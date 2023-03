Kada su tek na početku veze, u fazi medenog mjeseca, parovi se seksaju puno više nego inače. No kada ta početna strast izblijedi, i količina seksa se smanji, sa svakog dana na nekoliko puta tjedno, mjesečno, ili čak godišnje. Svaki par pronađe neku svoju "zlatnu sredinu" kada je seks u pitanju, no ako smatraš da ti i tvoj partner to ne radite dovoljno često i želiš da se dodatno povežete - nastavi čitati.

Opće je poznata stvar da seks zbližava partnere, pa je zato ovaj izazov odlična stvari za isprobati, a radi se o izazovu 30 dana seksa. Iako se na prvu to može činiti kao puno seksa (a nekima i previše), definitivno vrijedi isprobati, a cilj je da svakog dana ti i tvoj partner radite nešto seksualno. To ne mora biti klasični, penetrativni seks, već bilo što što vas uzbuđuje, a uključuje i isprobavanje raznih novih poza, kupnju seksualne igračke i još mnogo toga.

Bliži se početak novog mjeseca, a ako ti i tvoj partner želite isprobati nešto novo i izaći iz vlastite zone udobnosti, provedite seksi mjesec dana i zbližite se kao nikad prije. Evo nekoliko ideja što sve možete raditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dan 1

Prvi dan neka bude rezerviran samo za "prvu bazu". Parovi ponekad zaborave na važnost poljubaca, a ljubljenje vas može uvelike zbližiti (a uz to je i jako seksi). Ljubite se neko vrijeme i prisjetite se dana kada ste bili samo tinejdžeri.

Dan 2

Drugi je dan rezerviran za jedan seks na brzinu. Brzinski seks može biti itekako zabavan jer je spontan pa odaberite neko mjesto koje nije spavaća soba i krenite "na posao" - kupaonica, kuhinja, auto… mogućnosti su beskrajne.

Dan 3

Treći dan promijenite mjesto i isprobajte seks negdje gdje to obično ne radite. Ako ste navikli to raditi u spavaćoj sobi, danas je dan kada to možete promijeniti. Kauč, kuhinjski pult, uz policu za knjige? Isprobajte što god želite!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dan 4

Odsjednite u jednom od obližnjih hotela, u vašem ili susjednom gradu. Hotelski seks uvijek je super zabavan, posebno ako vas kod kuće čekaju djeca, a ako do sad još ovo niste isprobali, sada je vrijeme.

Dan 5

Dan broj pet rezerviran je za romantiku. Upali mirisne svijeće, odjeni seksi donje rublje, na krevet postavi latice… Bilo što što je i tebi i njemu romantično i što će vas uvesti u seksi raspoloženje.

Dan 6

Šestog dana isprobajte sve čari sextinga, odnosno slanja seksi poruka. Ne moraš slati eksplicitne fotografije kako bi "zapalila" vaš razgovor - samo detaljno opiši svom partneru što bi mu željela raditi kada se vrati kući i pusti da napetost raste.

Dan 7

Sedmi dan isprobajte misionarsku pozu, ali s obratom. Složi nekoliko jastuka ispod svoje stražnjice prije nego li te tvoj partner penetrira, a kasnije oboje uživajte u puno dubljoj penetraciji nego u klasičnoj misionarskoj pozi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dan 8

Današnji dan rezerviran je za tvoj užitak - isprobajte jednu od ovih poza koje garantiraju ženski orgazam, a o kojima smo već pisale. Sigurne smo da će i tvoj partner uživati, no tvoj vrhunac danas je prioritet.

Dan 9

Izađite iz svoje zone udobnosti i kupite seksualnu igračku. Otiđite u neki sex shop koji ima velik izbor i odaberite nešto što ćete kasnije zajedno i isprobati i u čemu ćete oboje uživati.

Dan 10

Uzmite si slobodnu večer i napravite "predah" od seksa. Ovu večer iskoristite za to da se mazite i da se povežete na jedan malo drugačiji način, ali i da se malo odmorite.

Dan 11

Pogledajte zajedno neki film za odrasle. Čak i proces odabira može vas dodatno povezati, a kada krenete gledati, sigurno će vas nadahnuti da isprobate nešto novo. A ako niste ljubitelji klasičnih filmova za odrasle, uvijek možete pogledati neki erotski triler ili neki drugi malo ozbiljniji film.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dan 12

Danas se uzbudite na malo drugačije načine. Neka tvoj partner stavi kockicu leda u usta na nekoliko sekundi, a onda neka ti pruži oralni seks. Nakon toga ti napravi isto to, a oboje ćete bez sumnje uživati.

