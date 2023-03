Savršeni za bilo koje doba godine: Parfemi s notama vanilije

Parfeme su u dalekoj prošlosti većinom koristili samo imućni ljudi jer je to nekada bio luksuz . Kralj Luj XIV. naređivao je da mu se svaki dan donosi drukčiji miris zbog čega je dobio titulu kralja “najslađeg mirisa”. Pojam parfema se nije razvijao jednako u svim zemljama, tako da je bilo puno vrsta mirisa koje su se smatrale parfemima prije nego je proizveden prvi moderan parfem. Prvi 'službeni' parfem za osobnu upotrebu napravljen je za kraljicu Elizabetu iz Mađarske i postao je poznat širom Europe pod nazivom 'Mađarska vodica'.

Postoji puno različitih biljaka i ulja koja se koriste u proizvodnji parfema, no jasmin dominira u više od 80% svih ženskih parfema. Proces proizvodnje parfema traje od jednog do čak nekoliko mjeseci, a u procesu se najčešće koristi alkohol koji služi kako bi zadržao esencijalna ulja. On služi kako bi se parfem malo omekšao i kako bi se ravnomjerno raspršio po koži. Parfeme s mirisom vanilije mnogi obožavaju, pa smo provjerili koji su neki od najpopularnijih.

Juliette has a gun Vanilla Vibes, 100 ml - 120 €

Parfemska voda Juliette has a gun Vanilla Vibes podsjeća na bezbrižno ljeto u bilo koje doba godine. Odmah na početku riječ preuzima sol koja evocira slani morski zrak. Slijede gurmanska vanilija i orhideje. U bazi mirisa, koja će najdulje ostati na vašoj koži, kriju se egzotični tonka-grah, zanosni mošus, topla sandalovina i benzoin.

Atelier Cologne Vanille Insensée, 100 ml - 132,59 €

Sladak, drvenast uniseks parfem koji dolazi iz Francuske probudit će svaku uspomenu. U njegovoj mirisnoj kompoziciji glavnu ulogu ima neočekivan, a istodobno zarazan kontrast slasne vanilije i drvenaste mahovine. Najprije će ti zamirisati slasna madagaskarska vanilija, a zatim ćeš osjetiti sočnu limetu iz sunčanog Meksika, koja će parfemu dati dašak svježine.

Lancôme Idôle, 75 ml - 111,93 €

Parfem se otvara svježim akordima bergamota uz slatku podnotu, nakon čega mirisna kompozicija prelazi u cvjetnu simfoniju gdje glavnu riječ vode esencije plemenitih ruža i latice jasmina. U bazi se nalaze cedar, vanilija i listići pačulija.

Lancôme La Vie Est Belle Intensément, 30 ml - 70 €

Tvoja osjetila će prvo dotaknuti slatki, svježi bergamot, začinjen prstohvatom ružičastog papra i daškom sočne maline. Potom će im se pridružiti opojni miris jasmina, praćen cvijetom naranče, a za topli kraj će se pobrinuti zemljani pačuli i perunika sa senzualnom slatkoćom benzoina i vanilije.

Armani Sì Passione Intense, 50 ml - 117,40 €

Karakterističan miris crnog ribiza, koji se provlači kroz sve parfeme linije Sì, očarat će te od prvog susreta s ovom senzualnom i intenzivnom mirisnom kompozicijom. Nakon nekog vremena u prvi plan se probija zanosni miris jasmina, a topla vanilija i slatki drvenasti pačuli iz baze podižu miris na sasvim novu razinu.

Jean Paul Gaultier La Belle, 50 ml - 101,53 €

Parfemska voda Jean Paul Gaultier La Belle ima miris koji stvara ovisnost. U njemu se sjedinjuju neodoljiva, slatka vanilija, osvježavajući bergamot i sočna kruška. Bazu parfemske vode čine slatke note vanilije koji čitavoj mirisnoj kompoziciji daju punoću i dubinu.

Rochas Byzance, 90 ml - 63,70 €

Kompoziciju parfema Rochas Byzance otvara blistav spoj bergamota i kruške, uokviren slatkoćom nerolija. Ubrzo ih slijedi luksuzni buket cvijeća, u kojem se ističu procvjetale ruže, frezije i vaniliji sličan heliotrop. Zahvaljujući bazi u kojoj se otkriva senzualnost apsoluta vanilije okruženog notama svijetlog drva i mekog mošusa, ovaj čarobni spoj s vremenom postaje još intenzivniji.