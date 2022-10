Znaš li ih prepoznati? Znakovi da ON baš i nije nešto u krevetu

Zaljubila si se preko ušiju u njega i sve bi dala da ti postane dečko, no on te ne doživljava. Nekada je bolje maknuti se, odustati i prebaciti fokus na nekog drugog, odnosno nekome drugome dati priliku da osvoji tvoje srce. Olakšat ćemo ti ovaj proces (znamo koliko je teško na silu se odljubiti) tako što ćemo ti otkriti znakove koji ukazuju da je muškarac loš u seksu.

Pronađeš li kod svog nedostižnog ove znakove, budi sretna što on neće biti doživotno zadužen za tvoje orgazme. Načekala bi se. Da ne spominjemo kako loš seks može ugroziti brak, a to ne želiš. Stoga, kad nađeš vremena pročitaj koji su to znakovi koji upućuju da je frajer loš u seksu i na vrijeme reagiraj. Možda si sretnica koja si sada postavlja pitanje što je loš seks? Premotavaš privatne eksplicitne filmove u svojoj glavi i misliš… svašta je bilo, no ni jednu od svojih akcija u paru ne bi nazvala lošom… Blago tebi! Neka tako i ostane.

Da ti zadovoljimo znatiželju, navest ćemo ti par primjera lošeg seksa. To ti je on kad on kaže da je gotov, a ti još nisi ni počela ili kad neprestano žica da ti budeš gore jer je toliko lijen da mu se ne da ni seksati - to je loš frajer, a ne samo loš seks ili pak kad ne poznaje osnove anatomije jer je markirao biologiju u osnovnoj školi pa promaši ulaz. Ok… nećemo biti prestroge u ovom slučaju. Možda ima golemu tremu, možda je zbunjen. Neznalica zaslužuje drugu priliku pa i treću. Kad pohvata konce, može biti sjajajn. Isto tako, priliku zaslužuje i onaj plahi kojemu jedan šum može otjerati erekciju. No, da ne duljimo, u nastavku ti donosimo obećani materijal - znakove koji otkrivaju da je frajer loš u krevetu. Ti sama prosudi vrijedi li se potruditi oko njega ili ne.