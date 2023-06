'Ovo mi je najbolje': 10 iskrenih i otvorenih priznanja žena iz spavaće sobe

Seks je zabavna strana života u kojem se muškarac i žena intimno povezuju. I nije potrebna posebna prilika da se razigra seksualna igra u spavaćoj sobi. Možda nekad misliš da ćete se najbolje zabavljati nakon ludog izlaska, ali tada ste vjerojatno oboje previše umorni. Nije ni lako stvoriti posebne romantične trenutke i zbog toga se ne smije zaboraviti da seks može biti uzbudljiv cijelo vrijeme. Znaš li što zapravo želiš među plahtama? Sigurno znaš, ali možda mu nisi još sve priznala i uvijek misliš da treba posebna doza romantike i uzbuđenja.

Ključ za postizanje najboljeg orgazma je jednostavno uživanje, ali i opuštanje u običnim danima. Upravo su potvrdile i neke žene za Muscleandfitness.com, stvarne žene su objasnile što ih uzbuđuje i kako su se potpuno opustile i uživale u seksu. Njihove iskrene i drugačije priče možeš otkriti u nastavku.

Cijelo tijelo je erogena zona

"Nikad nemoj podcjenjivati moć dobrih poljubaca. Uzbuđuje me kad mi dečko počne ljubiti potiljak i nježno me grickati ušnu resicu — trnci me prođu sve do klitorisa. Nakon nekoliko minuta doslovno ga preklinjem da se samo spojimo", rekla je Tess (27).

Seksi razgovori

"Ne morate čuvati sve zločeste razgovore za spavaću sobu. Ako ste vani na otmjenoj večeri, reci svojoj djevojci koliko je jako želiš. Ako ste u baru, stavi joj ruku na stražnjicu i reci što ćeš joj raditi kasnije kada dođete kući. Kada žena sazna koliko je poželjna dobit će samopouzdanje i kasnije ćete uživati u različitim fantazijama", savjetovala je Marianna (31) muškarcima.

Posvećenost grudima

"Izluđuje me kada je moj dečko posebno fokusiran na grudi. Ne mislim samo da ih zgrabi, mislim na ljubljenje i lizanje dok mi bradavice ne postanu tvrde, a zatim ih lagano gricka. Već sam tada obično potpuno uzbuđena i samo ću uz manje dodirivanje prstima svršiti. Najvjerojatnije orgazme doživjela sam dok mu je ruka bila dolje i onda me ugrizao", dodala je Laine (27).

Dodiruj se

"Znam da možda zvuči čudno, ali jako me pali dok gledam dečka kako se skida. Počnem tako da legnem gola pored njega, moje tijelo uz njegovo, i igram se s njegovim penisom dok ne postane uzbuđen. Zatim spustim njegovu ruku dolje i samo se trljam tijelom o njega i gledam. Mislim da me to jako pali jer je to neka vrsta tabua, nešto što bi on radio privatno, također volim vidjeti koliko ga uzbuđujem", objasnila je Leslie (25).

Zabava u kadi

"Svi govore o seksu pod tušem, ali kada je vani hladno ili tijekom opuštene nedjelje okupajte se u kadi zajedno. Budući da ste oboje u vodi, ne morate se brinuti da će vam voda letjeti u lice ili da će vam biti hladno. Dodavanje mjehurića je također zgodna stvar. Budući da je dio tijela skriven, pomaže u popuštanju inhibicija", dodala je Julie (29).

Ne mora biti udobno

"Muž i ja imamo najbolji seks kada se vratimo kući s posla. Ima nečeg nevjerojatno vrućeg u tome što me drži u svom krilu na kauču dok smo oboje još u radnoj odjeći. Pa bih dečkima rekla da se ne zamaraju svlačenjem. Samo povucite čarape svoje djevojke, otkopčajte hlače i učinite to. Vodite ljubav dok ste još u tom poslovnom raspoloženju - stanje uma i odjeća stvaraju pravi porno film", rekla je Paulina (32).

Položaj žlice za jutro

"Volim se probuditi uz svog dečka, dok se privija uz mene i kada osjetim koliko je uzbuđen. Umjesto da se samo ponašam kao da nitko od nas ne primjećuje, volim kad me nježno zgrabi za bedro i počne me dodirivati ​​tamo dolje. Kad se spojimo iz tog kuta nevjerojatan je osjećaj za oboje", objasnila je Yana (25).

Preuzimanje kontrole

"Kad smo zaručnik i ja u misionarskom položaju obično se osjećam kao da sam na rubu i zbog toga potpuno podivljam. Onda volim preuzeti kontrolu i popeti se gore, staviti svoje ruke na njegove i držati ih, a zatim uživati dok ne svršim. Stalno držanje kontakta očima čini seks intenzivnijim. Moja napomena momcima je da nema ništa loše u ležanju i uživanju u pogledu", dodala je Brooke (24).

Priznanje fantazija

"Nekoliko puta tijekom seksa priznala sam dečku svoje fantazije, željela sam da mi veže ruke i jednostavno me uzme. Malo sam sramežljiva i teško mi je bilo priznati da bih voljela da kupi lisice ili uže. Onda je jedne večeri moj dečko posegnuo za noćnim ormarićem i rekao mi da ima iznenađenje za mene i izvadio dva svilena šala kojima mi je zavezao ruke. Činjenica da je sve pripremio za moju fantaziju bila je jednako nevjerojatna kao i to iskustvo", rekla je Katie (28).

Žene također vole pornografiju

"Nije jako često, ali s vremena na vrijeme suprug i ja se osjećamo posebno nemirno i pustimo porniće. Naizmjenično ćemo pasti na koljena i spustiti se dok drugi sjedi na kauču, a zatim sve završi u doggy položaju", rekla je Nikol (30).