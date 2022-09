Zašto ljudi varaju svoje partnere? Razlozi bi te mogli iznenaditi

Afera, nevjera ili preljub – bez obzira kako to nazvali, varanje je danas, nažalost, dio popularne kulture i dovodi do raspada brojnih veza i brakova. Biti prevaren u odnosu jako je bolno, a nakon što se to dogodi, prvo pitanje koje nam pada na pamet je – zašto?

Zašto ljudi varaju svoje partnere? Znanstvenici i psiholozi već se desetljećima trude odgonetnuti koji se razlozi kriju iza preljuba, a odgovori i pojašnjenja nisu nimalo jednostavni. Često se prevara tretira kao da je riječ samo o seksu, no u mnogim slučajevima to nije tako.

Izvor: Giphy

Budi najbolja verzija sebe.

Ako seks nije glavni razlog, zašto onda ljudi imaju afere? U nastavku ti otkrivamo sedam neočekivanih razloga koji bi te mogli iznenaditi.