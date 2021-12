Plavuše su uvijek u modi: Pogledajte najpopularnije nijanse ove sezone!

Zašto je plava boja kose tako popularna?

Plava nijansa kose je oduvijek zračila nekom privlačnošću ili pak elementom mistike koji se isticao u potrazi za savršenim partnerom, koji je čak nastojao znanstveno istražiti i Charles Darwin. Jesu li to samo nagađanja ili osobna preferencija, jedno je sigurno - plava boja se često asocirala s mladošću, vedrinom i glamurom.

Od klasične plavuše poput Jean Harlow ili Marilyn Monroe u doba zlatnog Hollywooda do Bridget Bardot ili Grace Kelly pa sve do Pamele Anderson i Sharon Stone – plava boja se oduvijek vraćala u modu. Taj glamur nas je možda prije koštao bogatstvo u salonima, no danas si ga skoro svatko može priuštiti i u radinosti svoga doma!

Stiže nam moderna plavuša

Kako se moda mijenja ili pak tehnologija gdje si ne moramo spaliti ili uništiti kosu da bismo došli do savršene plavuše, jednolične nijanse plave su zapravo odavno evoluirale u 'zabavnije' verzije s tehnikama kao što su Ombre, Sombre i Balayage. Sjetite se samo Jennifer Aniston i njezinih fantastičnih pramenova koji se nisu mogli definirati kao 'plavuša', ali su nas svejedno oduševljavali svojim zdravim sjajem i toplinom, koje smo odjednom svi htjeli imati. Ili pak tehnika karamelastih pramenova, koju već godinama koristi kraljica glamura J.Lo. Svakako se divimo i osunčanim pramenovima najpoznatije 'tračerice' Blake Lively, kojoj čak ponekad u bojanju kose uskoči i muž Ryan Reynolds! Moderna plavuša više nije tako 'dosadna' kao što je možda bila, već danas pruža paletu sasvim novih nijansi.

Ove sezone donosimo vam nove hit nijanse plave koje možete postići čak i kod kuće!

#1 Plavuša s notom jantara

Jedna od prednosti jantarne nijanse je što zlatnu boju prilično podigne svojom vragolastom notom, a to je dodatak crvene. No bez straha! Ne pričamo o crvenoj nijansi kakvu je imala Monica Belluci u filmu 'Malena', već o toplijoj verziji moderne plavuše poput Taylor Swift ili Amber Heard s dodacima zlatne. Takva jantarna nijansa je i odlična kombinacija za tamne plavuše ili svijetle brinete koje si žele malo osvježiti kosu više prirodnijom nijansom, a da nisu klasične plavuše.

8.32 Amber Gold, Garnier OLIA boje

#2 Zlatna nijansa karamele

Tonovi karamele su već neko vrijeme hit, no nitko ih ne nosi kao J.Lo ili pak ikona kao što je Cindy Crawford. Ipak, ove sezone se nosi zlato te tako i karamela dobiva novo ruho! Sada su u modi tzv. beach vibes ili pak izgled kao da ste upravo došli s ljetovanja i tragovi sunca se još uvijek vide u vašoj kosi. Tražite li nijansu koja će vam dati toplinu zlaćanih tonova i uvesti više glamura u izgled, svakako morate isprobati boju zlatne karamele kakvu ima poznata manekenka Gisele Bündchen ili Gigi Hadid.

9.30 Caramel Gold, Garnier OLIA boje

#3 Moderna verzija platinaste

Kada razmišljamo o platinastoj plavuši, često nas odbije mukotrpan trud ili pak održavanje na koje se moramo obvezati, usudimo li se sanjati o nijansi hollywoodskih božica. Želite li nijansu poznate pjevačice Gwen Stefani ili glumice Margot Robbie, danas se na tržištu mogu pronaći i boje bez amonijaka, koje čak u sebi imaju dodatna ulja i njegu kako bi očuvale zdravlje vaše kose. Tražite li hit nijansu platinaste koja će vam dati modernu kombinaciju zdravog sjaja i zlatne božice, bacite oko na nijanse s dodacima zlatnog tona!

10.32 Platinum Gold, Garnier OLIA boje

Kako odabrati najbolju nijansu plave?

Nije uvijek lako odabrati nijansu plave, no tražite li proizvod s kojim ćete moći lako rukovati i odraditi od kuće (a da ne potrošite bogatstvo!) danas ćete naći razne proizvode na tržištu, no imajte na umu da tražite i kvalitetu. Zlatne nijanse koje su hit ove sezone, upravo je izbacio Garnier, poznat po svome OLIA kompleksu bogat uljima i bez amonijaka. Tražite li dašak jantarne note, svakako bacite oko na 8.32 Amber Gold nijansu, koja će vam uz to prekriti sijede i pružiti dugotrajnost. Nije uvijek lako naći nijansu karamele, koja će više vući na plavušu nego li brinetu, no pronašli smo 9.30 Caramel Gold nijansu koja upravo odgovara takvom opisu! Odlučite li se više za zlatno-platinastu nijansu, 10.32 Platinum Gold će vas sigurno oduševiti zahvaljujući kompleksu obnove kose nakon svake boje!

Onda, o kojoj nijansi plavuše sanjate?

*Sadržaj donosimo u suradnji s partnerom Garnier.