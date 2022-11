Želiš privući njegovu pažnju? Evo kako mu suptilno dati do znanja da ti se sviđa

Sramežljivost nas ne bi trebala spriječiti da priđemo tipu koji nam se sviđa, no ipak nas sprječava. Znati flertati je teško, a ako si još k tome sramežljiva, može se činiti nemogućim skupiti hrabrosti i reći frajeru koji ti se sviđa kako se stvarno osjećaš. Nekome je to lako, no što s onim ženama koje nisu toliko hrabre?

Nije tajna da je sramežljivim ženama puno draže kada on bude taj koji napravi prvi korak, no svi znamo da muškarci itekako vole kada žena preuzme inicijativu pa bi ponekad stvari trebala uzeti u svoje ruke i zaboraviti na sramežljivost, posebno ako si srela muškarca koji ti se zaista sviđa i kojemu želiš prići.

Pa kako mu onda prići i zadobiti njegovu pažnju, a da to ne bude preočito i da se ne moraš dodatno stresirati oko toga? Ne moraš ga pozvati na večeru - radi se o nekim vrlo suptilnim načinima na koje mu možeš dati do znanja da si zainteresirana. Od kontakta očima do laganog osmijeha, evo kako najlakše privući njegovu pažnju.