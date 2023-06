5 znakova da ti partner nije oprostio (bez obzira o čemu se radi)

Oprost je važan dio svakog odnosa posebno ljubavnog. Kada se dogode neke loše stvari u odnosu, a budimo realni gotovo uvijek se dogode neke trzavice u odnosu; važno ih je prihvatiti, analizirati i krenuti dalje, ali važno je i oprostiti. Ako se lagano samo preleti preko određenih problema onda se s vremenom bol i povrijeđenost mogu pretvoriti u još veće probleme. Također kada se događaju ružne stvari nije uvijek lako prihvatiti ispriku.

Uvijek je u vezi ili braku važno raditi na ispravljanju pogreške, ali je također važno znati da je se radi o procesu. Iako je ponekad potrebno puno truda i vremena da bi se potpuno prihvatila isprika neki ljudi kažu da su sve iskreno oprostili samo da bi krenuli dalje. Kako onda znati da ti je partner iskreno oprostio pogreške i potpuno prihvatio tvoje isprike? Terapeuti kažu da se to može procijeniti prema ponašanju, a sljedeći znakovi pokazuju da ti nije oprostio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Stalno spominje prošlost

Razgovori o teškim vremenima mogu pomoći da rane zacijele. "No ako tvoj partner stalno izvlači neke ružne stvari iz prošlosti onda je to jedan od znakova da ti nije oprostio", objašnjava klinički psiholog David Tzall za Bestlifeonline. "Ako određen problem zauzima previše prostora u odnosu i 'ometa nastavak odnosa' onda je to jasan znak da nije oprošteno. Možda u sebi zadržava ljutnju i povrijeđenost zbog prošlosti i sprječava da krenete dalje", dodaje dalje.

Međutim to ne znači da nećete ipak na kraju prevladati problem. Prema terapeutkinji Jennifer Kelman ponekad je potrebno više komunicirati o problemima kako bi se oprost uistinu dogodio i krenulo naprijed bez stalnog vraćanja.

Pasivno-agresivno ponašanje

Postoji još jedan važan znak koji pokazuje da partner nije oprostio, a radi se pasivno-agresivnom ponašanju. Prema Tzallu, česti podrugljivi komentari ili pretjerana kritičnost može biti pokazatelj da je oprost još uvijek u procesu, posebno ako se događa više nego inače. Čak i ako je partner rekao da oprašta, ovo ponašanje može lako pokazivati suprotno, potvrđuje Kelman. Možda ćeš osjetiti da te vrijeđa pred drugima, a sve će možda biti prikriveno humorom, a to vrlo vjerojatno znači da ste još daleko od oprosta.

Obrambeno ponašanje

Vrlo je važno obratiti pažnju na obrambeni stav, osobito ako nisi sigurna je li ti partner oprostio određena ponašanja. "Partner bi se čak mogao obraniti i ako mu kažeš da se oprost još nije dogodio i braniti se da to nije istina", objašnjava stručnjakinja za parove Gigi Engle. Prema Kelmanu, obrambeni stav može se pojavljivati u budućim svađama, a partner bi prošlost mogao iskoristiti za optužbe. "Čini se da svaka nova rasprava ili svađa postavlja ista stara pitanja koja nikad ne dobivaju odgovor", dodaje Kelman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izbjegavanje razgovora i tišina

S druge strane, ne mora se dogoditi gore navedeno stalno obrambeno ponašanje nego se može odnos pretvoriti u hladnoću. Prema Kelmanu, može se pojaviti šutnja u vezi ili izbjegavanje razgovora. Ako postoje poteškoće u komunikaciji onda je oprost samo izrečen i nije se dogodio u srcu. "Ako se o problemima ne razgovara na zdrav način i ne oslobađaju se prave emocije onda se mogu pojaviti osjećati poput ljutnje i ogorčenosti", objašnjava Kelman.

Izbjegavanje fizičke ili emocionalne intimnosti

Naravno da je odnos narušen ako se počinje izbjegavati bilo kakva intimnost, a kako je gore navedeno može da odnos biti puno hladniji. "Izbjegavanje intimnosti, emocionalne ili fizičke, može biti znak da nije sve oprošteno”, upozorava Tzall. Intiman dio odnosa zahtijeva ranjivost i povjerenje. Osoba se vjerojatno ne želi dovesti u poziciju da bude povrijeđena ako još uvijek osjeća bol zbog ranije izdaje ili uboda.