Sunčanje u solariju: Sve što trebaš znati prije odlaska u solarij

U želji za postizanjem preplanulog tena bez da se moraju "pržiti" na suncu, dio žena odlučuje se za odlazak u solarij i to već u proljetnim mjesecima. Solarij je najjednostavnije rješenje ako želiš potamniti prije odlaska na more ili održavati preplanuli ten tijekom cijele godine, no to je jedan od onih beauty tretmana oko kojih se često lome koplja.

Solarij funkcionira tako da emitira UV-A i UV-B zrake, prirodne komponente sunčeve svjetlosti. Ove UV-A i UV-B zrake zatim pospješuju proizvodnju melanina, spoja koji koži daje preplanulu boju, a tipičan tretman obično traje između 15 i 20 minuta.

Osim korištenja u kozmetičke svrhe, vjeruje se da tretmani u solariju imaju i neke zdravstvene prednosti. Međutim, postoji i nekoliko opravdanih zabrinutosti u vezi s njihovom upotrebom, jer je poznato da izlaganje UV zračenju može ozbiljno oštetiti kožu, pa i dovesti do melanoma.

U nastavku smo izdvojile nekoliko prednosti i nedostataka tamnjenja u solariju, ali i na što moraš pripaziti ako prvi puta ideš u solarij.

Prednosti solarija

Pomaže da postigneš preplanuli ten

Izlaganje sunčevoj svjetlosti – prirodnoj ili umjetnoj – ključ je za sjajan izgled preplanule kože, a "zdrava" preplanulost nešto je što većina žena želi postići. A s obzirom na to da u nekim zemljama svijeta vrijeme ne dopušta ljudima da izlažu svoju kožu sunčevim zrakama, oni se odlučuju za solarij, koji oponaša UV zračenje sunca i daje tijelu zlatnu preplanulost.

Opskrbljuje tijelo vitaminom D

Sunce i UV zračenje ima i dobrih strana jer pomaže tijelu da sintetizira vitamin D. U nedostatku UV zračenja, ovaj proces se zaustavlja i tijelo ne proizvodi potrebnu količinu vitamina D, koji održava gustoću kostiju i zdravlje zuba, važna je komponenta u normalnom radu mozga, živčanog i imunološkog sustava, a uključen je i u ekspresiju gena koji reguliraju rast stanica raka.

Koristi se u liječenju određenih kožnih stanja

Pokazalo se da izlaganje UV zračenju u kombinaciji s medicinskim tretmanom može pomoći u liječenju nekoliko kožnih stanja kao što su akne, psorijaza, atopijski dermatitis i vitiligo. Ovaj tretman, nazvan fototerapija, izvorno se odvijao u ordinacijama dermatologa. Međutim, sve veći broj ljudi radije se okreće solariju kao održivoj alternativi zbog njegove pristupačnosti.

Nedostaci solarija

Pretjerano izlaganje UV zrakama

Solariji proizvode isto zračenje kao i sunce, ako ne i veće, zbog čega moraš poduzeti slične mjere opreza kao kada se sunčaš na plaži. Procjenjuje se da UVA zrake pridonose oko 10-20% karcinogenosti sunčevih UV zraka, a doze UVA zraka emitirane u solarijima su 2 do 3 puta veće nego kod sunčevog svjetla.

Prerano starenje kože

Prekomjerno izlaganje UV zračenju povezano je s preranim starenjem kože, što joj daje grub i naboran izgled. To je zbog štetnog djelovanja UVA zraka, koje prodiru u dublje dijelove kože i oštećuju strukturu kolagenih i elastičnih vlakana. Zbog njihova oštećenja dolazi do gubitka gipkosti i elastičnosti kože, uz postupno razvijanje naborane kože.

Povećan rizik od melanoma

Zbog različitih oštećenja na razini DNA kao posljedica dugotrajnog izlaganja UV svjetlu mogu nastati i karcinomi kože. Bilo je studija koje su povezivale porast incidencije melanoma, vrste raka kože, s povećanom upotrebom solarija.

Savjeti prije odlaska u solarij

Ako si se odlučila za prvi odlazak u solarij jer nemaš mogućnost potamniti s prirodnim izlaganjem suncu, nekoliko je stvari koje moraš imati na umu. Prvo, vrlo je važno koristiti solarij u kojemu je osoblje profesionalno i dobro zna raditi svoj posao, jer osoblje mora procijeniti tvoj tip kože i na temelju toga savjetovati te koliko dugo možeš ostati u solariju bez da pocrveniš.

Druga stvar koju treba imati na umu je da se prije odlaska u solarij istuširaš i napraviš piling kako bi uklonila odumrle stanice kože i ravnomjerno potamnila. Važno je i koristiti losion za tamnjenje visoke kvalitete, proizveden posebno za solarij, kao i koristiti kreme ili losione za produljenje boje nakon tretmana u solariju, želiš li što dulje zadržati boju.

Treće, prilikom prvih nekoliko odlazaka, nemoj koristiti solarij više od 6 do 8 minuta, obavezno zaštiti oči i nosi naočale za solarij i pričekaj minimalno 3 dana prije ponovnog odlaska u solarij.