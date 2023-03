Jesi li spremna za promjenu? 6 frizura koje ćemo viđati posvuda ovog proljeća

Još nas malo vremena dijeli do proljeća, a baš kao i uvijek, topliji mjeseci dolaze sa željom za ozbiljnom promjenom. Bilo da se radi o novom trendi komadu na koji si bacila oko, preuređenju tvog doma ili promjeni frizure, nije tajna da se s dolaskom proljeća mnogi odlučuju na promjenu i osvježenje. A kada je u pitanju izgled, promjena koja je uvijek dobrodošla je promjena frizure.

Bilo da žudiš za promjenom boje kose ili ju želiš malo ošišati kako bi ju osvježila, nova frizura savršena je za ovo doba godine. Ako želiš novu frizuru, a nemaš ideja - nastavi čitati - jer već sad znamo koje će sve frizure biti hit ovog proljeća.

Od bezvremenskog boba i shag frizure koji već neko vrijeme ne izlaze iz mode, do šiški koje su rezervirane samo za one najhrabrije, o ovih se šest frizura ne prestaje pričati i sigurne smo da ćemo ih viđati cijelog proljeća.

Kratki bob

Elegantni kratki bob savršen je izbor ako želiš ekstremnu promjenu, posebno ako si do sada imala dugu kosu. Ovakva frizura istovremeno je šik i razigrana, a možeš ju stilizirati na bezbroj raznih načina. Ako voliš ravno, možeš ju izravnati, a za malo volumena, oblikuj ju četkama i sušilom za kosu. A ako pak preferiraš malo "nespretniji" look, svoju kosu uvijek možeš osušiti na zraku - što god odlučila, nećeš pogriješiti.

Šik shag

Teksturirana, čupava, ali istovremeno šik - shag frizura bit će glavna zvijezda među frizurama ovog proljeća. Za stiliziranje ovakve frizure stručnjaci preporučuju korištenje omiljenog spreja za teksturu na suhoj kosi, a najbolje će izgledati ako ju osušiš na zraku, što je ujedno i zdravije za kosu. A ako želiš otići korak dalje, uvijek možeš napraviti i šiške.

C-cut

Bez obzira na to imaš li kovrčavu ili ravnu kosu, takozvani "C-cut" savršen je za dodatni volumen i uokvirivanje lica. Ovo je još jedna frizura koja će dominirati ovog proljeća, a karakterizira ju slojevitost te lijepo pada i uokviruje lice. Iako se možda čini komplicirana za stiliziranje, baš i nije - uz pomoć četke i sušila za kosu možeš napraviti odličnu frizuru, a na kraju nanesi i sprej za dodatni volumen.

Leptir frizura

Frizura koju ovog proljeća trebaš uzeti u obzir ako imaš ultradugu kosu definitivno je leptir frizura. To je postepeno ošišana frizura koju karakteriziraju dugi slojevi koji uokviruju lice i koji se feniraju prema van tako da kosa izgleda poput leptira. Taj ćeš efekt, osim sušilom za kosom i četkom, najbolje postići i ako koristiš uvijač za kosu ili viklere.

"Wispy" šiške

Šiške su i dalje jedan od glavnih trendova kada su u pitanju frizure, a s obzirom na to da se na njih ne odlučuju baš svi, rezervirane su samo za one odvažne. A ovog će proljeća posebno popularne biti takozvane "wispy" šiške koje su ošišane tako da budu vrlo rijetke i idealne su za one koji žele isprobati šiške, a nisu sigurni kako bi im stajale.

Hibridna frizura

Zašto se odlučiti za jednu frizuru kada se možeš odlučiti za miks različitih frizura? Ovog će proljeća posebno biti popularna takozvana "hobotnica" frizura, poznata i kao "shullet", a riječ je o kombinaciji shaga i fudbalerke (mullet). Ova je hibridna frizura toliko jednostavna i cool i savršena je ako žudiš za promjenom.