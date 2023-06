Puderi sa zaštitnim faktorom odličan su izbor za ljetne dane

Svi volimo uživati na suncu tijekom ljetnih dana, no činjenica je da sunce može negativno utjecati na našu kožu ako je adekvatno ne zaštitimo. Na sreću, na tržištu se mogu pronaći različiti proizvodi za zaštitu od sunca, koji sadrže zaštitni faktor.

Tekući puderi sa SPF-om dobar su izbor za ljeto, osobito ako ih koristiš svakodnevno. Kod potrage za idealnim puderom važno je uzeti u obzir mnoštvo faktora. Treba obratiti pažnju na sastojke te odabrati onaj proizvod koji će odgovarati potrebama tvoje kože. Ako imaš suhu kožu, biraj pudere s hranjivim sastojcima i sjajnim finišom. Ako pak ti je koža sklona mašćenju, posebice ljeti, bolji su izbor matirajući puderi koji neće dodatno zamastiti lice. Dakako, tijekom ljetnih mjeseci valja obratiti pozornost na one formule koje sadrže i zaštitni faktor.

Puder sa zaštitnim faktorom savršeno je rješenje za ljeto, no dobro ga je koristiti kroz cijelu godinu. Međutim, stručnjaci za njegu kože ističu kako većina pudera ne sadrži SPF veći od 25, a u ljetnim mjesecima preporučeni faktor je 30 stoga bi bilo dobro uz puder koristiti i kremu za lice sa zaštitnim faktorom.

U idealnom slučaju, puder sa SPF-om zaštitit će kožu, ali i prekriti nedostatke, pružiti onaj luksuzan osjećaj na koži te joj dati besprijekoran finiš. Takve je proizvode ponekad teško pronaći, no nije nemoguće, a uz naš mali vodič potraga za idealnim ljetnim puderom postaje lakša. U nastavku smo izdvojile neke od naših favorita kad je riječ o tekućim puderima sa zaštitnim faktorom.

L'Oréal Paris Infaillible 24h Fresh Wear SPF 25, 16 eur

Tekući puder sa zaštitnim faktorom 25 ima veliku snagu prekrivanja. Usavršava ten uz postojanost do 24h. Tehnologija kisika osigurava normalno disanje kože i daje joj baršunasto meki osjećaj bez efekta maske. Zahvaljujući formuli otpornoj na vodu i znojenje, neće se rastopiti te je idealan i za bavljenje sportom.

Clarins Everlasting Youth Fluid SPF 15, 52 eur

Tekući puder koji u potpunosti vraća mladolik sjaj kože pomoću novog kompleksa za optimizaciju tonova kože. Prikriva znakove starenja i nesavršenosti usprkos svojoj laganoj teksturi. Sadrži ekstrakte cikorije i crvene janije koji pomažu u optimizaciji blistavosti i sjaja kože. Iz dana u dan, koža je čvršća, punija, glađa i blistavija. Za sve tipove kože.

It Cosmetics CC+ Cream With SPF 50+, 43 eur

Krema CC+ sa SPF 50+ je tekući puder, koji će biti savršen kao podloga za potpuno prekrivanje, hidratantni serum protiv starenja kože i krema s fizičkom zaštitom od sunca SPF-om 50+, širokog spektra UVA/UVB. Osigurat će hidrataciju, istovremeno umanjujući vidljivost nesavršenosti kože i osiguravajući savršeno prekrivanje.

Naj Oleari Blooming BB Foundation, 26 eur

Tekući puder za prirodno prekrivanje, za sve tipove kože. Sadrži hijaluronsku kiselinu i vitamin C, ujednačuje ten te Izglađuje kožu i vraća joj gustoću. Baršunasta tekstura i blistav finiš. Zaštitni faktor 15.

Bobbi Brown Skin LongWear Fluid Powder Foundation SPF 20, 74 eur

Bobbi Brown prvi tekući puder s efektom pudera u kamenu. Lagane teksture idealan je za masniji tip kože. Otporan je na znojenje, kontrolira lučenje sebuma i pruža mat izgled kože. Štiti kožu od štetnih vanjskih utjecaja, zagađenja i plave svjetlosti ekrana. Sadrži SPF 20.

Max Factor Miracle Pure SPF 30, 19 eur

Ovaj tekući puder sadrži sastojke koji njeguju kožu: vitamin C, hijaluronsku kiselinu, SPF 30 i kompleks za proizvodnju kolagena. Pruža kvalitetno srednje prekrivanje sa zaštitnim faktorom 30 i prirodnu blistavost. Savršena koža u samo jednoj minuti, čvrsta i elastična.

Bourjois Paris Always Fabulous, 19 eur

Bourjois Always Fabulous tekući puder sadrži hijaluronsku kiselinu koja omekšava kožu lica te joj obnavlja volumen i jača ten. Sadrži SPF 20 i vitamin E. Jamči dugotrajnost i pruža koži visoku udobnost.

Clinique Even Better Makeup SPF 15, 54 eur

Clinique Even Better Makeup SPF 15 je tekući puder za potpuno prekrivanje i za posvjetljivanje tamnih mrlja za suhu prema mješovitoj i mješovitu prema masnoj koži. Pruža SPF zaštitu od sunca, a vitamin C posvjetljuje tijekom nošenja. Pruža prirodno mat izgled kože tijekom dana.