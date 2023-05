Osam znakova da si pronašla savršenog partnera u životu - ali i u krevetu

Ljubav, povjerenje i međusobno poštovanje neki su od najvažnijih temelja za izgradnju čvrstog ljubavnog odnosa. Dakako, ne smije se zanemariti niti onaj seksualni dio odnosa koji također značajno utječe na zadovoljstvo osoba koje su u romantičnoj vezi.

I stručnjaci su složni u tome da je seks važan aspekt svake veze, a manjak seksa ili neispunjene seksualne potrebe mogu itekako negativno utjecati na odnos te dovesti do nepovezanosti i udaljavanja između partnera.

Ljubav i seks nisu iste stvari, ali su usko povezani. Ponekad se ljudi vole, ali naprosto nisu seksualno kompatibilni, što može uzrokovati brojne probleme. No, što je to uopće seksualna kompatibilnost?

Iako ne postoji službena definicija ove fraze, stručnjaci pojašnjavaju da se seksualna kompatibilnost odnosi na to koliko se partneri slažu oko seksualnih potreba i aktivnosti. Što su njihove seksualne potrebe i stvari koje ih uzbuđuju sličnije, to su kompatibilniji.

Zanima te jesi li seksualno kompatibilna sa svojim partnerom? U nastavku pročitaj znakove koji to otkrivaju.

Ne sramite se razgovarati o seksu

Otvorena i iskrena komunikacija ključna je za održavanje zdravog i uspješnog odnosa, a to vrijedi i kad je riječ o seksu. Ako niste na istoj stranici mentalno, nema šanse da budete na istoj stranici seksualno. U vezi bi uvijek trebala biti iskrena s drugom osobom i bez srama reći partneru što točno želiš. Ako to ne možeš, postoji problem.

Volite jedno drugome ispunjavati potrebe u krevetu

Komunicirajući o seksu, partneri upoznaju jedno drugo i svoje seksualne potrebe. Primjerice, možda znaš kakvu vrstu predigre tvoj partner voli ili on jako dobro zna gdje se nalaze tvoje erogene zone. Što bolje poznajete jedno drugo tijekom intimnih odnosa, to ćete biti seksualno kompatibilniji.

Oboje znate što želite kad je riječ o seksu

Svaka bi osoba trebala poznavati svoje seksualne potrebe i znati što želi u krevetu. Također, to bi trebala moći prenijeti i svom partneru. Ako ti sama ne znaš što želiš, kako da ti partner onda udovolji? To je velik dio seksualne kompatibilnosti, a uključuje poznavanje vlastitih seksualnih preferencija, što želiš da ti seks predstavlja u vezi te što očekuješ od svog partnera.

Libido vam se podudara

Ti i tvoj partner ste seksualno kompatibilni ako oboje imate sličan apetit za seksom. S druge strane, ako on želi imati seksualni odnos svaki drugi dan, a ti jednom mjesečno, to znači da u seksualnom smislu baš i niste kompatibilni. Dakako, libido se mijenja i pod utjecajem je mnogih faktora, no ne bi trebalo biti prevelike razlike u tome koliko često vas dvoje želite imati seksualne odnose. U protivnom, mogli bi se pojaviti problemi.

Imate slične seksualne preferencije

Ako jedno od vas voli sado-mazo igrice, a drugi je više sklon rutini i klasičnim seks pozama, možda ćete teško održavati sklad u svom odnosu. Da biste bili seksualno kompatibilni, vaše seksualne preferencije moraju biti približno iste ili barem slične.

Ugodno vam je dok ste zajedno

Ne bojiš se biti tko jesi kada si sa svojim partnerom, a to uključuje i spavaću sobu. Ako ste iskreni jedno prema drugome u pogledu onoga što želite i trebate, vaš će seksualni život biti puno bolji i kvalitetniji.

Ne uspoređujete se s drugima

Parovi često vole uspoređivati svoj seksualni život sa seksualnim životom drugih parova što je uistinu besmisleno. U stvarnosti, sve dok ste oboje zadovoljni u krevetu, uopće nije važno što drugi rade ili koliko često se seksaju. Puno je bolje fokusirati se na to koliko je seks dobar, a ne na samu učestalost seksualnih odnosa.

Uživate u maženju i ljubljenju

Bez obzira na to koliko ste dugo u vezi, poljupci i dodiri nešto su od čega ne biste trebali odustati jer takve sitnice doprinose održavanju strasti te pozitivno utječu na intimni život para. Ako se volite ljubiti i dodirivati te ste fizički privrženo jedno drugome, to dokazuje i da ste seksualno kompatibilni.