'Vrtnja oko malog prsta': Ovi znakovi pokazuju da se u vezi ponašaš previše manipulativno

Manipulativno ponašanje u ljudskim je odnosima češće nego što mislimo. Često se piše i govori o tome kako prepoznati manipulativne osobe, one koji emocionalno i psihičko ucjenjuju, zlostavljaju i kontroliraju sve oko sebe. I ponekad je uistinu teško odmah na početku shvatiti da se netko ponaša manipulativno, no što ako su takvi obrasci ponašanja prisutni i kod nas samih?

Možda ti nisi svjesna svojeg manipulativnog ponašanja, ali što će o tome reći tvoj partner? Manipulirati drugima ustvari znači imati moć. Možda pokušavaš kontrolirati svog partnera kako bi udovoljio tvojim potrebama i kako bi dobila ono što želiš. Takvo je ponašanje toksično i može loše djelovati na odnos te narušiti partnerovo samopouzdanje.

Još uvijek misliš da nisi manipulativna? Ako u svom ponašanju primijetiš neke od ovih znakova, onda si majstorica manipulacije.

Za sve okrivljuješ druge

Kad nešto pođe po zlu u tvom životu, kriviš li druge za to, svoje kolege s posla, prijateljicu ili partnera? Ako uvijek okrivljuješ svog dečka za stvari koje si ti učinila, bježiš od svoje odgovornosti i pokušavaš ga pretvoriti u negativca, imaj na umu da je takvo ponašanje manipulativno.

Kraljica si drame

Kada rasprava s partnerom postane ozbiljna, pretvaraš se u kraljicu drame i učinit ćeš sve što je potrebno kako bi ga 'omekšala' i zadobila njegovo suosjećanje. Ako se pokušavaš rasplakati i želiš da on vidi tvoje suze samo kako bi popustio i dopustio da bude po tvom, pokazuješ glavne znakove manipulativne žene.

Suosjećajna si kada ti odgovara

Manipulativne žene koriste naklonost svojih partnera samo onda kada im nešto treba. S druge strane, kada im partner ne želi udovoljiti, ponašat će se izrazito hladno. Nije lijepo tako se poigravati tuđim emocijama.

Uspoređuješ partnera s drugim muškarcima

Kada želiš da on nešto učini za tebe, a on to ne želi ili ne može, pokušavaš mu probuditi osjećaj krivnje uspoređujući ga s drugim muškarcima ili bivšim partnerima. Primjerice, možda ćeš mu reći: 'moj bivši nikad me ne bi pustio da sama idem na taj rođendan'. Takvo ponašanje nije fer.

Izigravaš žrtvu

Manipulativne osobe jako vole igrati na kartu žrtve. Možda ćeš se danima duriti ili glumiti da si krhka i ranjiva samo kako bi se tvoj partner nad tobom zažalio i na kraju udovoljio nekim tvojim željama. Ako shvati da si manipulatorica, vaša će veza prije ili kasnije završiti.

Ne želiš preuzeti odgovornost za svoje pogreške

Teško je priznati da smo u krivu, a još je teže nekome reći 'oprosti'. Ipak, ako nikada nisi spremna preuzeti odgovornost za svoje postupke niti se ispričati za stvari koje si učinila, već očekuješ da se on ispriča tebi, na taj način zapravo pokušavaš imati kontrolu u odnosu i natjerati partnera da se osjeća krivim za stvari koje nije učinio.

Uvijek moraš biti u centru pažnje

Kada je on imao loš dan, kolutaš očima i govoriš mu da se pribere. Tvoj stres uvijek je važniji od njegovog. Radi toga on se može osjećati kao da ga ne cijeniš, a takvo ponašanje nitko nije zaslužio, pogotovo ne osoba do koje ti je stalo. S druge strane, ako je sretan radi nečeg lijepog što mu se dogodilo, pokušat ćeš mu pokvariti raspoloženje jer želiš biti u centru pozornosti.

Činiš da se osjeća manje vrijednim

Toliko se trudiš neprestano imati kontrolu u vašem odnosu da se on osjeća kao da te uopće ne može usrećiti. Tjeraš li ga da ti dokazuje svoju ljubav? Ako to činiš, možda je vrijeme da shvatiš da je tvoje manipulativno ponašanje toksično i da se trebaš promijeniti ako ne želiš uništiti svoju vezu i izgubiti osobu koju voliš.