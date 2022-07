Lagano preplanula kože izgleda zdravije, sjajnije, zdravije i samim time privlačnije, pa nije ni čudo da je riječ o trendu ljepote koji neće tako skoro izaći iz mode. No, preplanuli ten teško je postići bez izlaganja suncu, a znamo da izlaganje kože suncu, pa čak i uz korištenje zaštitnog UV faktora, ne prolazi bez posljedica. Jedna od posljedica su hiperpigmentacijske mrlje, koje nastaju nakupljanjem i zadržavanjem melanina u koži.

Hiperpigmentacijske mrlje najčešće se pojavljuju na čelu, obrazima, sljepoočnicama, dekolteu, a nerijetko se mogu pronaći na ramenima i gornjem dijelu leđa, drugim riječima, svim onim dijelovima tijela koji su više izloženi sunčevom djelovanju. I dok je znanost već dokazala da se tijekom izlaganja kože suncu stvara vitamin D, povećava razina endorfina, hormona sreće i sve to zajedno dovodi do toga da se osjećamo i izgledamo bolje. Međutim, ukupni dojam malo kvare hiperpigmentacijske mrlje koje nakon izlaganja sunčevoj svjetlosti postaju izraženije. Međutim, dobra vijest je da se pravilnom njegom mrlje mogu ublažiti i gotovo učiniti nevidljivima. Saveznici za lijepu i zdravu preplanulu kožu je uz zaštitnu kremu s visokim UV faktorom su proizvodi za njegu kože s visokim postotkom vitamina C jer on učinkovito inhibira stvaranje melatonina te tako sprečava pojavu i uklanja postojeće tamne mrlje s vašeg lica.

Kada govorimo o njezi kože koja je sklona pojavi hiperpigmentacijskih mrlja, izvrstan izbor je Garnier Skin Naturals Vitamin C linija, jer je riječ o posebno osmišljenom setu proizvoda s visokim postotkom aktivnih sastojaka koji čine spoj vitamina C, niacinamida i salicilne kiseline. Svi navedeni sastojci nježni su za kožu, hipoalergeni, a proizvodi se međusobno nadopunjuju i jednostavni za korištenje.

U čemu je tajna aktivnih sastojaka sadržanih u liniji Garnier Skin Naturals Vitamin C?

Vitamin C važan je za sintezu kolagena koji kožu čini elastičnom i pridonosi održavanju mladolikog tonusa kože, te sprečava sintezu melatonina pa tako sprečava stvaranje hiperpigmentacijskih mrlja i ublažava postojeće. Niacinamid je oblik vitamina B3 koji na kožu djeluje umirujuće, pospješuje hidrataciju i ujednačava ten te uklanja hiperpigmentacije. Tu je i salicilna kiselina dubinski temeljito čisti kožu od nečistoća, pomaže u regulaciji lučenja sebuma, smanjuje iritacije i upalne procese u obliku prištića i akni.

Korištenje cjelovite linije proizvoda preporučljivo je i zato što su sastojci međusobno izbalansirani, Naime, često se događa da kombiniranjem različitih proizvoda ne vodimo dovoljno računa o njihovim aktivnim sastojcima pa se vrlo lako može dogoditi da neki aktivni sastojci koče ili međusobno poništavaju djelovanje, a u nekim slučajevima mogu dovesti i do neželjenih reakcija, poput iritacija, crvenila ili ljuštenja kože. Prvi korak u rutini njege kože svakako treba biti temeljito čišćenje lica i vrata.

Garnier Skin Naturals Vitamin C micelarna voda za čišćenje temeljito će ukloniti make up i sve čestice prašine i nečistoće, a koža nakon čišćenja ostaje besprijekorno čista, svježa i spreman za daljnju njegu. Micelarna voda je učinkovita, a istovremeno blaga i hipoalergena. Primjena je jednostavna i praktična. Proizvod se blazinicom nanese na lice i vrat i utrljava se nježnim kružnim pokretima sve dok koža ne bude u potpunosti čista. Nakon čišćenja, micelarnu vodu nije potrebno ispirati.

Za dubinski temeljito čišćenje tu je Garnier Skin Naturals Vitamin C gel za čišćenje lica s ekstraktom limuna koji intenzivno pročišćava kožu, uklanja nečistoće i odlična je priprema za daljnju njegu. Gel za čišćenje obogaćen je vitaminom C i ekstraktom limuna koji paralelno s čišćenjem njeguje kožu i čini je blistavo čistom i svježom. Vitamin C gel za čišćenje nanosi sve dva puta dnevno na vlažnu kožu, a zatim nježno razmaže i temeljito umasira u koži čime se postiže još bolje djelovanje proizvoda. Nakon čišćenja, gel se ispire mlakom vodom s lica.

Nakon čišćenja, vrijeme je za njegu. Garnier Skin Naturals Vitamin C serum za lice izvrstan je izbor za ljetne dane i kožu sklonu hiperpigmentacijskim mrljama jer je riječ o blagom i istodobno vrlo učinkovitom proizvodu s dosad najvišom koncentracijom od 3,5 posto. Serumi za lice postali su neizostavni dio njege kože lica, i to s vrlo dobrim razlogom. Razlika između klasičnih krema za lice, serumi imaju veći postotak aktivnih sastojka, i zato su izvrstan izbor za intenzivnu njegu, i održavanje zdravog i lijepog, mladolikog izgleda kože. Osim toga, vitamin C u serumu lakše ulazi u dublje slojeve kože pa je samim time djelotvorniji učinak seruma.

Nakon seruma, koži je potrebno još malo hidratacije. Garnier Skin Naturals Vitamin C hidratantni gel za dnevnu njegu kože izvrstan je izbor u ovim ljetnim danima jer je lagan i osvježavajući, lako se nanosi i brzo upija, a omogućava intenzivnu i dugotrajnu hidrataciju. Dodatni bonus je to što je riječ o proizvodu s 98 posto sastojaka prirodnog porijekla, te da sadrži ekstrakt limuna koji djeluje kao aktivni sastojak koji koži daje blistavi i zdravi sjaj.

Tijekom ljeta, koža lica je izrazito izložena vanjskim faktorima kao što su sunce, klima uređaji, klorirana voda bazena ili slana morska voda mogu potaknuti dehidraciju kože. Za umornu, dehidriranu kožu neujednačene boje tena, odgovor je maska u maramici s Vitaminom C koja u samo 15 minuta pruža intenzivnu hidrataciju, a koža će nakon svega tjedan dana korištenja izgledati svježe, nahranjeno i odmorno. Garnier Skin Naturals Vitamin C maska savršeno će nadopuniti opisanu rutinu njege, a intenzivno nahranjena koža bit će mekša na dodir, revitalizirana i svježija, bez izraženih diskoloracija. Maska u maramici s vitamin C nanosi se tri puta tjedno na prethodno očišćenu kožu, praktična je za korištenje, a nakon upotrebe koža je nahranjena, sjajna i puna života.

Sadržaj donosimo u suradnji s Garnierom.