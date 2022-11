Znaš li što je 'dugin poljubac'? Sve je popularniji u seksu i definitivno nije za svakoga

Kada čuješ za izraz "dugin poljubac", vjerojatno ti na pamet pada nešto slatko i lijepo, jer nas duga uvijek asocira na lijepe stvari. No, možda ćeš se iznenaditi, jer je riječ o nečemu malo drugačijem, nečemu što ti sigurno ne bi prvo palo na pamet - seksualnom činu. I da, riječ je o poljupcu, ali definitivno ne onom klasičnom.

Dugin poljubac ili "rainbow kiss" najčešće uključuje muškarca i ženu, a sam čin podrazumijeva razmjenu tjelesnih tekućina između dva partnera, posebno menstrualne krvi i sjemene tekućine. I iako bi neke ljude ideja uključivanja menstrualne krvi u seks mogla odbiti, prema seksualnoj terapeutkinji Carolanne Marcantonio, to je čin koji partnere samo može povezati, "zbog povjerenja koje je potrebno da se oboje upuste u takav čin", objašnjava za Men's Health.

Neki ljudi, pak, daju priliku duginom poljupcu jer vole isprobavati nove stvari, a to definitivno može "začiniti" stvari u spavaćoj sobi. Ipak, ginekologinja Staci Tanouye upozorava da je riječ o izmjeni tjelesnih tekućina, što sa sobom nosi određene zdravstvene rizike, stoga valja biti oprezan i raditi to s partnerom u kojeg imaš potpuno povjerenje.

Što je dugin poljubac i kako funkcionira?

Dugin poljubac, kao što smo već spomenule, uključuje dvije osobe, najčešće suprotnog spola, koje istovremeno daju i primaju oralni seks, dok jedna osoba ima menstruaciju. "Cilj je zajedno doći do vrhunca i poljubiti se tako da se u ustima tijekom poljupca pomiješaju menstrualna krv jednog partnera sa sjemenom tekućinom drugog partnera", objašnjava Tanouye i dodaje da se kombinacijom krvi i sjemene tekućine stvara dugin poljubac.

Kako bi uopće došlo do toga, oba partnera moraju istovremeno primati oralni seks, pa je poza 69 idealna polazna točna za dugin poljubac. I dok žena mora imati menstruaciju kako bi menstrualna krv završila u partnerovim ustima, muškarac mora ejakulirati, a sjeme mora završiti u ženinim ustima. Oni se tada moraju poljubiti, stvarajući tako dugin poljubac.

I dok neki u tome uživaju ili ih ideja krvi čak uzbuđuje, nekima je to ipak malo previše. No seksualna terapeutkinja Marcantonio napominje da dugin poljubac može pridonijeti većoj povezanosti između partnera, jer to može biti dokaz da si oboje dovoljno vjeruju.

Koliko je siguran dugin poljubac?

I dugin poljubac sa sobom nosi određene zdravstvene rizike, a ginekologinja Tanouye kaže da su oni slični rizicima prijenosa infekcije kod bilo koje druge vrste nezaštićenog spolnog odnosa - i putem duginog poljupca mogu se prenijeti HIV, hepatitis, gonoreja, herpes, sifilis i klamidija. Tanouye upozorava da se sve te bolesti i infekcije mogu prenijeti tjelesnim tekućinama tijekom oralnog seksa.

Dakle, treba biti oprezan i dugin poljubac prakticirati samo s partnerom kojemu vjeruješ ili s nekim tko je nedavno bio podvrgnut testiranju na spolno prenosive bolesti i infekcije. I u ovom slučaju, najvažniji su komunikacija i povjerenje, a s partnerom treba biti otvoren i transparentan, bilo da se ste u kratkoj ili dugoj vezi. No sve dok i ti i tvoj partner pristajete na to i poduzmete odgovarajuće mjere opreza, neće biti nikakvih problema.