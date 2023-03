5 načina kako hormonalna neravnoteža može uništiti seksualni život

Na seksualni život mogu utjecati različite svakodnevne situacije, emocije, ali i zdravlje. Također stručnjaci upozoravaju da hormonalna neravnoteža može utjecati na seksulani život odnosno na njegovo smanjenje. Na razine hormona mogu utjecati različite stvari poput zdravstvenih problema, prehrane, ali i starenje.

"Iako postoje određena medicinska stanja ili tretmani koji mogu utjecati na zdravlje hormona, postoje neka tipična razdoblja kada razine hormoni počnu opadati", objašnjava ginekologinja Shoma Datta-Thomas za Best Life. Dalje objašnjava kako hormonalna neravnoteža može uništiti seksualni život, ali i kako se može poboljšati situacija.

Pad razine testosterona utječe na libido

Testosteron odnosno smanjenja razina ovog hormona može biti krivac za loš seksualni život. Prema liječnici Datta-Thomas, razina testosterona može kod nekih ljudi početi padati u tridesetim godinama. "Kod muškaraca niska razina testosterona može smanjiti libido, ali i biti uzrok drugih problema poput erektilne disfunkcije, promjene raspoloženja, gubitka mišićne mase i kose, viška kilograma i umora", objašnjava Datta-Thomas te dodaje da ovi problemi mogu započeti ranije i biti ozbiljniji ako se pojavljuju u kombinaciji s visokim krvnim tlakom, kolesterolom, dijabetesom, upotrebom alkohola ili droga.

Međutim i žene mogu osjetiti utjecaj niske razine testosterona, ali se ovaj problem teže uočava. " Kod žena testosteron podržava proizvodnju estrogena koji utječe na libido i pomaže mozgu, srcu, kostima i mišićnoj masi. Terapija testosteronom može pomoći i u poboljšavanju seksualne funkcije", objašnjava Datta-Thomas.

Smanjena razina estrogena može biti uzrok problema

Kada kod žena započne predmenopauza, obično u četrdesetima, dolazi do smanjenja razine estrogena. Ovo također može utjecati na smanjenje libida, ali i na ugodu i zadovoljstvo tijekom seksualnih odnosa. "Smanjena razina estrogena može dovesti do stanjenja vaginalnih stijenki, a smanjenje izlučivanja sluzi može dovesti do bolnih odnosa. Ovo može dodatno komplicirati seksualne odnose i uzbuđenje", dodaje dalje. Neke žene se odlučuju za hormonalnu terapiju kako bi smanjile simptome predmenopauze i menopauze, ali je vrlo važno razgovarati s liječnikom o tome.

Niska razina DHEA kod muškaraca može uzrokovati erektilnu disfunkciju

Prema ginekologinji Anni Cabeca i autorici knjige "The Hormone Fix" mnoge osobe mogu osjetiti sniženu razinu DHEA (dehidroepiandrosteron) u kasnim dvadesetim i tridesetim godinama. "Do sedamdesetih i osamdesetih godina razina može biti samo 10 posto do 20 posto onih koje se susreću kod mlađih osoba", pisalo je u studiji objavljenoj u The World Journal of Men's Health. Studija je također pokazala da je niska razina DHEA kod muškaraca povezana s erektilnom disfunkcijom. No Cabeca ističe da može utjecati i na žene. "DHEA je hormon koji proizvode jajnici kod žena, testisi kod muškaraca i nadbubrežne žlijezde kod oba spola. Niska razina DHEA hormona povezuje se s niskim libidom i nagonom. Estrogen i testosteron nastaju iz DHEA pa to može uzrokovati smanjenje testosterona i estrogena", dalje objašnjava.

Niska razina oksitocina smanjuje osjećaj povezanosti i ljubavi

Oksitocin pripada skupini neuropeptidnih hormona čiji nastanak regulira hipotalamus, a taj dio mozga je važan za mnoge funkcije. Utječe na reprodukciju, porođaj i laktaciju. Poznat je i pod nazivom "hormon ljubavi", a vrlo je važan za seksualno uzbuđenje, privlačnost i slično. Cabeca objašnjava da razina oksitocina može biti biti u neravnoteži zbog kortizona (hormona stresa), a to može smanjiti osjećaje ljubavi i povezanosti te tako utjecati na seksualni život. "Oksitocin i kortizol nalaze se na suprotnim stranama. Kada je jedan povećan, drugi se smanjuje i obrnuto. Zajedno stvaraju ravnotežu", dalje dodaje.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) se povezuje sa seksualnim disfunkcijom

Sindrom policističnih jajnika je skup određenih simptoma - na jajnicima se nalaze ciste, poremećaji u menstrualnom ciklusu, pojačana dlakavost, pretilost, akne i još neki simptomi. Žene stvaraju veće količine androgena, muškog spolnog hormona, koji se obično proizvodi u malim količinama. Ovaj problem ima oko deset posto žena, a može utjecati i na seksualni život odnosno smanjiti seksualnu želju i zadovoljstvo. Osim toga mnoge žene s ovim sindromom osjećaju nisko samopouzdanje zbog fizičkog izgleda i da su izgubile ženstvenost zbog čega se može smanjiti želja za seksom.