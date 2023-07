Što se sve mijenja? Ovo su glavne razlike ljubavne veze u 20-ima i 30-ima

Kao što dobro vino s godinama postaje sve bolje, tako i ljubavni odnos s vremenom postaje sve bolji. Svijet je bezbrižnom mjesto u dvadesetima i mnogi mladi ljudi često ne razmišljaju o braku ili dugoročnim vezama. No kada ljudi proslave trideseti rođendan puno toga se mijenja, čak su skloniji velikim životnim zaokretima. Općenito, žene su puno svjesnije sebe i onoga što žele, ali često imaju manje vremena za upoznavanje i pronalaženje pravog partnera.

Naravno, kako ljudi sazrijevaju i počinu voditi ozbiljne živote u kojima se posvećuju poslu, i ljubavni odnos postaje drugačiji. No zanimljivo je da neke stvari više uopće nisu važne kao u dvadesetima, dok za druge ljudi pokazuju puno više strpljenja. Velike su razlike u dvadestima i tridesetima i stvaranju ljubavne veze, a o čemu se točno radi možeš pročitati u nastavku.

'Prtljaga' više nije jako važna

U dvadesetima je vrlo je važno je li osoba bila zaručena ili razvedena, koliko dugo je bila prije u vezi ili s kim je sve bila. To sve može smetati mladim ljudima jer žele biti bezbrižni i opušteni u ljubavi. No što su ljudi stariji to više razumiju i manje im smetaju različite životne situacije i iskustva. "Nekad sjajna osoba ima prošlost, ali onda ti možeš biti njegova budućnost", objašnjava stručnjak za odnose Stef Safran.

Teme za razgovor i svađe su drugačije

U 20-ima su svađe puno živahnije i često nezrele te onda ljudi u njima koriste prozivke, šutnju i često se ponavljaju iste svađe i teme. "Kako starimo i raspravljamo na puno produktivniji način. U 30-ima smo racionalniji, prioritet dajemo stvarima koje su stvarno važne, razmišljamo cjelovito i dugoročno te naučimo pustiti neke stvari ako su za opće dobro", objašnjava savjetnica i terapeutkinja Erin Parisi.

Budućnost nije nešto apstraktno nego se ostvaruje

U dvadesetima uvijek sve izgleda kao da počinje, a često pronalazak partnera nije prioritet. Većinom se u 30-ima počinje razmišljati o braku ili nečemu dugoročnom. Često čak takva razmišljanja idu daleko da postanu fiksacija jer se ljudi boje da ako ne pronađu partnera u tom desetljeću, neće nikada. "U ovoj fazi života se traži kvalitetan partner. Financijska stabilnost, obiteljski odnosi i zajednički interesi su važniji od dobrog izgleda ili dobre zabave na dejtovima", objašnjava Parisi.

Manje predrasuda vezano za obrazovanje

Mladi ljudi u dvadesetima će možda više razmišljati o obrazovanju koje ljudi imaju ili kvalitetnom školovanju partnera. "U tridesetima ljudi počinju shvaćati da fakultet ne jamči uvijek uspjeh, ljudi mogu biti uspješni bez obzira na obrazovanje", dodaje Safran.

Lakše je prihvatiti odbijanje

"Postoji sjajna izreka. Samopouzdanje nije u tome da se svima sviđaš nego znači biti dobro kada se ne sviđaš ljudima. Loš spoj i odbijanje u devedesetim godinama može uzrokovati tjedne tuge. U tridesetima se deset puta brže oporavljaš od takvih situacija", dodaje stručnjakinja za veze Amica Graber. U svakom slučaju, manje je patnje oko nebitnih stvari.

Strpljenje je sve veće

Parovi u tridesetima neće odmah odustati kod prvog problema što se češće događa u dvadesetima. "Parovi u tridesetima su daleko spremniji sjesti i racionalno razgovarati o problemima. Lakše će pronaći kompromis. Uvijek će više težiti postizanju pozitivnog rezultata kako bi mogli napredovati", kaže Alex Reddle, stručnjak za odnose.

Seks ima sve veće i dublje značenje

Fizička privlačnost važan je aspekt svake veze, a posebno za dvadesetogodišnjake. "Mladi ljudi u dvadesetima često žele samo tražiti nove poze i različite tehnike. Ipak na njih djeluju hormoni i u dobroj su kondiciji", objašnjava kaže Alex Reddle. U 30-ima dolaze radne obveze i povećana odgovornost što može utjecati na seksualni život. "No dobra strana života u tridesetima je da će parovi puno bolje iskoristiti zajedničko vrijeme jer ga je manje", dodaje dalje.