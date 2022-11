Ljepota kreće od čiste i zdrave kože: pogledaj kako izabrati najbolje sredstvo za čišćenje lica

Prvi i najvažniji korak svake beauty rutine treba biti svakodnevno čišćenje lica. Kako bi bila zdrava, njegovana i sjajna, koža mora biti čista, jer kroz redovito čišćenje osim make-upa uklanjamo i odumrle stanice, suvišna ulja i masnoće koji dolaze iz kože te razne druge nečistoće koje se nakupe tijekom dana. Osim toga, pravilno i redovito čišćenje kože preduvjet je za maksimalno djelovanje svih ostalih preparata za njegu koje nanosimo. Serumi, hidratantne kreme i maske, bez obzira na kvalitetu svih tih proizvoda, nijedan od njih neće postići željeni učinak, ako se ne nanose na savršeno čistu kožu.

Osim pridržavanja rutine koja je idealno prilagođena tvojem tipu kože, važno je da se rutinu prilagodi vanjskim uvjetima i godišnjem dobu. Razdoblje jesen/zima donosi više hladnoće vani, ali i sezonu grijanja u unutarnjim prostorijama, pa je koža svakodnevno podvrgnuta temperaturnim promjenama. Vani je izložena vjetru, mrazu i ostalim vremenskim faktorima a kada boravimo u grijanim zatvorenim prostorima izložena je višim temperaturama pa sve to može doprinijeti isušivanju, dehidraciji i nadraženosti kože.

Tijekom hladnijih mjeseci, još više treba voditi računa o tome da preparati za svakodnevno čišćenje i njegu budu blagi i nježni, a istovremeno učinkoviti. Drugim riječima, zaboravi na sredstva za čišćenje koja mogu biti agresivna za kožu te bilo kakve preparate koji mogu dodatno pogoršati isušivanje, crvenilo i izazvati reakcije na koži.

Čudotvorni miceli u borbi protiv nečistoća

Svi smo različiti i univerzalni recept za optimalnu njegu kože lica ne postoji. Isto tako, svi smo se našli u situaciji da smo kupili neki hvaljeni proizvod za čišćenje ili njegu lica i nakon nekoliko korištenja shvatili da nama jednostavno – ne odgovora. No, kada govorimo o proizvodima za čišćenje, preparat koji se pokazao kao podjednako učinkovit i prikladan za sve tipove kože jest micelarna voda. Nema sumnje, micelarna voda je zasjela na tron kada su u pitanju sredstva za čišćenje kože lica. Tajna je u nježnoj i dobro izbalansiranoj formuli koja učinkovito uklanja sve nečistoće i ostatke šminke, a pritom ne isušuje i ne narušava prirodni pH, pa nakon čišćenja ne osjećamo zatezanje, iritaciju i dehidraciju kože.

Micelarne vode u svojem sastavu sadrže pročišćenu, vodu, heksilen glikol koji radi kao ovlaživač i tako doprinosi lakšoj topljivosti i rastvaranju šminke i nečistoća na koži, glicerin također funkcionira kao rastvarač i pomaže topljenju svega onoga što želimo ukloniti s kože. Tu je i spoj koji se zove surfektant i on je zaslužan za čišćenje nečistoća i ostataka koji su preostali djelovanjem prva navedena dva spoja.

Međutim, ono što micelarnu vodu izdvaja od ostalih preparata za čišćenje sličnog sastava jest to što se rastvarači udružuju u micele, odnosno molekule koje djeluju kao magnet pa tako mnogo učinkovitije izvlače nečistoće, pa čak i ostatke vodootporne šminke ili preparata s SPF-om, a istovremeno su dovoljno blage i nježne za kožu pa ne izazivaju iritacije i nadraženost i dehidraciju. Baš suprotno, micelarne vode doprinose hidrataciji i zajedno s drugim sastojcima hrani kožu, pa nakon čišćenja ostaje čista, glatka i mekana koža.

Čista koža bez trljanja i iritacija

S obzirom na jesensko/zimsku sezonu kada posebno treba obratiti pažnju na obranu kože od isušivanja, savjet je da ovisno o tipu i potrebama kože, za čišćenje odabereš micelarnu vodu koja će savršeno očistiti lice i zaštititi ga od isušivanja te vratiti zdravi sjaj.

No, u moru sličnih proizvoda, ponekad je teško izabrati ono što će najbolje odgovarati tvojoj koži. Zato je dobra preporuka Garnier linija micelarnih voda, koja je već šest godina zaredom, prema prodajnim podacima agencije Nielsen, na području 27 zemalja proglašena broj jedan micelarnom vodom. Garnier u svojoj ponudi ima doista bogat izbor različitih micelarnih voda sve tipove i potrebe kože. Dio tog asortimana čine i klasična Garnier Skin Naturals Micelarna voda te Garnier Skin Naturals Vitamin C micelarna voda za čišćenje lica.

