Najčešće make-up pogreške na koje bi trebale pripaziti žene u zrelijoj dobi

Gotovo svaka žena ima neku svoju beauty rutinu koju slijedi na dnevnoj bazi. Međutim, ako si u zrelijoj dobi, tvoja koža više nije ista kao što je bila prije nekoliko godina. Prema mišljenju vizažista, žene iznad 50 trebale bi malo više pažnje posvetiti nanošenju šminke te izbjeći one pogreške koje ih mogu učiniti starijima.

Većina žena počela se šminkati u ranim 20-ima, a tada smo sve željele izgledati malo starije. Međutim, u 50-ima, to nam više nije cilj. Ne želimo izgledati dobro za svoje godine, želimo izgledati dobro bez obzira na godine stoga je važno prilagoditi beauty rutinu i usvojiti neke važne trikove.

Make-up stručnjakinja Ariana Pool koja radi uglavnom sa ženama starijima od 50 godina istaknula je neke od najčešćih pogrešaka koje osobu mogu učiniti starijom, ali i otkrila mudre tehnike kako to izbjeći. 'Vjerujem da se sa šminkom sve može korigirati. Ne trebate gomilati proizvode na licu i ne traju vam fileri niti botoks', istaknula je Poole.

Neke od najboljih savjeta vizažista o tome kako da žene u zrelijoj dobi izbjegnu najčešće make-up pogreške otkrivamo u nastavku.

Tekući puder

Ako dosad nisi koristila primer za lice, sada je pravo vrijeme da počneš. Make-up stručnjaci ističu kako je upravo primer spas za zrelu kožu koja je najčešće jako suha. Puder i sjenilo za oči mogu se uvući u sitne borice zbog čega koža izgleda još starije, a upotreba primera najjednostavnije je rješenje za sve te frustracije. Osim toga, s primerom će šminka biti postojanija.

Nadalje, stručnjaci ističu da bi žene u zrelijoj dobi trebale izbjegavati pudere u prahu te umjesto toga koristiti kombinaciju hidratantne kreme, primera i tekućeg pudera. Dakako, važno je odabrati kvalitetne proizvode s hranjivim sastojcima koji će poboljšati kvalitetu i izgled tvoje kože.

Obrve

Kako starimo, naše dlačice postaju rjeđe i tanje, a to može utjecati i na izgled i oblik samih obrva. S obzirom na to da obrve daju ravnotežu cijelom licu, jako su važne. Kako ističu vizažisti, važno je boju olovke za obrve uskladiti s bojom kose. Dobar izbor su pomade ili pak maskare za obrve. Cilj je postignuti da obrve izgledaju što prirodnije, a ne umjetno.

Eyeliner

Bez obzira na to jesi li u 50-ima ili 60-ima, i dalje možeš koristiti eyelinere, no izbjegavaj one u crnoj boji, napominju vizažisti. Naše oči izgledaju sve manje kako starimo, a uz pomoć eyelinera to se može korigirati. Umjesto crne, biraj sivu ili pak tamnoplavu nijansu. Ako imaš svjetliju put, dobro će ti pristajati i smeđe i maslinaste nijanse. Pitaš se kako pravilno nanijeti eyeliner? Nanesi olovku duž gornjih trepavica, ali stani prije nego dođeš do kraja oka. To će otvoriti oči i podariti ti svježinu.

Korektor

Ako si uvijek prvo stavljala korektor pa tek onda puder, sada je vrijeme za promjene. Prvo bi trebala nanijeti podlogu ili toniranu hidratantnu kremu pa tek onda lagani korektor. Ako ti je koža u području oko očiju jako suha, prije nanošenja pudera i korektora obavezno nanesi i kremu za okoloočno područje.

Rumenilo

Čak i ako nisi nosila rumenilo dok si bila mlađa, možda bi ga sada trebala ubaciti u svoju rutinu jer se boja tvoje kože s godinama mijenja. Kako bi skrenula pozornost s borica, vizažisti preporučaju nanošenje rumenila točno na jagodičnu kost, ne više od toga. Umjesto rumenila u prahu, bolji izbor su kremasta rumenila koja se lakše nanose.