kretanje i tjelovježba ili izlazak na svjež zrak i sunce. Kao prijateljica, tu si da ju u tome podržiš.

Nemoj blatiti njezinog bivšeg

Ako je tvoja prijateljica bila u lošoj vezi ili je imala težak prekid, možda ćeš joj odmah htjeti reći sve što misliš o njezinom bivšem - sve loše stvari, naravno. No, ako ćeš odmah krenuti vrijeđati i blatiti njezinog bivšeg, to joj nikako neće biti od pomoći. Možda joj je još uvijek stalo do njega i teško se miri s prekidom i zato je važno da budeš puna razumijevanja i da ne zauzimaš odmah napadački stav.

Nemoj požurivati proces tugovanja

Možeš joj reći da preboli svog bivšeg jer ionako zaslužuje puno bolje, no u stvarnosti to i nije tako jednostavno. Svatko od nas tuguje na svoj način i ne postoji neki vremenski raspored za tugovanje. U pravilu, tugovanje zbog prekida veze može potrajati od šest mjeseci do dvije godine. Normalno je da se želiš vratiti na staro, a vjerojatno želi i ona, ali joj je teško. Važno je da ju ne požuruješ i da pustiš da se sve odvija svojim tokom, a da ti budeš uz nju cijelo to vrijeme.

Kontaktiraj ju svakih nekoliko dana

Ako već ne možeš svaki dan biti uz nju, slanje poruke ili pozivi svakih nekoliko dana puno će joj značiti. Pitaj ju kako se osjeća, kako joj prolazi tjedan, reci joj nešto smiješno što se dogodilo, i jednostavno razgovaraj s njom kao što bi i inače razgovarala. Ako se njezin prekid ne spomene nijednom u razgovoru, i to je u redu. Daj joj do znanja da si tu za nju i da možete razgovarati o bilo čemu te da se uvijek može osloniti na tebe ako joj to zatreba.

Poštuj njezine granice

U ovakvim situacijama važno je poštovati granice svojih prijatelja. Možda tvoja prijateljica neće biti spremna razgovarati ili viđati se s ljudima neko vrijeme. Možda će htjeti biti sama, a možda će svoje vrijeme htjeti provoditi s ljudima samo kako ne bi morala razmišljati o prekidu. Što god odlučila, poštuj njezine zahtjeve. Iako misliš da možda znaš bolje, ovo je ipak njezin prekid i ako se ona s tim želi nositi na neki drugačiji način, poštuj to.

Isplaniraj neke zabavne aktivnosti

Tvoja prijateljica sada vjerojatno ima puno slobodnog vremena i iako je važno da si dopusti da neko vrijeme bude sama, vjerojatno ne želi sve vrijeme provoditi sama. Predloži joj da zajedno negdje odete - izađite na ručak, kod kozmetičarke na nokte, u kino, u dugu šetnju - bilo što što će joj izmamiti osmijeh na lice.