Garnier Skin Naturals Micelarna voda prikladna je za sve tipove kože, pa čak i osjetljive i sklone iritaciji. Micelarna voda Garnier nježno i bez trljanja efikasno uklanja make-up, nečistoću, čestice prašine i smoga te ostavlja kožu savršeno čistom. Valja naglasiti da su Garnier micelarne vode dermatološki i oftalmološki testirane, pa se blazinicom nanose na cijelo područje lica, uključujući očne kapke i usne. Razlog tomu je to što je Garnier Skin Naturals micelarna voda hipoalergena, ne izaziva iritacije i prikladna je za sve tipove kože s naglaskom za osjetljivu kožu lica, a bonus je što je ne treba ispirati.

Ako pak tražiš sredstvo za čišćenje lica koja će perfektno očistiti kožu i dodati joj onaj zdravi glow boost, preporuka je korištenje Garnier Skin Naturals Vitamin C micelarna voda za čišćenje lica. Micelarna voda s vitaminom C odličan je izbor za mješovitu kožu neujednačene teksture bez sjaja, kojoj će micele učinkovito ukloniti sve nečistoće, prirodni višak masnoće i ostatke šminke, a Vitamin C vratiti energiju i sjaj. Kao i klasična verzija, Micelarna voda s vitaminom C je blaga, hipoalergena i nakon čišćenja se ne ispire, a osim mješovite, odgovara svim tipovima kože.

Dobro je i napomenuti kako Garnier Skin Naturals Micelarna voda i Garnier Skin Naturals Vitamin C micelarna voda dolaze u pakiranju od 400 ml, što je dovoljno za oko 200 nanošenja s pamučnom blazinicom (po preporuci proizvođača, to je otprilike 2 ml po blazinici), što znači da ako proizvod koristite ujutro i navečer, jedno pakiranje će vam biti dovoljno za oko tri mjeseca korištenja.

Uz već navedene, Garnier u svojem asortimanu nudi još nekoliko tipova micelarnih voda pa svatko može pronaći ono što mu najbolje odgovara. Za kombiniranu kožu kod koje je T-zona masnija, a ostali dijelovi kože lica suhi i skloni dehidraciji, ili pak osjetljivu kožu sklonu crvenilu, osjećaju zatezanja i peckanju, preporučuje se Garnier Skin Naturals micelarna voda za kombiniranu i osjetljivu kožu. Tu je i Garnier Skin Naturals Rose micelarna voda s ružinom vodom koja je također blaga i prikladna za osjetljivu kožu, no izvrsno čisti i matira kožu lica. Za osobito osjetljivu kožu sklonu isušivanju, preporuča se Garnier Skin Naturals Milky micelarna voda koja ima izrazito nježnu mliječnu strukturu, ali učinkovito čisti lice, uklanja sve nečistoće i šminku, a koža ostaje hidratizirana, meka i podatna.

Za kožu sklonu jačem izlučivanju sebuma i začepljenim porama, tu je Garnier Skin Naturals Pure Active micelarnu vodu koja učinkovito uklanja sebum i kožu ostavlja besprijekorno čistom, osvježenom i spremnom za daljnju njegu. Micelarna voda je i odličan saveznik u usporavanju vidljiv znakova starenja kože. Garnier Skin Naturals Hyaluronic Aloe micelarna voda obogaćena je hijaluronskom kiselinom koja doprinosi hidrataciji, vraća punoću i čvrstoću te ostavlja zdravi mladenački sjaj kože. Za one koji koriste vodootporni make-up i koriste jaču šminku, optimalan je izbor Garnier Skin Naturals Dvofazna micelarna voda sadrži arganovo ulje i efikasno uklanja svaku vrstu šminke, bez masnih tragova i ostataka maskare, ruža i korektora.

Nakon temeljitog čišćenja micelarnom vodom, u hladnijem periodu godine kožu je potrebno njegovati preparatima koji će kožu zaštititi od hladnoće i vanjskih utjecaja. Predlažemo da isprobaš Garnier Skin Naturals Hyaluronic Aloe serum, koji sadrži 3% čiste hijaluronske kiseline, te aloa veru i glicerin. Ovi djelotvorni sastojci vraćaju koži punoći, pružaju elastičnost i zaglađuju kožu. Serum se nanosi nakon čišćenja kože, dva puta dnevno, odnosno ujutro i navečer, a prije dnevne ili noćne kreme.

Za intenzivniju njegu umorne kože izložene stresu i nepovoljnim vremenskim uvjetima kao što su hladnoća i vjetar, odličan je proizvod Garnier Bio Hemp regenerirajuća krema. Riječ je o kremi koja sadrži organsko ulje sjemena konoplje i vitamin E, koji zajedničkim djelovanjem ublažavaju znakove stresa i umora na koži, smiruje te hrani te popunjava sitne bore na licu. Garnier Bio Hemp regenerirajuća krema dubinski hrani i njeguje kožu, prikladna je za sve tipove pa tako i za osjetljivu kožu, a može se koristiti i za dnevnu i za noćnu njegu.

*Sadržaj donosimo u suradnji s partnerom Garnierom.