Njega kože lica je vrlo važna za većinu žena, a jedan od ključnih elemenata za održavanje zdrave i mladolike kože je kako ističu stručnjaci i upotreba SPF faktora. SPF (Sun Protection Factor) je zapravo broj koji označava koliko dugo koža može biti izložena suncu bez opekotina, a sve to u odnosu na nezaštićenu kožu. Uz to, pravilna i redovna njega lica igra ključnu ulogu u očuvanju mladosti i zdravlja kože.

Jedan od najvažnijih razloga za korištenje SPF faktora je zaštita od štetnih sunčevih zraka. Izloženost suncu bez odgovarajuće zaštite može dovesti do brojnih problema s kožom, a neke od njih su prerano starenje, pojava bora, hiperpigmentacija koje muče mnoge žene, a u najtežim slučajevima i do raka kože. Sve se više ističe koliko je važno koristiti SPF faktor jer on djeluje kao barijera koja blokira ili apsorbira štetne UVA i UVB zrake, smanjujući rizik od oštećenja kože.

Sve je više studija, ali i stručnjaka, koji ističu kako se sunca ne trebamo samo 'čuvati' ljeti, već SPF faktor trebamo nositi tijekom cijele godine na licu. UV zrake mogu prodrijeti kroz oblake čak i u hladnijim mjesecima. Stoga je važno redovito koristiti proizvode sa SPF faktorom kako bi se koža zaštitila od sunca, bez obzira na godišnje doba.

Osim zaštite od sunca, nježna i redovita njega lica ključna je za održavanje zdravog izgleda kože. Čišćenje i hidratacija iznimno su važni. Gotovo svaka žena ima neku svoju beauty rutinu u kojoj su uključeni i čišćenje lica i hidratacija. Nanošenje SPF-a je neizostavan korak u rutini, zato je važno pronaći pravi proizvod!

Upravo zato sam se oduševila prilikom da isprobam novost na našem tržištu Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+ Invisible Face Serum. Ovaj proizvod stiže iz tvornice laboratorija Garnier. U pitanju je zaštitni serum vrlo lagane teksture, koji je nevidljiv na koži nakon nanošenja. Pruža vrlo visoku zaštitu, ima hipoalergenu, vegansku*, formulu obogaćenu ceramidima, bez parfema i ono što je bitno – ne ostavlja tragove. Formula je nemasna, neljepljiva i pogodno ju je koristiti kao podlogu za šminku ili na područjima ispod brade, s obzirom na to da se ne lijepi za dlaku. Idealan za svaki dan! Super UV Invisible serum odobren je od strane dermatologa** i pogodan je za sve tipove kože.

I nakon što sam ga isprobala definitivno se slažem sa svim istaknutim karakteristikama proizvoda. Ono što me na prvu oduševilo je činjenica da je ovaj SPF serum vrlo praktičan proizvod jer kombinira više koraka u jednom proizvodu.

Ceramidi su inače vrlo bitni u održavanju hidratacije kože jer smatra se kako upravo ceramidi formiraju barijeru između stanica kože, sprečavajući gubitak vlage i štiteći kožu od isušivanja. S godinama razina ceramida u koži opada pa je kožu dobro njegovati kremama i serumima koji imaju ceramide kako bi čim dulje zadržali vlažnost kože.

Oduševila me lagana tekstura

Garnier Ambre Solarie Super UV Invisible Serum ima laganu teksturu koja se doista brzo upila u kožu nakon nanošenja. I to me oduševilo jer se pokazao i kao odličan izbor za upotrebu ispod šminke i tekućeg pudera. Ova lagana formula omogućila je mojoj koži da diše.

Subjektivan osjećaj je da mi pore nisu začepljene zbog lagane teksture, a kako ne ostavlja bele tragove, čim ga nanesem, spremna sam za dan. Ne lijepi se za dlaku, kao ni za obrve.

S Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+ Invisible Face Serumom, nakon nanošenja budem mirna da je moja koža zaštićena, pa i zaboravim da sam nanijela SPF, jer je toliko lagan. S obzirom na to, mislim da je super proizvod i za korištenje zimi, odnosno tijekom cijele godine. Također, odličan je kao podloga za tekući puder koji nosim svakodnevno. Čak i nakon nekoliko sati nošenja, izgled pudera je isti kao kad sam ga tek nanijela. Nije se skidao na nekim mjestima, čega sam se bojala, što kod mene znači da je položio test.

Praktičnost

Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+ Invisible Face Serum dolazi u praktičnoj bočici s ON/OFF pumpicom i bez standardnog plastičnog poklopca. ON/OFF pumpica je vrlo praktična i svoj sam serum bez puno razmišljanja nosila sa sobom i na posao.

Zaključak

Mogu reći da me Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+ Invisible Face Serum potpuno osvojio i da ću, kada potrošim ovu bočicu, otići kupiti i novu zalihu. Jedva čekam i odlazak na godišnji jer mislim da ću napokon moći uživati na plaži jer osim što štitim svoju kožu, dajem joj potrebnu hidrataciju. Sve u svemu, od mene je ovo čista desetka i za svaku preporuku.

Sadržaj je nastao u suradnji s Garnierom