Preplanula koža na proljetnom suncu: Trikovi za brže tamnjenje kože

Lijepa, preplanula koža simbol je ljetnih mjeseci, no mi ti danas predstavljamo i nekoliko trikova uz koje ćeš brže tamniti i u proljeće. Zašto bi izgledala kao brončana boginja samo dva mjeseca u godini, kada se to razdoblje može produžiti na barem duplo toliko? Dakle, danas pričamo o načinima tamnjenja kože za vrijeme proljetnih mjeseci, kada temperature još uvijek ne prelaze 20-tak stupnjeva, a duge šetnje su idealan način dobivanja preplanulog tena.

Kako je u zapadnjačkoj kulturi lijepa, tamna koža sinonim za ljepotu i atraktivnost, ne čudi nas da mnoge žene odlaze u solarije ili se pak mažu štetnim kremama za samotamnjenje. Ti načini stjecanja brončanog tena ne samo da nisu učinkoviti u dobivanju lijepe, prirodno tamne kože, već mogu izazvati i kontraefekt te te ostaviti s narančastim tenom kojeg ćeš se sramiti. Kako bi to izbjegla, prati naše savjete u nastavku i ovog proljeća šeći gradom kao da si se tek vratila s plaže - na koju tek trebaš otići!

Beta-karoten je tvoj saveznik

Prvi naš trik za ubrzano i efektno tamnjenje kože jest konzumiranje hrane bogate beta-karotenom. To su primjerice mrkva, batat i kelj koji ti pomažu preplanuti bez opeklina. Osim toga, beta-karoten pomaže smanjiti osjetljivost na sunčevo zračenje kod osoba s fotosenzibilnim bolestima. Beta-karoten u organizmu pomaže spriječiti nastanak mrljica od sunca na koži, usporava starenje kože, a pospješuje i tamnjenje te stoga ne čudi da su mnogi preperati za samotamnjenje stvoreni upravo na bazi mrkve, koja sadrži puno beta-karotena. Beta-karoten tako potiče stvaranje melanina i neutralizira djelovanje štetnih slobodnih radikala pa time smanjuje i negativan učinak sunčevih zraka za kožu. Marelice, dinja i mrkva – sve su to prirodni izvori beta-karotena, a uvijek ga možeš unositi i u obliku dodataka prehrani.

Konzumiraj hranu bogatu likopenom

Likopen je antioksidans koji se nalazi u hrani, a mnoga istraživanja pokazuju da može pomoći smanjiti reakciju opeklina na koži do 40 posto. Dobivanje zdrave doze likopena pomaže u sprječavanju opeklina, koje kožu samo spale, a ne ostave ju lijepom i tamnom. Dakle, ukoliko ovog proljeća imaš namjeru ići u duge šetnje, vožnje biciklom ili na role ne bi li uhvatila malo boje, pripazi da ne izgoriš i time narušiš sav trud uložen u dobivanje brončanog tena. Konzumiraj stoga rajčice i pasatu te maslinovo ulje. Naime, spoj maslinovog ulja i rajčica je savršen kao izvor likopena u tvojoj prehrani. Budući da je likopen topiv u mastima, rajčice koja ga sadrže je najbolje konzumirati s malo zdravih masnoća poput onih u maslinovom ulju. Osim rajčica, likopen sadrže još i crvene mrkve, lubenice, grejp i papaja.

Pametno odaberi vrijeme izlaganja suncu

Sunce je obično najjače između podneva i 15 sati. Međutim, imaj na umu da će u to vrijeme nanijeti i najviše štete koži i to zbog jačine UVA i UVB zraka i vjerojatno povećati rizik od raka kože. Zbog toga, unatoč tome što možda misliš kako je najbolje da se u proljeće sunčaš oko podneva i tako upiješ maksimalnu dozu sunca u kožu, to je i dalje jednako loša i štetna ideja kao da se radi o najtoplijim mjesecima u godini. Jačina sunca i njegovog zračenja ne smanjuje se u proljeće, pa je zato najbolje da se ovih mjeseci za lijepu preplanulu put izlažeš suncu prije 11 i nakon 16 sati. Tako ćeš se zaštiti od mogućnosti dobivanja opeklina, a dobit ćeš i lijepu preplanulu kožu i prije no što prvi puta ove godine odeš na plažu.

Maži se uljima s prirodnim zaštitnim faktorom

Iako ona ne bi trebala zamijeniti uobičajenu kremu za sunčanje, određena ulja poput avokada, kokosa, maline i mrkve mogu se koristiti za dodatnu dozu hidratacije i SPF zaštite. Prije nego se namažeš nekim od ovih ulja, obavezno stavi zaštitni faktor 30 ili 50. Prirodna ulja poput mrkvinog ili ulja avokada dodatno će privuči zrake sunca na tvoju kožu, pa ćeš brže i tamniti. Ova metoda je odlična alternativa korištenju umjetnih preparata za samotamnjenje koji mogu izazvati neugledan narančasti ten ili pak ostaviti mrlje na koži.

U svakom slučaju - nemoj se 'pržiti'!

Za lijep, brončani ten nikako se ne bi trebala “pržiti” na suncu jer tako možeš dobiti samo kontraefekt. Drugim riječima, nemoj ostati na suncu duže nego što tvoja koža može stvoriti melanin. Melanin je pigment odgovoran za tamnjenje, a svatko ima graničnu točku stvaranja melanina, što je obično dva do tri sata. Nakon ovog vremena, koža neće potamniti već će se početi pržiti, a kasnije i ljuštiti te ćeš tako ubrzo ostati bez sna o prekrasnom brončanom looku kože. Samo umjereno na sunce i nakon par tjedana, rezultati će već i u proljeće biti vidljivi.

Njega kože prije i nakon sunčanja

Kako bi tvoja preplanula boja bila postojana, potrebno je obratiti pažnju na njegu kože prije i nakon sunčanja. Prije obavezno napravi piling cijelog tijela jer ćeš njime ukloniti mrtve stanice kože pa ćeš ravnomjernije tamniti. S druge pak strane, poslije sunčanja održavaj kožu i hidratiziraj ju redovitim mazanjem losionima, uljima ili kremama za tijelo te ne pretjeruj s tuširanjem. Osobito štetna po dugotrajnost brončanog tena je prevruća voda. Naime, ona isušuje kožu i ljušti ju, zbog čega se i boja brže uklanja.