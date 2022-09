Znaš li koja je idealna razlika u godinama između partnera?

Često ćemo čuti ljude koji kažu da su, kada je ljubav u pitanju, godine samo broj. Neki vole starije, nekima je "mlađe slađe", a iako je danas već postalo normalno da puno stariji muškarac izlazi s puno mlađom ženom i obrnuto, istina je da postoji određena razlika u godinama koja može garantirati uspjeh veze.

A ako je vjerovati znanosti, veza takvih parova među kojima postoji velika razlika u godinama ima rok trajanja. Naime, istraživači Andrew Francis-Tan sa Nacionalnog sveučilišta u Singapuru i Hugo M. Mialon sa Sveučilišta Emory u Atlanti proveli su istraživanje o trajanju braka, tijekom kojeg su otkrili da, što je veća razlika u godinama između partnera, to je veća šansa da će prekinuti, odnosno da će doći do razvoda. Dakle, što si bliže svom partneru po godinama, veća je vjerojatnost da će vaša veza dugoročno funkcionirati.

U nekim slučajevima, istaknuli su istraživači, razlika u godinama u vezama povećava izglede za prekid ili razvod više od trideset puta u odnosu na par u kojem su oba partnera istih godina, a u sklopu istraživanja provedeno je i ispitivanje više od 3000 nedavno vjenčanih i nedavno razvedenih Amerikanaca i Amerikanki. Pregledavajući njihove odgovore, istraživači su utvrdili da što je veća razlika u godinama između supružnika, to je veća vjerojatnost da će se na kraju razvesti.

Razlika u godinama i šanse za prekid

Ako je između tebe i tvog partnera razlika u u godinama pet godina, imate 18% veće šanse za prekid, tvrdi istraživanje. A ako je razlika 10 godina, taj se broj poprilično povećava - sve do 39%. Na veliku žalost onih parova s razlikom u godinama od 20 godina i više - njihove šanse za razvod rastu do nevjerojatnih 95% u odnosu na one parove koji su iste dobi. A možda najšokantnije, parovi s razlikom u godinama 30 godina imaju 172% veću vjerojatnost da će se razvesti.

Koja razlika u godinama najbolja kako bi veza uspjela?

Ispostavilo se da, ako želiš uspješnu vezu na duge staze, moraš pronaći nekoga tko ti je blizak po godinama - dakle, idealno bi bilo da ste isto godište. Udati se za nekoga čak godinu dana starijeg ili mlađeg od tebe znači da su vaše šanse da se razvedete tek 3%.

Naravno, istraživači su identificirali i još nekoliko drugih faktora, primjerice koliko dugo su se parovi poznavali prije vjenčanja, koliko novca zarađuju, koliko često idu na vjerske službe i kakvi su njihovi stavovi jedno prema drugome. Godine su na kraju samo jedan od mnogih, no definitivno vrlo značajan faktor koji moraš uzeti u obzir.