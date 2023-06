Obavezno na tanjuru: 10 najboljih namirnica u borbi protiv celulita

Celulit je nešto s čime se bori većina žena. Narančina koža se također pojavljuje bez obzira na dob ili kilograme i dio je naših života. No većina žena se ipak u nekom trenutku odluči boriti s ovim problemom koji svima smeta zbog estetskih razloga.

Naravno, postoje različite kreme, tretmani i masaže i svakako trebaju biti dio brige o sebi. No zdravlje i ljepota ipak počinju tanjurima i uvijek treba uvesti dodatne namirnice ili im dati prednost ako se želi popraviti stanje.

Celulit (neravne masne naslage ispod kože) nastaje zbog različitih faktora uključujući hormona, ali i nakupljanja toksina u tijelu i nedostatka elastičnosti kože. Stoga je dobro sljedeće namirnice redovito konzumirati, ali bilo bi dobro redovito vježbati te izbjegavati štetne stvari poput cigareta, alkohola, slatke i prerađene hrane.

Zeleni čaj

Ova vrsta čaja redovito je na popisima zdravih napitaka, a već je dokazano da ubrzava metabolizam i pomaže kod razgradnje masti, ali i regulira glukozu što naravno zeleni čaj stavlja na popis zdravih napitaka. No dobar je i za uklanjanje narančine kore. Sadrži sastojak teobromin koji potiče oslobađanje pohranjenih masnoća u tijelu, kao i kofein. Može se piti tri do pet šalica dnevno ovog čaja, a zatim vidjeti hoće li biti određene razlike.

Brokula

Zeleno povrće je uvijek važno za zdravlje i treba biti obavezno dio svakodnevne prehrane, a upravo je brokula pravi kralj što se tiče nutritivnih vrijednosti i malog broja kalorija. Svaki cvjetić sadrži koktel vitamina i minerala koji jačaju zdravlje i ljepotu. No osim toga, ima još jedno važno svojstvo. Sadrži alfa-lipoičnu kiselinu koja sprječava kolagen da očvrsne u tijelu, a to uzrokuje celulit. Najbolje bi bilo uvesti brokulu u prehranu tri do četiri puta tjedno i nabolje kuhanu na pari, piše Glamourmagazine.co.uk.

Bobičasto voće

Bobičasto voće izuzetno je zdravo i bogato antioksidansima. Stoga bi trebalo često konzumirati maline, borovnice ili kupine jer će se tijelo puno lakše riješiti toksina. Mogu se jesti samostalno, sa zobenim pahuljicama ili u voćnim salatama.

Kurkuma

Začine koristimo da bi hrana bila ukusnija, ali oni mogu pozitivno utjecati na zdravlje i ljepotu. Kurkuma može pomoći u borbi protiv celulita. Žuti začin, koji se često koristi u indijskoj kuhinji, potiče cirkulaciju, smanjuje otekline i bori se protiv toksina pomoću visoke razine antioksidansa. Može se nekoliko puta tjedno dodati u omiljeno varivo ili isprobati neki novi recept.

Lubenica

Lubenica je mnogima omiljeno voće pa je neće biti teško staviti u tjedni plan prehrane. Lubenica dobiva svoju prekrasnu rubin crvenu boju zahvaljujući likopenu, posebno snažnom antioksidansu. Poboljšat će cirkulaciju, a to znači i pomoći kod smanjenja celulita. Osim toga, može pomoći i kod zaštite od bolesti srca.

Rajčice

Rajčice su omiljeno povrće i koriste se u različitim vrstama obroka - od umaka za tjesteninu do salata. One svoje lijepu boju dobivaju od likopena koji potiče cirkulaciju. Također su bogate vitaminom C koji pomaže koži ostane čvrsta i zategnuta.

Jabuke

Znamo da su jabuke jako zdrave, to su obično prve lekcije o hrani koje dobijemo tijekom djetinjstva. Znamo da su niskokalorične i da su vrlo bogate vlaknima. Također su pune antioksidansa koji pomažu u borbi protiv toksina i stvaraju pektin koji pomažu u detoksikaciji probavnog trakta. Jabuke su izvrsne za rješavanje celulita!

Krastavci

Krastavci su svakako dobri za naše zdravlje, a znamo i da imaju jako malo kalorija. No moigu pomoći i u borbi protiv celulita jer znamo da nakupljanje tekućine u tijelu također može potaknuti nastanak istoga, bez obzira na dob ili veličinu. Konzumiranje namirnica koje su diuretici, kao što je krastavac, može pomoći u ublažavanju nakupina tekućine i uklanjanju toksina.

Kupus

Kupus je povrće koje mnoge žene zanemaruju, ali može pomoći u borbi protiv celulita. Radi se o fantastičnoj namirnici za čišćenje, prirodni je antiseptik koji pomaže u izbacivanju toksina iz tijela. Sadrži kalij koji također može ublažiti zadržavanje vode.

Limun

Limun se rijetko jede samostalno, ali se može dodati u salate i uživati u limunadi i tako unijeti sve što je dobro. Limun pomaže u uspostavljanju kiselo-lužnate ravnoteže tijela, održavajući unutrašnjost na stabilnom pH. To znači da će tijelo podržavati zdrave bakterije i pomoći u uklanjanju toksina, koji mogu stvarati celulit.