6 namirnica koje usporavaju starenje pa bi ih trebala jesti redovito nakon 40. godine

Starenjem tijelo prolazi brojne promjene, kako izvana tako i iznutra. Srećom, postoji superhrana koja usporava ovaj proces. Riječ je o namirnicama koje sadrže mnogo različitih hranjivih tvari, visok udio fitonutrijenata, a pritom imaju minimalno kalorija. "Naše prehrambene potrebe mijenjaju se s godinama pa će uključivanje određenih namirnica koje spadaju u superhranu, usporiti starenje i pomoći ti da očuvaš zdravlje", objasnila je za nutricionistkinja Lauren Manaker.

U četrdesetima tijelo počinje prolaziti određene promjene, kao što su gubitak mišićne mase te hormonske promjene povezane s perimenopauzom i menopauzom. U nastavku ti otkrivamo koju bi to superhranu trebala uvrstiti u prehranu u ovim godinama, a kako bi usporila starenje.

Pistacija

Slobodni radikali oštećuju stanice u tijelu, što dovodi do razvoja upala i gomilanja oksidativnog stresa, što pak ubrzava starenje na staničnoj razini i rezultira kroničnim zdravstvenim stanjima. Kako bi zaštitila zdrave stanice od djelovanja slobodnih radikala, trebala bi jesti hranu bogatu antioksidansima poput pistacija i ostalih namirnica koje ćemo spomenuti.

Pistacije imaju jaka antioksidativna svojstva što je potvrdila studija koju je provelo Sveučilište Cornell, a objavljena je u časopisu Nutrients. Jednako su zdrave poput borovnica i šipka.

"Podaci pokazuju da konzumacija samo šake pistacija dnevno, može pozitivno utjecati na zdravlje i produljiti životni vijek osobama koje su u stanju predijabetesa", kaže nutricionistkinja Manaker, navodeći jednu od brojnih prednosti pistacija. Također, pistacije sadrže lutein i antioksidans karotenoid koji pomaže u održavanju zdravlja očiju.

Losos

"Losos je izvrstan izvor nemasnih proteina, hranjivog sastojka važnog za održavanje mišićne mase, a posebno je važan za starije odrasle osobe. Također, losos je bogat omega-3 masnim kiselinama koje mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti", navodi nutricionistkinja Lisa Young. Osim toga, omega-3 masne kiseline bitne su za održavanje zdravlja mozga, što potvrđuje i studija objavljena u časopisu Neurology. U njoj je otkriveno da su ispitanici u 40-im i 50-im godinama, čija su crvena krvna zrnca sadržavala više razine omega-3 masnih kiselina, imali bolje kognitivne funkcije te im je mozak općenito bio u boljem stanju, od osoba koje su imale niži udio omega-3 masnih kiselina.

Brusnice

Brusnice su pune spojeva koji mogu pomoći u usporavanju procesa starenja, posebno kognitivnog starenja. "Podaci pokazuju da konzumacija onoga što je ekvivalentno jednoj maloj šalici brusnica svaki dan tijekom razdoblja od tri mjeseca može poboljšati pamćenje i neurološke funkcije", navodi za spomenuti portal Manaker.

One su nutritivno bogato, a niskokalorično voće koje obiluje vitaminima C i A, kalcijem, kalijem, magnezijem i željezom. Imaju antibakterijski, antiseptički, diuretski i protuupalni učinak te su izuzetno jak antioksidans pa jačaju imunitet i potiču metabolizam, čime usporavaju starenje.

Rajčica

Određena crvena hrana, poput rajčica, sadrži antioksidans likopen, koji sanira štetu na stanicama, nastalu djelovanjem slobodnih radikala. Likopen se također nalazi u lubenici i u ružičastom grejpu. Utvrđeno je da visok unos likopena pomaže u snižavanju kolesterola, poboljšava zdravlje kardiovaskularnog sustava i smanjuje rizik od srčanih bolesti. Pomaže i u smanjenju rizika od moždanog udara pa čak i smanjenju rizika od raka prostate kod muškaraca, navodi portal Eat This, Not That. Osim toga, regenerira i pomlađuje kožu.

Bobičasto voće

Bobičasto voće odličan je izvor vitamina C i biljnih spojeva koji blagotvorno djeluju na organizam. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Alzheimer's Disease, vitamin C usporava kognitivno starenje, odnosno čuva pamćenje i ostale moždane funkcije te zdravlje mozga. Osim toga, jača imunitet i sanira oštećenja nastala djelovanjem slobodnih radikala na stanicama. Također, u spomenutoj studiji stoji da uravnotežena prehrana i unos vitamina C kroz hranu može imati bolji učinak na zdravlje od suplementacije. "Neki podaci pokazuju da konzumacija bobičastog voća više od dva puta tjedno može odgoditi kognitivno starenje do 2,5 godine", kaže nutricionistkinja Manaker.

Zeleno lisnato povrće

Zeleno lisnato povrće poput kelja i špinata bogato je vitaminima E, K i C, koji preveniraju gubitak pamćenja i usporavaju starenje mozga. U studiji koju je objavila Američka akademija za neurologiju, a prenosi je portal Eat This, Not That, zaključeno je da čak samo i porcija lisnatog povrća dnevno povezana s boljim kognitivnim funkcijama u zreloj dobi. No, dobrobiti tamnog lisnatog povrća ne prestaju tu. Ne samo da tamno lisnato povrće pomaže kognitivnom zdravlju, već zahvaljujući visokom udjelu karotenoida, čuva zdravlje očiju. Također, čuva i zdravlje krvnožilnog sustava, što znači, među ostalim, da smanjuje rizik od moždanog i srčanog udara.