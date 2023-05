Zašto žene varaju? Pet žena podijelilo je svoja iskustva o aferama i zašto ne žale zbog toga

Kada je Shelby prevarila muža, kaže, doživjela je svoj prvi orgazam ikada. Ova 54-godišnjakinja, koja je koristila pseudonim kako bi zaštitila svoj identitet, rekla je za Insider da je prevarila svog muža s kojim je bila u braku 20 godina i da je dugo razmišljala o tome, a konačno je to učinila jednog Božića kada je njezin suprug odlučio raditi smjenu za praznike umjesto da provodi vrijeme s njom.

Nezadovoljstvo brakom, što je Shelby navela kao razlog za prevaru, čest je razlog zašto žene varaju, prema njemačkoj studiji iz studenog 2022. Za potrebe studije, istraživači su pratili 12.000 Nijemaca u vezama u razdoblju od 12 godina, povremeno ih provjeravajući. Tijekom tog vremena zabilježili su 1.000 slučajeva varanja.

Kada su istraživači pitali ljude koji su varali kako je to dugoročno utjecalo na njihovu osobnu dobrobit, muškarci su rekli da se njihova dobrobit smanjila, dok su žene rekle da je afera poboljšala njihovu opću dobrobit. Prema znanstvenicima, to bi moglo biti zato što žene započinju ljubavne afere kada su jako nezadovoljne u svojim vezama.

Insider je razgovarao sa Shelby i s još nekoliko žena koje su varale svoje supruge, a one su objasnile zašto su se u to upustile, kako su to učinile, ali i zašto ne žale ni za čim. Njihova iskustva možeš pročitati u nastavku.

'Zbog afere sam bolja majka svom djetetu'

Žena koja je radi zaštite identiteta koristila ime Michelle u braku je šest godina. Za Insider je rekla da se čini da je seksualni nagon njezina supruga manji od njezina. Nije predvidjela njihov nedostatak seksualne kemije kad ga je upoznala prije 10 godina, kada je imala 17 godina, a na prevaru se odlučila jer nije osjećala podršku svog supruga dok je odgajala njihovu dvogodišnju kćer.

"Na neki način, mislim da sam se navikla na njega jer nisam mislila da postoji puno opcija. Znajući da postoji toliko mnogo drugih ljudi s kojima mogu imati ove lude avanture, to je nekako lijep osjećaj," rekla je ova 27-godišnjakinja koja je preko jedne stranice za upoznavanje upoznala nove ljude, što joj je pomoglo u jačanju njezinog samopouzdanja i odnosa sa svojom seksualnošću.

Trenutno se s istim ljubavnim partnerom, kojeg je upoznala na web stranici, viđa jednom tjedno, i to kod nje dok joj je muž na poslu, a kći u vrtiću, rekla je za Insider. Za dogovor ne zna nitko osim njih dvoje jer je Michelle rekla da se boji osude svoje kršćanske zajednice. Ipak, Michelle je rekla da zbog svojih avantura misli da je bolja majka. "Kad je moja kći u blizini, prisutnija sam s njom, samo zato što sam malo sretnija", rekla je.

'Zasitila sam se dosadnog seksa sa svojim suprugom'

Još jedna žena, koja se predstavila pseudonimom Nikki, zasitila se svog 'dosadnog' seksualnog života sa svojim suprugom i napravila profil na stranici za upoznavanje. Iako još uvijek voli svog supruga s kojim je 15 godina, Nikki je pokušala biti pustolovnija s njim tijekom seksa, tražeći da je čupa za kosu ili udara po stražnjici. On za to nije bio zainteresiran, a to ju je potaknulo da to što nema s njim potraži negdje drugdje.

Nikki je rekla da je muškarac kojeg je na kraju odabrala za svoju prvu aferu ispunio sve fantazije koje je imala o "agresivnom" seksu. "I stvarno je poštovao, ne samo mene, već i moju odluku", rekla je ona Insideru.

'Kada sam prevarila supruga, doživjela sam prvi orgazam ikada'

Žena, koja je koristila ime Shelby kao pseudonim, rekla je za Insider da njezin seksualni život s njezinim mužem, s kojim je u braku 20 godina, "zapravo i ne postoji". Ispričala je da je prije tri godine odustala od seksa sa suprugom, a i kad imaju seks na njegov zahtjev, radi se samo o tome da on dođe do vrhunca. Jednako tako, ona s njim nikada nije doživjela orgazam.

No, ova 45-godišnjakinja također je napravila profil na stranici za upoznavanje i na kraju je prevarila svog supruga na Božić, i to s muškarcem s kojim je izašla na jedan spoj. Shelby je rekla da je njezin suprug odlučio raditi smjenu za praznike, a ona je bila sama kod kuće, pa je otišla u hotel i imala aferu. "Tada sam doživjela svoj prvi orgazam", rekla je.

'Suprug me fizički ne privlači'

Jedna je žena, koja je koristila pseudonim Kelly, rekla da nije imala odnose s mužem zadnjih 10 godina njihovog 22-godišnjeg braka. Sada, ona ima dečka za kojeg on ne zna. "Ne želim ga ostaviti jer ga ne želim povrijediti i obećala sam mu da neću", rekla je Kelly za Insider.

No, rekla je da ju njezin suprug više fizički ne privlači te da seks čuva za svog dečka kojeg je upoznala prije tri godine na jednoj stranici za upoznavanje. Njezin suprug ne zna za njezinog dečka, a ona se s dečkom sastaje u njezinoj kući jednom tjedno dok joj je muž na poslu.

'Zbog seksa se osjećam živom i ne razmišljam o bolesti'

Molly je tražila seksualno ispunjenje nakon što joj je dijagnosticiran rak u terminalnoj fazi. Ona je izašla iz braka u potrazi za boljim seksom jer su joj lijekovi koje je uzimala povećali seksualni nagon, što je pogoršalo već postojeće probleme u njezinom braku, poput nedostatka intimnosti.

Očajnički tražeći seksualnu bliskost, Molly je razmjenjivala eksplicitne videozapise i fotografije na Snapchatu. Na kraju je svom suprugu rekla za to, ali on je rekao da ga nije briga. Njegova apatija zbog situacije pomogla joj je da shvati da bi trebala izaći iz tog braka. "Zbog seksa se osjećam živom i ne razmišljam o bolesti", rekla je ona.