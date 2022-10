Brak ne mora biti mrak: 5 načina na koja te brak uči neovisnosti, a ne zakida ju

Mnogi se muškarci i žene boje braka jer vjeruju da će im on oduzeti slobodu i neovisnost. Zbog toga se mnogi od njih ni ne odluče obećati nekome do kraja života. No, je li zaista takva sudbina onih koji uđu u brak?

Spisateljica i novinarka Julia Dellit za portal The Everygirl otkrila je na koji ju je način upravo brak naučio neovisnosti i pružio joj slobodu, a njezine savjete donosimo u nastavku. Majka je troje djece. Za sebe smatra da je sretno udana.

Stvori vlastiti prostor

"Kako bi se opustio nakon posla, moj se suprug voli zavaliti na kauč uz pivo i gledati na YouTubeu videe o procesu kovanja ručno mačeva. Ja više volim otići na jogu, uživati u toploj kupki, a zatim grickati sir i krekere za večeru, s knjigom u ruci. Povezujemo se oko mnogih stvari, ali također smo različite osobe s različitim interesima, sklonostima i potrebama. To znači da redovito odvajamo vrijeme za vlastite užitke", kaže Dellit. "Znam za par koji je u braku 25 godina. Jedno od njih voli muzeje, a drugo ne. Kada idu na odmor, dogovore se da provedu jedan dan svatko za sebe, a zatim se nađu na večeri i razgovaraju o tome što su doživjeli", dodaje. Nema ništa loše u tome da partneru želiš slati poruke cijeli dan ili svaku slobodnu sekundu provesti uz njega. No, dobro je s vremena na vrijeme nedostajati jedno drugome, a to ćete postići tako štop ćete njegovati stara prijateljstva, baviti se hobijima i imati život koji ne ovisi o partneru. Stvaranje prostora za razvoj vlastite individualnosti pomaže ti da stvaraš i njeguješ svoju neovisnost.