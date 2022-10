7 'malih stvari' koje ljude čine puno sretnijima u vezama

U svaki odnos potrebno je ulagati puno truda da bi bio zdrav i uspješan. Kad je riječ o romantičnim vezama, provedena su brojna istraživanja o tome po čemu se sretni parovi razlikuju od nesretnih i što zapravo utječe na kvalitetu samog odnosa.

Jedna studija je otkrila da su male stvari one koje čine razliku te čine ljude sretnijima u vezama. Iako su ljubav, poštovanje, sigurnost, itd., važan dio svakog odnosa, sve one sitnice i svakodnevne stvari nešto su što također ne bismo trebali zanemariti.

Pronaći sreću i nije tako teško, no kako pojašanjavaju psiholozi, svaka osoba mora najprije biti sretna u sebi da bi mogla pronaći sreću s nekim drugim. Dobro je imati na umu da se ljubav često iskazuje putem malih djela i ne treba to uvijek biti nešto veliko ili ekstravagantno. Kada je riječ o odnosu između partnera, male stvari znače puno više, a to je potvrdilo i istraživanje.

Budi najbolja verzija sebe.

Prema studiji kompanije Mic u kojoj je sudjelovalo 1500 ispitanika, ovo je sedam malih stvari i znakova pažnje koje čine ljude sretnijima u vezama.