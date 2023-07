15 ideja koje dokazuju da su manikure u plavoj boji savršene za ljetne dane

Uvijek se volimo počastiti manikurom, no čini se da je ljeti veća potražnja za njom. Nije to čudno jer je sada pravo vrijeme za isprobavanje jarkih boja i različitih dizajna. No, jedna je boja simbol ljeta – to je, naravno, plava – pa ti ovaj put donosimo neodoljive ideje za manikuru inspiriranu morem.

50 nijansi plave ove sezone dolazi sa šarmantnim linijama i uzorcima. Gledajući ih, odmah poželimo na more. Uz ove manikure godišnji može početi.

Spremi sljedeće ideje - neka ti budu ljetna inspiracija!

Morsko plavetnilo

Ova neodoljiva nijansa plave upotpunjena je vijugavim linijama koje nas odmah podsjećaju na morske valove.

Poigraj se bojama

Baš tako! Ljeto je savršeno za poigravanje različitim nijansama.

U nijansama plave

Efektna kombinacija nijansa plave mogla bi te oduševiti.

Palme i more

Iako nije čisto 'morska', lako možeš zamisliti da bijeli potezi predstavljaju palme pored mora.

Nježne linije

Neutralna baza ovdje je 'začinjena' tankim linijama.

Dodir sirene

Mala sirena u posljednje je vrijeme ponovno popularna, a ova nas manikura asocira na morska prostranstva. Sve nadopunjuju zlatni detalji.

'More se pjeni…'

Manikure inspirirane morem mogu biti neutralne i prirodne, a opet preslatke. Ispod je pravi primjer.

Plave nikad dosta

Još jedna varijanta kombinacije neutralne baze i plavih tonova.

Morska klasika

Dok neke žene vole eksperimentirati s manikurom, drugi se drže nježnih boja i poteza. Ovog ljeta uljepšaj svoju omiljenu nude manikuru.

Morske zvijezde

Zvijezde na plavoj podlozi – tako jednostavno, a tako dobra. Ova nijansa laka još nas je jednom oduševila.

Prelijepa tirkizna

Upečatljiva tirkizna u ovom izdanju pokazuje svu moć.

Ljetni smajlić

Različiti dizajni ovu manikuru čine originalnom. Vidi – i smajl te gleda!

Dodir sunca

U ovoj manikuri sunce i more dolaze u duetu. A taj duet najviše volimo.

Morska laguna

Morska laguna? Ili Maldivi? Sasvim nevažno jer nas ova manikura 'zove' na uživanje i izležavanje na plaži.

Savršen spoj

I za kraj – manje jarka manikura, ali ne i manje slatka. Kombinacija zlatne i plave teško da će nam ikad dosaditi.