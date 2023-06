Ne treba plava tabletica jer ova pića muškarcu mogu pospješiti 'izvedbu u krevetu'

Erektilna disfunkcija može poremetiti kvalitetu vašeg seksualnog života. Ona je frustrirajuća za muškarce, ali može biti i za žene jer nedostaje intimnosti. Taman ste bili uvjereni da ste 'zagrijani' i da će uslijediti 'vruće igrice', a onda ga iznevjeri nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije.

OK, tvog partnera, no i tebe jer se vjerojatno u tom času pitaš što je pošlo po krivu. To se može dogoditi s vremena na vrijeme zbog nekih psiholoških čimbenika (stres, tjeskoba, depresija…) ili pak uslijed prekomjerne konzumacije alkohola. Isto tako moguće je do erektilne disfunkcije dolazi zbog čimbenika kao što je narušeno kardiovaskularno zdravlje ili razina testosterona. Bezbroj je mogućih razloga te je potrebno pratiti situaciju, a ponovi li se isti scenarij, muškarac bi se trebao obratiti urologu pa obaviti potrebne preglede.

Iako konzumacija određene hrane ili pića možda neće automatski riješiti ovaj problem, vrijedi pokušati u dnevnu rutinu uvesti ova pića.

Umjesto alkohola i energetskih pića (koji mogu pogoršati izvedbu u krevetu), tvoj bi partner mogao pokušati s dozom zdravlja, odnosno ovim sokovima!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sok od nara

Ne postoje sveobuhvatne studije iz kojih bismo mogli sa stopostotnom sigurnošću reći da će se tvom frajeru poboljšati čim počne piti sok od nara, no tim istraživača iz Kalifornije angažiralo je 452 sudionika s erektilnom disfunkcijom. Nakon što su dva tjedna pili sok od nara, njih 25 reklo je da im se situacija poboljšala. Istraživači to objašnjavaju time što pijenje soka od nara – ili grožđa ako ne voli nar – povećava razinu dušikovog oksida koji potom poboljšava protok krvi. Pogađaš, protok krvi utječe na 'zaigranost' muškog spolnog organa. Kako je istraživanje rađeno na malom uzorku, ne možemo ti obećati da će se promjene vidjeti i na tvom dragom, no vrijedi isprobati.

Sok od lubenice

Lubenice se prema nekim istraživanjima smatraju prirodnom Viagrom. Najčešće se to kaže u šali, ali i ovo vrijedi isprobati. Ovo voće bogato je L-citrulinom i likopenom, a citrulin pomaže krvnim žilama da se opuste, odnosno potiče cirkulaciju u donjem dijelu. Stručnjaci tvrde da i likopen utječe na sličan način. Uz to, dolazi vrijeme lubenica pa je pravo vrijeme da dragom kažeš za ovaj eksperiment.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sok od rajčice

I rajčica obiluje likopenom što doprinosi cirkulaciji, a dobra je i za zdravlje srca. Bolji protok krvi pozitivno utječe na stanje 'dolje' - stoga neka tvoj frajer rajčice uvrsti na jelovnik. Ako još nije, reci mu da proba barem jedno vrijeme piti sok od rajčice. Mogao bi postati bolji u krevetu. Obostrano zadovoljstvo.

Sok od cikle

Ili je voliš ili je mrziš. Šalu na stranu, sok od cikle ne sviđa se svima, no ako je tvoj muškarac ljubitelj cikle, ona bi mu mogla pomoći oko problema s erekcijom. ''Nitrati u soku od cikle mogu poboljšati protok krvi i potaknuti erektilnu funkciju'', kaže dijetetičarka Katherine Gomez. Sudeći po par istraživanja, nitrati bi mogli 'protjerati' krv 'tamo dolje' i riješiti vas muka.

Sok od špinata

Možda ga ON ne pije često, no ako ima problema s erekcijom, mogao bi pokušati. Iscijeđeni špinat također sadrži nitrate koji bi mogli pokrenuti dotok krvi na strateškom mjestu. Uz to, špinat je zaista doza zdravlja koji čovjeku daje snagu i vitalnost.

Mlijeko

Mlijeko je mnogima neizostavna namirnica, a može pozitivno utjecati i na vaš seksualni život. Mlijeko sadrži L-arginin koji poboljšava protok krvi i opušta mišiće. Mlijeko i mliječni proizvodi možda su dobar saveznik u ovom slučaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kava

Energetska pića mogla bi negativno utjecati na izvedbu jer su prepuna šećera, ali šalica ili dvije nezaslađene kave mogla bi pomoći tvom muškarcu. Dijetetičarka Lauren Maneker tvrdi da svakodnevna umjerena konzumacija kofeina – do dvije šalice kave – smanjuje rizik od erektilne disfunkcije. Dakako, ne treba pretjerivati i ne treba značiti da će mu to pomoći, no možda možete probati, zar ne?