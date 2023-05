Skrivaju masnu kosu: Pet super frizura za one dane kad ti se ne da prati kosa

U savršenom svijetu probudile bismo se svaki dan sa svježe osušenom, savršeno stiliziranom kosom, ali nažalost, to nije stvarnost većine nas. A u danima između pranja kosa nam često izgleda masno i nekako spljošteno. Međutim, kada se to dogodi, gledaj na to kao na priliku - uostalom, nije tajna da je masna kosa zapravo prednost kod određenih frizura.

Preskakanje jednog ili nekoliko dana pranja kose postala je nova norma za mnoge — osobito ako pri ruci imaš kvalitetan šampon za suho pranje kose koji će ti pomoći u odgađanju pranja kose. Dakle, umjesto da na malo masnoće gledaš kao na nedostatak i dilemu, iskoristi tu činjenicu kao izgovor za kreativnost.

Jedna od najvažnijih stvari koje moraš zapamtiti kada pokušavaš prikriti svoju masnu kosu, prema slavnom frizeru Georgeu Kyraikosu, je izbjegavanje potpuno raspuštene kose.

"Vaši korijeni će izgledati ravno, a vrhovi neće, pa ćete stvarno vidjeti kontrast", kaže za Popsugar. Ovdje ti šampon za suho pranje može pomoći. "Ako vam je kosa previše masna, pošpricajte malo šampona za suho pranje kose na korijen i okrenite kosu naopačke i protresite je, osvježit ćete kosu, barem na dan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

A kada ni šampon za suho pranje nije dovoljan da sakriješ masnu kosu, on predlaže neke frizure za masnu kosu koje idu u tvoju korist. Od napola podignutih, napola spuštenih do zalizanih frizura, izdvojile smo neke od najboljih frizura za one dane kad ti se ne da prati kosu ili kad jednostavno nemaš vremena.

Baby pletenice

Prednost masne kose je to što će pletenice čak i tako malene zadržati čvrst izgled, pružajući ti jednostavan, brz i trendi izgled iz 90-ih. Naravno, ako imaš malo više vremena, uvijek se možeš okrenuti i klasičnoj pletenici koja je pun pogodak za masnu kosu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zalizana punđa

Hailey Bieber dokaz je da zalizana punđa jako lijepo pristaje i kad je kosa masna.

Zalizani rep

Rep je definitivno klasik za masnu kosu, a na ovaj način izgledat će elegantno, a chic, posebno ako si neko vrijeme imala kosu u punđi ili imaš figaro pri ruci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

'Bubble' rep

Ako želiš malo 'začiniti' klasični rep, potrebno ti je tek nekoliko gumica za kosu kojima ćeš stvoriti ove neodoljive 'mjehuriće'.

Polupodignuta, poluspuštena kosa

Ova jednostavna frizura na najjednostavniji mogući način skriva masnu kosu, a sve što ti treba je figaro ili još jednostavnije - kosa u punđi preko noći ili na nekoliko sati.