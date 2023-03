Bez srama: Šest situacija kada bi trebala posjetiti seksualnog terapeuta

Možda si se šalila sa svojim prijateljicama da ti ne treba terapija, jer imaš njih. No ponekad, najveće probleme u životu možeš najbolje riješiti uz pomoć nepristrane osobe koja je uz to profesionalac u svom poslu, a to je terapeut. A ako su ti problemi seksualne prirode, seksualni terapeut može biti rješenje za sve tvoje probleme.

Unatoč onome što mnogi vjeruju, seksualna terapija slična je bilo kojoj drugoj vrsti savjetovanja. To je seansa koju imaš sa seksualnim terapeutom, psihologom ili psihijatrom kako bi ti pomogao u rješavanju bilo kakvih seksualnih disfunkcija ili intimnih problema. Čak i parovi koji su sasvim zadovoljni svojim seksualnim životom mogu nešto naučiti u seksualnoj terapiji, no posjet seksualnom terapeutu najčešće dolazi na red tek onda kada je pred nama neki veći problem i ne znamo kako ga riješiti.

Bilo da se radi o seksualnoj traumi ili sramu, o bolovima za vrijeme seksa, o istraživanju vlastite seksualne orijentacije ili o nečem drugom, u nastavku smo izdvojile nekoliko razloga zašto bi bilo dobro posjetiti seksualnog terapeuta.

Osjećaš bol kada pokušavaš imati odnose

Važno je prvo posjetiti liječnika kako bi isključila bilo kakva fizička stanja koja bi mogla stajati iza ovoga, za SELF kaže psihologinja i seksualna terapeutkinja Holly Richmond. Nažalost, postoji puno stvari koje mogu uzrokovati bolan seks, poput upale vrata maternice, spolno prenosive infekcije, endometrioze i fibroida maternice. U takvoj situaciji, medicinski tretman može pomoći u ublažavanju poteškoća sa seksom. A ako posjetiš liječnika i on otkrije da ne postoji fizički problem, tada je vrijeme za odlazak kod seksualnog terapeuta s kojim možeš razgovarati o bilo kakvim psihološkim komponentama, objašnjava Richmond.

Na primjer, vaginizam, koji uzrokuje bolne grčeve vaginalnih mišića tijekom penetracije, može proizaći iz tjeskobe oko seksa. A do boli za vrijeme penetracije može doći i zbog problema kao što je posttraumatski stresni poremećaj uzrokovan seksualnim napadom. Stres je također jedan od mnogih mogućih psiholoških uzroka iza erektilne disfunkcije. Poanta je da su mentalno i tjelesno često tako blisko isprepleteni da je bolan seks vrlo valjan razlog za posjet seksualnom terapeutu.

Boriš se sa seksualnom traumom

To što si prošla kroz neki traumatski događaj kada je seks u pitanju, poput seksualnog zlostavljanja, i sada proživljavaš traumu i pokušavaš ju procesuirati, to ne znači da više nikada nećeš biti seksualna i uživati u seksu. Uživanje u seksu nakon takvih situacija moguće je, a seksualni terapeut mogao bi ti pomoći u tome. Naravno, to će biti drugačiji proces za svakoga, ali za većinu ljudi, odlazak seksualnom terapeutu često je bolja opcija od klasičnog psihologa ili terapeuta. "Terapeuti će često govoriti o traumi, ali nema rješenja o tome kako napredujemo kao naše seksualno ja", kaže Richmond i dodaje da seksualni terapeuti pomažu da procesuiraš tu traumu i kreneš naprijed, a pomažu i da ponovno imaš odnose sa svojim partnerom.

Ti i tvoj partner nemate iste želje kada je seks u pitanju

To može značiti mnoge stvari, poput toga da jedna osoba ima veći libido od druge ili da je zainteresirana za istraživanje nečega poput BDSM-a, za SELF kaže seksualna terapeutkinja Liz Powell, koja često viđa partnere s neusklađenim željama. A tu od velike pomoći može biti seksualni terapeut. A ako je potrebno, seksualni terapeut također vas može voditi kroz spoznaju da vaše partnerstvo ne funkcionira zbog tih neusklađenih želja. "Toliko se ljudi boji prekida i odlučuju ostati zajedno čak i kad nisu sretni", kaže Powell. Zajednički posjet terapeutu može vam pomoći da odlučite trebate li spasiti vezu ili ju ipak završiti.

Želiš istražiti otvaranje svoje veze

Ovo je još jedan scenarij koji Powell često viđa. Seksualni terapeut može pomoći paru u ovoj situaciji da preoblikuje svoju vezu na način da se oboje osjećaju sigurno i ispunjeno. To može značiti sve, od slobode da imaš aferu za jednu noć jednom godišnje dok si u drugoj zemlji do izlazaka s više partnera odjednom. Uključivanje nepristrane osobe koja je obučena za takve stvari može pomoći da oba partnera poštuju međusobne granice i da se lakše nose s promjenom.

Istražuješ svoju seksualnu orijentaciju

Seksualni terapeut može ti pomoći i ako imaš pitanja o svojoj seksualnoj orijentaciji, uvjeriti te da je s tobom sve u redu i pomoći ti na tvom putu samospoznaje. To može biti posebno korisno ako si u monogamnoj vezi i osjećaš seksualnu znatiželju za osobama drugog spola, kaže Powell. Seksualni terapeut bi također mogao biti koristan ako se pitaš jesi li možda aseksualna. "Neki ljudi misle da je posao seksualnog terapeuta da natjera ljude da imaju više seksa, a to definitivno nije istina", kaže Richmond. "Ne moraš imati seks. Sve dok je tebi to u redu, i meni je to u redu".

Želiš prevladati seksualni sram

Seksualni terapeut ti može pomoći da se nosiš s nečim što ti donosi sram, čak i ako je ta emocija potpuno neopravdana. I Powell i Richmond kažu da, duboko u sebi, većina ljudi koji dođu kod njih žele znati jesu li "normalni". Zbog srama ćeš se ponekad osjećati kao da nisi "normalna", a to nikako ne pogoduje uživanju u zdravom seksualnom životu. Ali od srama ponekad može biti gotovo nemoguće pobjeći. "Budući da smo odrasli u kulturi s toliko srama, mislim da bi većina nas mogla imati koristi od posjeta seksualnom terapeutu", kaže Powell. Ako te išta sprječava u tome da imaš ljubavni ili seksualni život kakav si oduvijek željela, seksualni terapeut bi ti mogao pomoći da prebrodiš to.