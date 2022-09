Stručnjaci složni: Ovo su najveći mitovi o BDSM-u u koje trebaš prestati vjerovati

BDSM je u središte pozornosti došao nakon što je "populariziran" u trilogiji "Pedeset nijansi sive", no o njemu se i dalje ne govori dovoljno i oko njega kruže brojni mitovi i zablude. BDSM je zapravo akronim (eng. Bondage - Discipline (ili Dominance), Submission (ili Sado) - Masochism) koji predstavlja tri kategorije: ropstvo i disciplina, dominacija i submisivnost te sadizam i mazohizam.

Ukratko, to je seksualno, erotsko i konsenzualno igranje uloga u kojem uzajamno uživaju obje osobe, a koje uključuje ostvarivanje fantazija o dominaciji, pokoravanju, vezivanju, kažnjavanju i seksualiziranom bolu.

Ljudima koji to prakticiraju BDSM nije samo zadovoljavajuća tjelesna aktivnost ili način da se osjećaju bliže svom partneru - to može biti i psihološko uzbuđenje. No važno je znati da ovakav način seksa može biti intenzivan, zbog čega je jasna komunikacija ključna. Partneri bi trebali međusobno razgovarati o svojim granicama, interesima i nedostacima prije nego se upuste u bilo koju novu aktivnost, a trebali bi čak odabrati sigurnu riječ kao signal za prestanak aktivnosti.

Naknadna njega je također kritično važna, prema seksualnoj edukatorici Loli Jean. Ona osigurava da se svaki partner nakon intenzivnog seksualnog iskustva osjeća cijenjenim i zbrinutim, a za neke to može uključivati ​​maženje, razgovor ili nešto treće.

Kao i o svemu što je vezano za seksualne odnose, tako i o BDSM-u postoje brojne zablude koje nisu uvijek istinite, a u nastavku smo izdvojile pet najvećih mitova i što o njima imaju za reći seks stručnjaci.