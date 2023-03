Miljani je bilo neobično bez njezina partnera pa je nazvala svog dugogodišnjeg prijatelja Acu i objasnila mu kako su Marko i ona super kompatibilni, ali ne zna je li njemu stvarno teško i što zapravo osjeća ili mu je malo laknulo što će se vratiti svom životu. „Mislim da se hladi i da mu fali ta njegova dnevna rutina, njegov život. Da mu je u početku sve bilo jako zanimljivo i intenzivno, ali možda malo previše“, objasnila je i priznala da joj treba malo vremena da donese konačnu odluku.

Marko i Zoran su se našli kako bi podijelili iskustva iz eksperimenta i pomogli jedan drugome donijeti pravu odluku. Marko je pričao kako mu je bilo čudno kad su se rastali, ali i da je primijetio da je Miljana bila jako sjetna. „Ja sam htio, svemir mi je vratio, što god to značilo. Htio sam doživjeti ovo puno iskustvo, maksimalno se otvoriti i posvetiti tom iskustvu i svemir mi je poslao Miljanu. Vidjeli ste Miljanu tako da to isto dosta govori o meni“, zaključio je.

Heda je vrijeme bez Zorana pokušavala kratiti pretrpavajući se svakodnevnim obavezama, ali emocije su ipak prejake i Zoran joj je jako nedostajao. Komentirala je kako je shvatila da može živjeti s drugom osobom i kako joj je u redu da je netko stalno pored nje te da je naučila vjerovati. „U ovaj sam eksperiment došla dosta oštećena od svoje bivše veze i mislila sam da nema šanse da će netko postati moja osoba, pogotovo tako brzo“, dodala je i prisjetila se svih njihovih zajedničkih trenutaka. „Prije ulaska u show mislila sam da ne zaslužujem biti sretna, ali sad sam začuđujuće sretna i malo sam oprezna oko toga zato što ne vjerujem da to stvarno može tako izgledati“, iskreno je rekla.

Heda se nije bojala pokazati koliko joj Zoran nedostaje, a i njemu je bilo jako čudno bez nje i njihove rutine pa je priznao da mu jako nedostaje. Emocije među njima su bile jasne, ali bilo je i puno praktičnih pitanja za koja moraju naći rješenja ako žele nastaviti vezu. Zoran je odlučio nazvati svog kuma i pričao mu je kako još nisu odlučili gdje će živjeti - on kod nje ili ona kod njega, no nijednome nije to toliko važno, bitno im je samo da budu zajedno.

Miljana je na Zrinjevcu tražila inspiraciju za pisanje zavjeta Marku. „Ostat ću dosljedna sebi, bit ću iskrena i u finalnoj odluci“, rekla je i prisjetila se njihove svadbe te kako su odmah pokazali ostalima da su došli dominirati. Marku je sve prebrzo prošlo, ali ovo iskustvo smatra intenzivnim, prekrasnim, turbulentnim. „Bilo mi je najljepše naše zajedničko kreiranje stvarnosti, najviše po pitanju odjeće i kako ćemo se prezentirati, odnosno, koju temu ćemo odabrati i kako ćemo je realizirati“, rekao je.

Zoran je komentirao da su Heda i on razgovarali kako su se fizički odmah svidjeli jedno drugome te su polagano gradili odnos. „Nismo žurili, bilo je puno komunikacije na svakom koraku i mislim da je to naša formula uspjeha“, rekao je dok je Heda još jednom ponovila koliko je zahvalna što su stručnjaci pogodili kad je o njih dvoje riječ. Zoran je rekao da cijelo vrijeme razmišlja o tome što im se sve dogodilo u tako kratkom razdoblju te o povratku u stvaran život, obvezama i poslu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Došao je trenutak odluke. „Uz Miljanu se osjećam osjećajno, budi u meni neke emocije koje dugo nisam imao. Mislim da smo u potpunosti spremni za budućnost našeg odnosa i da ćemo ga graditi na dobrim temeljima koje smo postavili u ovom eksperimentu“, rekao je Marko prije odluke, a Miljana dodala: „Spremna sam čuti i Markove zavjete. Ja sam u svoju odluku sigurna, ne znam za njega.“ Kad ga je vidjela, Miljana je bila oduševljena Markovim stylingom, a i on je pohvalio njezin izgled.

