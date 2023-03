Tijelo sve osjeća: 7 fizičkih znakova koji pokazuju da si u toksičnoj vezi

Glavobolje, nervoza, tjeskoba su često su dio naših života, a obično takva stanja lako pripisujemo napornim radnim danima, prevelikim količinama kave i nedostatku sna. No tijelo može slati i slične signale kada se ne osjeća dobro u svom okruženju ili s određenim ljudima. Naša tijela podsvjesno nam mognu pokazivati ono čega nismo svjesni ili još nismo rekli na glas.

Terapeutkinja i autorica Shannon Thomas za Insider je objasnila kako su mnogi njezini klijenti koji su bili u nasilnim i toksičnim vezama imali fizičke simptome, ali bez medicinskog objašnjenja. "Nisam imala ni jednog klijenti koji nije imao neku fizičku reakciju u nasilnoj vezi. Postoje različiti stupnjevi i radi se o širokom spektru, ali svaka osoba imala je neku fizičku reakciju na zlostavljanje", objasnila je Shannon Thomas.

Kako stručnjaci objašnjavaju vrlo je važno da uvijek osluškujemo svoje tijelo, ako uvijek osjećaš neke bolove možda bi trebala zastati i zapitati se što se događa. Toksični odnosi mogu ostaviti snažan trag na tijelo. "Vrlo je važno shvatiti da se emotivni stres može pokazati kroz fizičke simptome te da treba slušati tijelo i prepoznati kada nešto nije u redu", objasnila je psihoterapeutkinja Lisa Lawless za Insider. Koji simptomi su vrlo često pokazatelj da je okruženje izuzetno toksično - možeš pročitati u nastavku.

Iscrpljenost

Ljudi često ostaju s nasilnim partnerom i to se naziva "traumatsko vezivanje". Zlostavljač se loše ponaša prema partneru i kažnjava ga, a onda ima isprekidane periode ljubaznosti. U ovakvom odnosu pojačava se razina adrenalina i kortizola, a povremeno se pojavljuje dopamin u trenutcima ljubavi i ljubaznosti.

"Kada postoje takve kombinacije kemijskih spojeva u tijelu prirodno je da se pojavljuje reakcija", objašnjava Thomas. Jedan od simptoma ovakvog odnosa je osjećaj stalnog umora. Zlostavljaču odgovara da se osoba osjeća umorno jer ima manje energije za svađu i opiranje. "Tijelo se ruši i uzdiže od stalnih promjena emocija", objašnjava dalje te dodaje da se i na fizičkom izgledu može vidjeti promjena. "Okruženje nas može stvarno otrovati", objašnjava Thomas.

Autoimuni problemi

S vremenom, loš odnos može ojačati simptome kao što su upale, bolove u tijelu ili upale na koži. No Thomas dalje bjašnjava da se tako osjećalo 95% njezinih klijenata, kada su otišli na liječničke preglede nije otkriveno ništa. Iako je ovo obično dobra vijest, također je vrlo jasno da pacijenti shvaćaju da su njihovi simptomi stvarni iako nema medicinskog objašnjenja. "Tada počnu istraživati okruženje u kojem se nalaze te stvara li ljubavni odnos simptome anksioznosti", dodaje dalje Thomas. Može biti još i teže ako se osobi govori da izmišlja simptome kako bi privuka pozornost. Često ljudi ne shvaćaju što se događa dok se ne razbole.

Hormonalne promjene i probavni problemi

Osobe u lošim vezama često imaju probleme s određenim namirnacima, a prije toga su mogli jesti sve i nisu imali probavne tegobe. Thomas objašnjava da se ovo događa zbog stresa, odnosno hormona adrenalina i kortizola koji počnu djelovati na cijelo tijelo. Tjeskoba pomaže tijelu da se bori u opasnim situacijama, hormoni se mijenjaju kako bismo mogli bježati u opasnim situacijama. No postoji problem ako se nema kuda pobjeći, odnosno ako je tijelo uvijek u takvoj situaciji i osjeća tjeskobu.

Problemi s govorom i pamćenjem

Kada je um u stanju pripravnosti, uvijek treba paziti što se govori posebno ako se može dogoditi svađa. "Vidjela sam puno klijenata koji ne mogu čitati, obrađivati nove informacije ili imaju loše sjećanja. Ako su vezi u kojoj postoji zlostavljanje takve stvari se mogu dogoditi", objašnjava Thomas. Emocionalni zlostavljači često će stvarati dramu, iako će tvrditi da je ne vole, a puno ljudi to shvaća tek kad izađe iz takve veze. "Kada više nema zlostavljanja osoba ponovno uči samopouzdano govoriti i sluša svoje misli", dodaje dalje. "U procesu oporavka osoba treba ponovno pronaći svoj glas, shvatiti da ne treba biti savršena, da može slobodno govoriti i izabrati vlastite riječi, a ne biti stalno na oprezu", objašnjava Thomas.

Napetost u mišićima i bol

Napetost u mišićima je veliki znak da postoji nelagoda, ali često racionaliziramo takve situacije. "Vrlo je važno stati i razmisliti 'zašto moje tijelo tako reagira kada je u blizini određene osobe?", dodaje dalje. Možda postoji nešto što podsvijest primjećuje, a kognitivni um još nije obradio dok je tijelo shvatilo.

Pojavljuje se osjećaj usamljenosti

Osim fizičkim problema treba znati da romantična toksična veza može utjecati i na društveni život. Možda osoba ulaže trud i vrijeme kako bi ugodila partneru ili želi da veza uspije. No to može dovesti do osjećaja usamljenosti, ali važno je održavati i druge veze u životu. "Važno je fizičko i mentalno zdravlje staviti na prvo mjesto i prepoznati kada nije dobro", dodaje Lawless. "Koliko god teško bilo, rješavanje stresa u vezi i traženje podrške od prijatelja, obitelji ili terapeuta može pomoći u ublažavanju fizičkih i emocionalnih simptoma", dodaje dalje. Usamljenost u vezi također može negativno utjecati na libido. "Zdrava fizička intimnost usko je povezana s emocionalnom intimnošću. Parovi koji imaju zdrav seksualni život obično imaju učinkovitu komunikaciju i čvrstu emocionalnu vezu", rekla je na kraju.

Instikt je vrlo važan indikator

Vrlo je važno vjerovati instinktu. Thomas dalje objašnjava da većina njezinih klijenata nije na početku imala dobar osjećaj oko osobe s kojom je kasnije imala probleme. "Nešto jednostavno nije bilo dobro, ali oni su to racionalizirali i nastavili provoditi vrijeme s tom osobom, i tada je počelo traumatsko vezivanje", rekla je dalje te naglasila da je važno da pratimo svoje osjećaje. Ponekad je zlostavljač toliko karizmatičan da se odmah pojavi iskra, ali drugima je intuicija uvijek govorila da je to osoba koje se trebaju kloniti.