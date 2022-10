Kako do neviđenih vrhunaca? Stručnjaci kažu da treba pokušati- apstinenciju

Doživjeti orgazam uvijek je euforično i nezaboravno iskustvo, a bilo bi savršeno kada bi svaki orgazam bio bolji od prethodnog. To je moguće, a ako se pitaš kako, odgovor se krije u dvije riječi - seksualno čišćenje, odnosno seksualna apstinencija. No kakve to veze ima s orgazmima? Saznaj u nastavku!

Seksualna čišćenja nisu ništa novo. Seksualni terapeut napisao je knjigu o tome još 2008., a prakticiranje apstinencije u kratkom vremenskom razdoblju, recimo sedam do 14 dana, može biti ključ za otključavanje nevjerojatnih orgazama. Zašto? Ponekad seks s dugogodišnjim partnerom postane stvar rutine i vrlo predvidljiv, što može imati suprotan učinak na želju, ali i na orgazme.

Štoviše, i kada je riječ o muškarcima, studije pokazuju da suzdržavanje od ejakulacije na određeno vrijeme zapravo može povisiti razinu testosterona - hormona koji igra glavnu ulogu u seksualnoj želji. Isto je i sa ženama, a suzdržavanje od seksa znači ponovno raspirivanje znatiželje jedno o drugome, što će pojačati želju, ali i uzbuđenje, a kao rezultat dobit ćeš najbolje orgazme u životu. Dakle, povremena apstinencija od seksa nije nužno loša stvar, a evo i nekoliko prednosti koje može donijeti sa sobom.