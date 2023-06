Suptilni znakovi koji otkrivaju da se frajeru doista sviđaš

Uvriježeno je mišljenje da bi muškarci uvijek trebali napraviti prvi korak te prići ženi koja im se sviđa. Međutim, ponekad su frajeri sramežljivi, boje se odbijanja ili imaju problema s izražavanjem emocija. U takvim situacijama može biti prilično teško odgonetnuti što on osjeća i da li mu se doista sviđaš ili je samo pristojan.

Srećom, postoje određeni znakovi koji sasvim sigurno znače da je muškarac zainteresiran. Važno je imati na umu da pojedini pripadnici muškog spola svoj interes pokazuju na čudan način ili šalju zbunjujuće signale koje je ponekad doista teško dešifrirati.

Znakovi koji otkrivaju da se frajeru sviđaš nisu uvijek tako očiti, a ponekad ni on sam nije svjestan te činjenice. Ipak, kako otkrivaju stručnjaci za odnose, ako on radi neke od ovih stvari , to su prilično jasni podsvjesni znakovi da se polako zaljubljuje u tebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Često ti šalje poruke

Ako se često dopisujete te ti on šalje više poruka nego drugi prijatelji, velika je vjerojatnost da mu se sviđaš. I to jako. Osobito ako on stalno traži razloge kako bi započeo razgovor s tobom. Komunikacija bez jasne svrhe očiti je znak da se frajeru sviđaš, ali nije još smislio kako to izraziti.

Brine o tebi

Inzistira na tome da te otprati do kuće ako ste ostali kasno negdje vani i pokazuje iskrenu zabrinutost kada mu pričaš o zastrašujućim ili neugodnim iskustvima koja si doživjela. Ponekad ti se čini kao da preuzima roditeljsku ulogu jer te ispituje jesi li se naspavala ili da li si gladna. Stalno te podsjeća da brineš o sebi i uvijek ti daje do znanja da je tu za tebe ako ga slučajno zatrebaš.

'Slučajno' te dodiruje

Primijetila si da se vas dvoje u zadnje vrijeme dodirujete više nego što je to normalno. Bilo da se radi o 'slučajnom' dodiru vaših stopala ispod stola ili tapšanju po ruci ili leđima, ako često uspostavlja takav fizički kontakt to bi moglo značiti da mu se sviđaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Pokušava te impresionirati

Ponekad žudnja i nesigurnost mogu djelovati poput arogancije. Ako se hvali svojim vještinama ili postignućima, vjerojatno te samo pokušava impresionirati. Kako ističu stručnjaci, muškarci su skloni hvaliti se kada im se netko sviđa, no podsvjesno se osjećaju inferiorno.

Reagira na sve tvoje objave na društvenim mrežama

Možda ti još nije priznao da mu se sviđaš, ali zato potajno 'lajka' sve tvoje objave na Facebooku ili Instagramu. Svaki put kada nešto objaviš, on je među prvima koji će reagirati na tvoj post. Na taj ti način zapravo želi iskazati svoj interes.

Postavlja ti pitanja o tvom životu

Nije samo znatiželjan, već želi znati više o tebi, tvojim interesima i osobnosti, ali i tvojim očekivanjima kad su u pitanju veze i odabir savršenog partnera. Čak i ako se smatrate prijateljima, njegova pitanja ponekad prelaze granicu, iako ne nužno na loš način.

Potajno te promatra

Primijetila si da te uvijek gleda kada ga ne gledaš. Gotovo da možeš osjetiti njegove poglede, a onda ako ga pogledaš, on brzo skreće pogled ili se zarumeni. To jasno pokazuje da je zainteresiran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Uvijek je negdje blizu

Možda on još nije ni svjestan svoje zaljubljenosti, ali njegova stalna prisutnost uz tebe na zabavama, u uredu ili gdje god dijelite zajednički teritorij snažan je pokazatelj njegovih osjećaja. I to ne mora biit samo fizički. Kad god zatrebaš emocionalnu ili mentalnu podršku, on je spreman biti uz tebe.