Neki dan sam razgovarala s prijateljicama i nekako nas je razgovor odveo na kataloge i kupujemo li sada više ono što je u katalogu izdvojeno, no ikad prije. Zaključak, svega je jedno veliko DA. Sve do jedne volimo kataloge i posebne ponude jer ušteda i svakog eura nam je bitna. I dok neke vole prelistati katalog uživo, druge preferiraju listanje online. No, upravo zato sve obožavamo dm katalog, koji svaki mjesec izlazi čak 2 puta. Svakog prvog i šesnaestog u mjesecu, vrijeme je za novi katalog. Ako si jedna od onih koja voli 'prelistavanje' uživo katalog možeš preuzeti u bilo kojoj dm prodavaonici, ali i prelistati online, ako ne voliš gomilati papir kod kuće. Jedno je sigurno, da u svakom dm katalogu jedva čekamo vidjeti rubriku Cjenovni bombon.

I ovaj put sam jedva dočekala 16. u mjesecu da vidim hoće li i ovaj mjesec biti "dobrih cijena u svako vrijeme" , ne, nikako me nisu razočarali, nego dapače- oduševili.

Još od prošle godine od prijateljica slušam kako su oduševljene Biobaza Tropic Sun maglicom za ubrzano tamnjenje i hidratizaciju kože koja im se pokazala kao odličan saveznik u sunčanju na godišnjem. I evo upravo je taj proizvod ovaj put u mojoj omiljenoj "Dobre cijene u svako vrijeme" 250 ml za 6,65 €. Definitivno se isplati uloviti maglicu na vrijeme i odlazak na godišnji dočekati - spremna. Ono što je dodatna pogodnost od 16.-30.6. za kupnju jednog Biobaza Sun proizvoda, gratis dobiješ gel za tuširanje. Definitivno moj favorit ovaj mjesec.

Neki dan, spremajući se za posao, krenula sam „peglati“ kosu, no moja omiljena pegla za kosu jednostavno je otkazala poslušnost. Na posao sam došla raščupana s mišlju da je stvarno vrijeme za kupnju nove. Nakon podosta istraživanja odlučila sam se za Remington Ceramic Glide 230 uređaj za ravnanje kose. U dm-u je 33,17 € i nije poskupio od 2022. Jedva čekam pokupiti svoju 'novu prijateljicu' za kosu uz koju ću imati dobru frizuru i koja mi neće uništiti kosu

Jedva sam dočekala 16. jer su i ovaj put u Cjenovnom bombonu proizvodi 2+1 gratis, odnosno, ako kupiš dva proizvoda, treći je besplatan. Ono što me oduševilo je da to vrijedi i za sva jednostruka pakiranja vlažnih maramica Violeta. Iako su moji klinci već veći i dalje vlažne maramice koristimo non-stop pa me ovo oduševilo i idealna je prilika da obnovim zalihe vlažnih maramica kod kuće.

U akciji 2+1 su i svi Gillette Venus proizvodi. Savršeno jer je depilacija uz njih gušt, a glatka koža je definitivno ono što gotovo svaka žena obožava. Moj favorit je Gillette Venus Comfortglide brijač Breeze + 2 britvice koji stoji 10,60 € i sigurno ću ih kupiti ovaj mjesec na ovoj posebnoj ponudi.

U dm-u naravno kupujem i sve za čišćenje kuće i rublja. Već neko vrijeme za pranje rublja koristim kapsule umjesto standardnog praška za pranje rublja. Od ožujka su u dm-u kapsule za pranje rublja Weißer Riese Floral Sensation kapsule za pranje rublja Lotus, 40 kom, samo 11,95 eura, dok su ranije bile 14,50. Svaki euro mi je važan pa ću ovaj mjesec isprobati baš ove kapsule za pranje.

I meni i mojoj obitelji dm je definitivno omiljena trgovina. Jer osim širokog asortimana proizvoda, prodavaonica koje su doista po cijeloj Hrvatskoj, obožavam mogućnost naručivanja na online shopu, ali i uz aplikaciju 'Moj dm' kojom skupljam bodove i kupone za različite pogodnosti. Ono što je moj osobni favorit je mogućnost ekspresnog preuzimanja u odabranoj prodavaonici u roku od sat i 30 minuta. Poklikam sve što mi treba i za 90 minuta samo dođem i pokupim naručeno. Štednja vremena i novca što se mene tiče.