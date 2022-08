Fizičke osobine koje muškarci podsvjesno najviše žele kod žena

Fizički izgled nije najvažnija stvar na svijetu, no svakako je nešto što prvo uočavamo na drugima. Muškarci su i sami priznali da postoje neke stvari odnosno fizičke osobine koje prvo primijete na ženama.

Iako su im pored fizičkih osobina vrlo važni i inteligencija te karakter, to je nešto što će uzeti u obzir tek nakon što dobro prouče fizički izgled kod žene koja im se sviđa. To im je u prirodi. I znanost je potvrdila da većinu muškaraca podsvjesno najviše privlače značajke kod žena koje su povezane s plodnošću, mladolikošću i dobrim zdravljem. Uz to, najviše cijene prirodnu ljepotu.

Nažalost, mnoge žene danas imaju posve pogrešnu ideju o tome što je muškarcima privlačno jer nam društvo nameće nerealne standarde ljepote koji nemaju veze sa stvarnošću.

Znanstvenici su provodili brojna istraživanja o tome što je muškarcima privlačno kod žena i došli do nekih zanimljivih otkrića. U nastavku otkrivamo 6 fizičkih osobina koje su muškarcima najatraktivnije kod suprotnog spola.