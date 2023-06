Lako se održavaju, a još bolje izgledaju: Kakve frizure će vladati ovog ljeta?

Ljeto je kao stvoreno za eksperimentiranje s različitim frizurama. Visoke temperature i vlaga u zraku potiču nas da se okrenemo prirodnom i praktičnom izgledu. To znači da će lagani, prozračni komadi i brzinske frizure sljedećih mjeseci biti naši favoriti. Uostalom, ima li što bolje od vjetra u kosi ili opuštene punđe?

Možda upravo sada, tik pred ljeto razmišljaš o šišanju i promjeni frizure, a ako je tako u nastavku izdvajamo one koje bi, prema stručnjacima, trebali biti ljetni hitovi. Svevremenski bob i dalje će osvajati plaže, mnogi će posegnuti za svijetlim tonovima, a čini se da će i ove godine biti najtraženije jednostavne frizure s dodatnom volumena.

Evo što će ovog ljeta biti trendi u frizerskim salonima!

Prirodni izgled kose

Znamo da to nije ništa novo i da ni dosad ljeti vjerojatno nisi komplicirala s frizurama. Stručnjak za kosu Paul Percival za portal Who What Wear kaže da će ove godine diljem svijeta biti popularan prirodni stajling što znači da će žene poželjeti izvući najbolje iz prirodne boje, oblika ili volumena. To pak znači da bi trebala birati preparate koji odgovaraju tvojoj kosi i hidratizirati je jer je kosa uslijed utjecaja soli i sunca sklona isušivanju.

Raščupani prirodni valovi ove su godine i više nego poželjni. Percival savjetuje da kosu slobodno sušiš na svježem zraku, lagano raščešljaš i zagladiš proizvodom za oblikovanje koji je prilagođen teksturi tvoje kose. Ako ti je pak kosa kovrčava, potraži proizvode za oblikovanje koji će ti pomoći istaknuti puni potencijal kovrči.

'Box' bob

Bob je svevremenska frizura koja dolazi u nizu inačica. Praktičan je, lagan za održavanje, a pristaje svakom obliku lica. Ovog bi ljeta posebno popularan mogao biti 'box' bob koji dolazi do brade, dok su vrhovi stanjeni i tupi po čemu je i dobio ime 'kutije'. 'Box' bob dolazi s više volumena i četvrtastog je oblika, a posebna mu je prednost to što ljeti kosu nećeš trebati dugo sušiti.

Naravno, i bob s razdjeljkom dobar je izbor za ljeto, posebno imaš li ravnu kosu. Ide uz svaki stil i ne zahtijeva previše truda i vremena.

Izabrati možeš i blunt (tupi) bob koji također seže do brade, a sjajan je izbor ženama sa slabom i tankom kosom.

Dvoumiš li se ovog ljeta između duge i kratke kose, možeš izabrati valoviti lob što je zapravo malo duži bob. Iskombiniraj ga s prirodnim valovima i 'zablistat' ćeš.

Opušteni valovi

Opušteni valovi popularni su jer se uklapaju u bezbrižno ljetno raspoloženje. Možeš ih načiniti u frizerskom salonu ili sama, a uz malo spreja za oblikovanje, frizura bi mogla potrajati i do tri dana. Jasno, vlaga bi mogla učiniti svoje, no srećom u opuštenim ljetnim trenucima ne brine nas ako dlaka nije na svom mjestu. Važno nam je da opušteni valovi uokviruju lice i pristaju u svakoj prigodi. Evo nekoliko ideja!

Svijetli tonovi

Blonde nijanse bit će popularne ovog ljeta, a možemo očekivati i dominaciju kose boje meda koja nikada ne izlazi iz mode. "Odvažne i svjetlije plavuše inspirirane 90-ima bit će vrlo popularne u salonima ove godine", kaže Percival. Koju god da plavu izabereš, važno ju je održavati i vratiti joj sjaj. Uglavnom, plaže bi mogle biti pune medenoplave kose.

Nježna bakrena

Dok su prošle godine u salonima bile popularne jarke crvene boje, ove godine mogli bismo svjedočiti fuziji smeđe i plave boje kose. Ovih će mjeseci prevladavati nježna bakrenoplava kakvu možeš vidjeti ispod.

Volumen devedesetih

Uvijačima nije 'odzvonilo'! Prema stručnjacima, vratit će se trend volumenskog ili lepršavog feniranja koji je devedesetih bio trendi među slavnim damama. Stavljanje razdjeljka na stranu jedan je od najlakših načina za stvaranje volumena inspiriranog 90-ima.

Rep

A sad jedan bezvremenski klasik. I ovog će ljeta najpopularniji biti rep, a poseban bi uzlet mogao doživjeti visoki rep. Ipak, Percival savjetuje da probaš različite varijante – niski, visoki, ali i pletenice ispletene iz repa kako bi vidjela koja ti opcija najbolje pristaje.

Niska punđa

Teško da ima što jednostavnije od punđe. Nju nosimo na plažu, ali i na posao, a dodamo li joj volumena može biti i frizura za svečane prigode. Tako će biti i ovog ljeta, a ova je samo jedna ideja. Svijetla kosa zavezana u punđu opet bi mogla prevladavati. I neka!