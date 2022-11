Nije sve med i mlijeko kad si u paru: Brutalne istine o dugim vezama

Mnogi samci osjećaju pritisak kada je riječ o vezama. Živimo u takvom društvu u kojem je puno prihvatljivije biti u braku (kakav god on bio), nego živjeti sam. Pojednostavljenim rječnikom prvo je "normalno", drugo baš i nije.

Uspiješ li se othrvati ovom pritisku i spoznati kako je najbitnije da se u svojoj koži i svom aranžmanu, kakav god on bio, osjećaš dobro - puno si napravila za svoj psihički mir, a to je, na koncu, najbitnije. Možda čezneš za životom u dvoje i želiš stvoriti obitelj, no važno je da na tome ne inzistiraš pod svaku cijenu kako ne bi platila previsoku…

Budi strpljiva i razumna te svoj samački život zamijeni onim u dvoje tek kad upoznaš pravu osobu. Do tad, ne daj se uhvatiti u zamku i oslobodi se zabluda da je život u paru idealan.

Budi najbolja verzija sebe.

U nastavku ti otkrivamo brutalne istine o dugogodišnjim vezama. Ne zato da bi ih se odrekla, već zato da znaš cijeniti svoje samačke godine i da stekneš realnu sliku o nečemu za što misliš da je med i mlijeko. Nije, ali vrijedi ako je u pitanju ljubav.