Alfa žena, oprezna ili energična: Što omiljeni parfem govori o tvojoj osobnosti?

Puno toga se može reći o nekoj osobi na temelju odijevanja, šminke ili govora tijela. Je li neka osoba ekstrovert ili introvert? Prati li slijepo modne trendove ili je suzdržanija i želi o svemu promisliti? Postoje mnogi stručnjaci koji se bave tim područjima u ljudskom ponašanju, a nešto se o osobnosti može reći i prema odabiru parfema.

Liječnik Alan R. Hirsch bavio se ovim područjem i proveo testove na više od 18 tisuća ljudi te je došao do zanimljivih zaključaka. Zbog toga se prema tome voli li osoba više miris lavande ili ruže može reći je li društvena ili više voli odmak od ljudi. Što o tvojoj osobnosti otkriva omiljeni parfem možeš otkriti u nastavku.

Citrusne parfeme vole alfa žene

Najviše uživaš u parfemima s dominantom citrusnom notom? Onda vjerojatno uvijek preuzimaš odgovornost kada si u grupi i prava si alfa žena. Radi se osobama koje su čvrste, ambiciozne i prirodne vođe. Čak se ponekad za njih može reći da su dominante i agresivne. No sasvim je u redu boriti se za sebe u poslu i ljubavi, zar ne? Samo ponekad treba paziti da se ne pređu tuđe granice.

Ljubiteljice ruža su oprezne

Ljudi koji vole parfeme s mirisnom note ruže su skloni introspekciji i osjetljivi su na potrebe drugih ljudi. Samokontrola također nije nešto što tebi predstavlja problem jer si prirodno oprezna osoba. Prije određene akcije ćeš sigurno dobro promisliti i zbog toga imaš malo situacija u prošlosti zbog kojih žališ.

Miris lavande otkriva odlične prijatelje

Ako voliš kozmetiku s mirisom lavande, posebno parfeme onda vjerojatno imaš jako puno prijatelja. Ljudi vole tvoju jednostavnost zbog čega se slažeš s gotovo svima. Nije stoga neobično što si vrlo znatiželjna osoba, ali i vjerojatno seksualno rezervirana. Voliš djelovati vrlo promišljeno. A obožavaš razmišljati i o rođendanskim poklonima i uvijek ćeš dati sve od sebe kako bi nekog razveselila, posebno u teškim trenutcima.

Ljubitelji vanilije vrlo su energični

Ljudi koji jako vole miris vanilije možda bi se drugima mogli činiti nježnima, ali to je daleko istine. Ljudi koji vole vaniliju su živahni, energični i vole zabave. Vjerojatno to znaš jer si ekstrovert i osoba koja se ludo zabavlja. Voliš ples, druženja i raskošne atmosfere. Vikend kod kuće s knjigom i čajem vjerojatno nije najdraža opcija za tebe, ali ludi noćni izlazak je sigurno nešto čemu se veseliš.

Mirisnu notu sandalovine vole uspješni ljudi

Ako najviše voliš oko sebe osjetiti miris sandalovine onda si vjerojatno perfekcionist. I sama se sebi najveći kritičar. No upravo zbog te tvoje osobine si vrlo uspješna jer možda si se istaknula u akademskim krugovima ili u bilo kojoj profesiji. Ljudi koji vole ovu mirisnu notu obično imaju velika očekivanja od sebe i drugih. No često su uvredljivi i mogu pogrešno protumačiti ono što drugi ljudi govore o njima. Stoga bi bilo dobro, ako to činiš, da se malo opustiš. Ne treba uvijek biti strog prema sebi i drugima, a reci sebi lijepe i pohvalne riječi.

Ljubitelji voćnih nota često mijenjaju raspoloženja

Sigurno si mislila da su ljudi koje vole voćne parfeme često jako slatki poput mirisa jagode na vratu. No to nije tako. Obično su razdražljiviji, mrzovoljni i pesimistični. Zato ako voliš sve što miriše na voće, jabuke ili nešto tropsko, trebaš znati da imaš vrlo promjenjivu osobnost. Skloni si uvijek vidjeti čašu polupraznu, a uz to si sarkastična i lako se uznemiriš. I dok bi se tebi ovaj cinizam mogao činiti urnebesnim, onima oko tebe je dosta iscrpljujuće.

Miris jasmina vole divlje osobnosti

Ljubitelji jasmina su slični ljudima koji vole vaniliju, ali se još više vole zabavljati. Obožavaju nove stvari i lude avanture. Sigurno vole i dobru provokaciju. Ako si se upravo našla u ovom opisu, onda znaš da obožavaš ostati vani do zore i završiti na neočekivanim mjestima. Također uživaš u plesu i nije te briga što ljudi misle i govore o tebi. Vjerna si svom načinu života i nikada ga nećeš trošiti na dosadu. Sa sigurnošću se može reći da je spontanost tvoje drugo ime.