Pet svakodnevnih navika zbog kojih brže stariš, a lako ih je promijeniti

Sigurno si se u nekom trenutku pogledala u ogledalo i proučavala kako stariš? Ovo će napraviti svaka žena bez obzira je li u dvadesetima, tridesetima ili pedesetima. Jednostavno nas zanima kako starimo i gdje se bore najviše urezuju. Naravno da je starenje određeno i genetikom i načinom života, ali briga za sebe također utječe na starenje lica i tijela.

Često se žene jako fokusiraju na njegu kože i prehranu (što je jako dobro), ali je važno i da obrate pozornost na neke navike kojih nisu ni svjesne, a koje im ubrzavaju starenje. Navike na poslu ili pred spavanje mogu jako utjecati na stvaranje bora i gubitak elastičnosti kože. No kada pročitaš sljedeći točke razmisli što točno radiš svaki dan i probaj ih svjesno izbjeći, sigurno je da ćeš se bolje osjećati i biti zadovoljnija kada se opet budeš gledala u ogledalo.

Škiljenje ili mrštenje dok se gleda u ekrane

Ponavljaš određene pokrete, mrštiš se dok čitaš mail ili škiljiš dok radiš na poslu, s vremenom ovakvi pokreti mogu dovesti do većih bora. "Postoje bore koje se mogu vidjeti samo na mjestima gdje je osoba škiljila ili se mrštila. Nekad su ljudi kratkovidni pa rade te pokrete na licu", objašnjava dermatologinja Ranella Hirsch za Oprah.com. Rješenje je vrlo jednostavno, ako puno vremena provodiš pred ekranima možeš promijeniti font slova, ali bi bilo dobro posjetiti oftalmologa i provjeriti vid.

Nedovoljna zaštita kože od UV zračenja

Zna se da izlaganje sunčevim zrakama nije put do mladenačke kože (razgrađuje kolagen u koži i dovodi do bora i opuštenosti), a mogu se pojaviti i tamne mrlje na koži. No kada netko provodi veći dio dana na poslu ne razmišlja da je možda ipak često na suncu. "Ako radiš blizu prozora ili u tvom uredu ima puno prirodnog svjetla ipak trebaš razmisliti o zaštiti. Hodaš do automobila ili javnog prijevoza, obavljaš i druge obveze tijekom dana, no sve se to zbraja", objašnjava dr. Hirsch.

Kako bi se smanjio utjecaj štetnih UV zračenja vrlo je važno u jutarnju rutinu uvrstiti kremu sa zaštitnim faktorom 30, a onda ga nanijeti ponovno tijekom dana. Izbor je jako velik, a postoje različite kreme za njegu koje već sadrže zaštitni faktor.

Manji unos vode tijekom dana

Možda staklena boca stoji na radnom stolu, ali je rijetko kada napuniš vodom? "Najjeftiniji i najbrži način da izgledaš mlađe je redovita hidratacija", objašnjava Hirsch. Uz lošu hidrataciju kože neće imati sjaj, bit će suha i manje elastična, čak i pore mogu izgledati veće. Stoga je važno piti puno vode, ali i paziti na vlagu u zraku odnosno uredski zrak.

Uvijek je dobro imati napunjenu bocu s vodom (mokraća bi trebala biti svjetložuta). Također, ako su uvjeti na poslu dobri može se povremeno uključiti ovlaživač zraka kako zrak ne bio suh, a i određene sobne biljke mogu biti dobre za zrak u uredu. A u dnevnu njegu kože bi trebalo bi dodati i proizvode koje sadrže hijaluronsku kiselinu ili ceramide.

Dopuštaš da stres preuzme svakodnevnu kontrolu

Kada će kosa posijediti puno ovisi o genetici, no stres može ubrzati proces. "Ako je osoba genetski predisponirana za ranu sijedu kosu, stres vjerojatno može ubrzati taj proces", objašnjava dermatologinja Rachel Nazarian te dalje objašnjava da se kod ispuštanja hormona stresa može dogoditi određeni gubitak melanocita koji određuje boju kose.

No trebalo bi pokušati smanjiti svakodnevni stres. Može se isprobati meditacija, tjelovježba, vođenje dnevnika, vježbe disanja i nakon toga se odlučiti se za ono šo stvarno smanjuje stres i svakodnevno prakticirati.

Gledanje u ekrane prije nego se utone u san

Svi stalno gledaju u laptop ili telefon i sve češće do sitnih noćnih sati. Većina ljudi zaspi s telefonom u rukama, a to je upravo recept za brže starenje i loš san. Plavo svjetlo koje emitiraju ekrani smanjuje oslobađanje melatonina (poznatog kao hormon spavanja) u tijelu, što otežava ulazak u san i kvalitetu. Kada se ne spava dovoljno koža se ne može obnoviti.

Nekvalitetan san znači i više bora jer se kolagen brže razgrađuje. Važno je biti discipliniran i postaviti vrijeme prije spavanja bez ekrana. Većina stručnjaka za spavanje preporučuje da se barem 30 minuta prije spavanja ugase svi ekrani. Umjesto da gledaš u društvene mreže, iskoristi vrijeme za opuštanje i pripremi se za spavanje.