Miljana je rekla da je tužna što je došao kraj eksperimenta, ali i ponosna što je Marka dobila za partnera. „Svog gurua i osobnog šamana“, rekla je dodala kako je sretna što je osjetila kako je to kad joj je netko podrška jer je dosad svoje bitke uvijek vodila sama. Rekla je kako se pokazao kao odan i vjeran prijatelj i pomagao joj da raste, bili su otpočetka iskreni te zaključila: „Dublje emocije se nisu dogodile. Hvala ti na svemu što smo prošli zajedno, moja je odluka da želim da ostanemo prijatelji i nadam se da i ti to želiš. Pamtit ću naš 'Brak na prvu' i zauvijek ćeš biti moj prvi muž.“

Nakon zagrljaja Marko je pročitao zavjete. Naglasio je kako je njihovo istraživanje bilo jako uzbudljivo, da ga je začinila svojom posebnošću i da je sretan što su stvorili odnos pun podrške i razumijevanja. „Iako sam osjetio nešto prema tebi, za razvijanje nečeg dubljeg potrebna je obostrana kemija. Kemija među nama je snažna, ali nije romantična, nego kreativno-stimulativna“, rekao je. Otkrio je da se ponekad pita što bi bilo da su imali više vremena te zaključio: „Moja je odluka da ostanemo prijatelji.“ Dodao je kako je siguran da će raditi na svom prijateljskom odnosu, a hoće li biti nešto više, vrijeme će pokazati dok je Miljana rekla: „Brak je bio vrlo dobar, ali falilo je ono nešto da bi bio odličan.“

Heda i Zoran pripremali su se za svoj trenutak istine. Zoran je svjestan da su Heda i on izgradili lijep odnos i da je finalna odluka samo potvrda tome. „Ovo je kraj eksperimenta i početak neke nove avanture“, rekao je i otkrio kako su se bodrili tijekom eksperimenta, i to više ona njega nego on nju. „Činila je da u ovih mjesec i nešto dana budem bolja osoba nego što bih bio da ona nije bila tu“, rekao je dok je Heda ovo cijelo iskustvo opisala riječju akvarij. „Nije stvar u vremenu, nego u uvjetima koji nisu prirodni. Kad izađemo iz ovog akvarija, morat ćemo shvatiti kako plivati u oceanu.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Čim su se ugledali, odmah su se zagrlili i strastveno poljubili, a Zoran je prvi čitao zavjete. Prisjetio se zavjeta na vjenčanju i znao da je uspio u svemu zbog odnosa koji su izgradili i povjerenja koje dijele. „Uz tebe sam ponovno učio o životu, ljubavi i malim stvarima“, rekao je i dodao kako je uz nju bio jako sretan jer ona pršti srećom. Rekao joj je kako mu se neprimjetno uvukla pod kožu i zahvalio joj na svemu što su prošli i dodao: „Učinila si da postanem bolja verzija sebe. Bez obzira na to što sutra nosi, imam osjećaj da su se naše duše povezale zauvijek. Ti i ja, ne znam koliko, ne znam još ni kuda, ali znam da želim da idemo zajedno. Mi. I zato ostajem, dajem nam šansu za budućnost.“

Heda je bila ganuta Zoranovim riječima i odmah su se poljubili. Otkrila mu je kako je otjerao njezinu bol u zaborav i da je čarobno kad se pomiješaju snaga i ljubav. „Htjela sam biti tvoj mir, tvoja luka na kraju dana u koju ćeš doći, tvoja sreća“, rekla je i nastavila kako ga i dalje želi nasmijavati nepoznavanjem geografije i čitanjem ćirilice kao malo dijete i brojenjem do sedam na raznim jezicima. Dodala je kako se njezino srce neočekivano otvorilo i kao da nadoknađuje sve vrijeme koje je izgubilo, da mu je zahvalna što je otpočetka bila zaštićena i čuvana, da jedva čeka početak njihova stvarnog života i za kraj mu je samo rekla: „Ostajem.“ Poljubili su se i zaključili da ni u najluđim snovima nisu zamišljali da bi ovo sve moglo tako ispasti.

A kako će to izgledati kad se ekipa treće sezone ponovno okupi nakon nekog vremena te tko je sve prespavao kod Darija na Plitvicama - ne propustite pogledati u finalnom tjednu 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.