Dan 13

Pružite jedno drugome nezaboravan show i masturbirajte jedno pred drugim. Ovo je nešto što parovi ne rade često, jer preferiraju to raditi jedno drugome, no definitivno će vas povezati na jedan sasvim nov način.

Dan 14

Sljedeći dan pokušajte s naizmjeničnom masturbacijom. Istovremeno ti dodiruj njega, a on tebe i bez sumnje ćete uživati u svakom trenutku.

Dan 15

Na pola ste puta i danas jedno drugome čitajte erotiku. To mogu biti erotski romani, priče, pjesme ili bilo što drugo što vas uzbuđuje - i nikako ne podcjenjujte moć pisane riječi.

Dan 16

Danas se prvo seksajte ujutro, a zatim navečer - dvostruki užitak i dupla zabava. Prvim seksom dobro ćete započeti dan, a seks navečer osigurat će vam slatke snove.

Dan 17

Idućeg dana uzmite si vremena i uživajte u polaganom seksu - bez žurbe. Mnogi parovi danas to žele što prije "odraditi" i doći do orgazma, no seks je puno više od samo orgazma. Uživajte u svakom trenutku.

Dan 18

Danas je na repertoaru seksi masaža sa sretnim završetkom. U ovoj ćete masaži uživati oboje, a svi će se složiti da nema ništa bolje od toga da ti partner utrlja toplo ulje na leđa i stražnjicu, a nakon toga krenete na "posao".

Dan 19

Danas isprobajte nešto ludo i neobično, a cilj je da se oboje dobro zabavite i nasmijete. Jedite hranu jedno s drugoga ili isprobajte neku ludu pozu koja je možda teška za izvesti - bilo što što će vam zagarantirati dobru zabavu.

Dan 20

Dvadeseti dan rezerviran je za seks u neko drugo vrijeme dana. Ako se, na primjer, uvijek seksate navečer, danas to napravite ujutro ili popodne. Malo izađite iz svoje rutine i zabavite se.

Dan 21

Danas je na repertoaru orgazam bez seksa. Pružite jedno drugome nezaboravan završetak, ali bez bilo kakve penetracije - to je jedino pravilo kojeg se morate držati.

Dan 22

Danas isprobajte "Pedeset nijansi sive" seks. Sigurno je barem jedno od vas pogledalo taj film, pa znate što to znači - povez za oči, lisice, lupanje po stražnjici… S čime god se oboje složite, isprobajte to i uživajte.

Dan 23

Idući dan isprobajte igranje uloga. U svojim ormarima potražite improvizirane kostime (ili nabavite one prave), a onda se stvarno uživite u svoj lik. Ovo će vas sigurno uzbuditi, posebno ako to nije nešto što je na vašem svakodnevnom repertoaru.

Dan 24

Današnji dan rezerviran je za vaš klasičan seks. Dakle, radite ono što biste radili i inače - bilo da je to klasična misionarska poza ili nešto drugo.

Dan 25

Danas isprobajte glasan seks. Neka to bude u vrijeme kada vaši cimeri ili susjedi nisu kod kuće, a zatim se opustite i vrištite. Osim što je to tako oslobađajuće iskustvo, i orgazam će biti deset puta intenzivniji.

Dan 26

Ostanite budni cijelu noć i seksajte se. Kada ste zadnji put to radili? Sigurno već dugo niste, a sada je savršeno vrijeme za to. Osjećat ćete se kao da ste opet na početku veze i uživati u svakom trenutku.

Dan 27

Danas isprobajte seks uz glazbu. Napravite playlistu svojih omiljenih seksi pjesama uz koje ćete lakše ući u raspoloženje, a zatim se prepustite. Ako nemate ideja, evo par pjesama koje možete uvrstiti u svoju playlistu.

Dan 28

Danas je dan za ludi, divlji seks, prilikom kojeg ćete doslovno strgnuti odjeću jedno s drugoga. Odjenite nešto što vam nije previše drago i dopustite svom životinjskom nagonu da ispliva na površinu.

Dan 29

Predzadnji je dan i sigurno ste već ušli u neku rutinu, a danas to začinite tako da prvo zajedno odradite vježbe, bilo kod kuće ili u teretani, a nakon toga "vježbajte" jedno na drugome u spavaćoj sobi.

Dan 30

Zadnji je dan - uspješno ste završili izazov, a zadnji izazov je taj da jedno drugome udijelite komplimente. To će vas još više povezati, a nakon toga opustite i uživajte u zadnjem danu 30-dnevnog seksi izazova (koji već idućeg mjeseca možete ponoviti ako vam se svidio).