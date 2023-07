Što kad nije sve idilično? Znakovi da imaš toksičan odnos sa sestrom i kako ih riješiti

Kada bi svijet bio savršeno mjesto onda bi se sve sestre voljele, imale odnos pun poštovanja i uvijek se podržavale. Dijelile bi odjeću, brinule se jedna za drugu, zezale roditelje i uvijek se gledale s ljubavlju.

No stvarni život je daleko od bajki, a sestrinski odnos može biti toksičan, kao i svaki drugi. Međutim to je onda posebno teško jer to bi trebale biti osobe koje su najbliže i koje međusobno daju najjaču podršku. Zato je dobro znati koji znakovi pokazuju da se radi o toksičnom odnosu, a u nastavku možeš pročitati i kako pokušati popraviti odnos.

Uvijek mora biti u pravu

Tvoja sestra nikad nije odabrila tvoj izbor muškaraca u životu i uvijek se činilo da nitko neće biti dovoljno dobar. Na isti način razmišlja o tvom poslu, prijateljima ili bilo čemu što ima veze s tobom. Možda si rekla da si zadovoljna svojim životom i ona se i dalje miješa u tvoj život, onda bi se moglo raditi o toksičnom odnosu.

Kako riješiti problem: Terapeutkinja Phebe Brako-Owusu savjetuje da ne dijeliš informacije sa sestrom ako ne pruža podršku, odnosno samo minimalne količine podataka o sebi. Također možeš postaviti jasne granice o čemu želiš/trebaš razgovarati. I jasno naglasi želiš/trebaš li savjet.

Voli manipulirati

Ljudi koji su skloni manipulaciji će postavljati pitanja na posebne načine i uvijek uvjetovati nešto u svojim razgovorima. "Njihov modus operandi je vrlo jasan - žele da ljudi ispunjavaju njhove želje i ponašaju se kako zahtjevaju. Zaboravi sve o jednakosti u vezi – daleko od toga", objašnjava psihologinja Abigail Brenner te dodaje da se sve uvijek vrti oko njih. Manipulativni ljudi koriste druge kako bi postigli svoje ciljeve.

Kako riješiti problem: "Treba se podsjetiti da manipulacija nema veze s tobom. Riječ je o drugoj strani. Kada primijetiš manipulativni obrazac, korisno je ljubazno označiti problem i jasno izraziti kako utječu na tebe takve situacije. Također trebaš znati da ne trebaš preuzimati emocije te osobe i baviti se njezinom reakcijom", objašnjava Brako-Owusu.

Ne poštuje granice

Jako voliš svoju sestru, ali ima ozbiljan problem s granicama. Teško shvaća što može, a što ne može. Pojavit će se u tvom domu bez ikakve najave i htjet će ostati na večeri. Često u takvim situacijama popuštaš jer je voliš, ali čak i kada joj kažeš što ti se ne sviđa i dalje se ponaša isto.

Kako riješiti problem: Pokušaj biti jasna vezano za granice, ali i posljedice koje će se dogoditi ako ne poštuje granice.

Sve je natjecanje

Kada nazoveš sestru i želiš s njom razgovarati o unapređenju na poslu ili o nekim lijepim stvarima u privatnom životu, ona će neizbježno usmjeravat razgovor na svoj poslovni napredak ili svoje uspjehe u roditeljstvu. Svaka zdrava veza trebala bi biti dvosmjerna ulica, ako tvoja sestra ne zna slaviti tvoje pobjede, male ili velike, to je znak da postoji problem.

Kako riješiti problem: Savjetnica Jasmine Bishop za Purewow preporučuje otvoren razgovor. "Reci nešto poput 'važna mi je tvoja podrška. Ne želim se osjećati kao da se natječemo. Drago mi je što mogu proslaviti tvoje pobjede.'Također je važno opisati što želiš od nje i što tebi znači podrška".

Sve se uvijek vrti oko nje

Uvijek kada razgovaraš s njom na kraju shvatiš da ste samo razgovarale o njezinom životu. U redu je da se ponekad ovo dogodi, ali ako se uvijek ponavlja ista situacija onda ste u toksičnom odnosu.

Kako riješiti problem: Pokušaj shvatiti obrasce koji se događaju i razgovaraj o tome s njom. Prema terapeutkinji Deborah Vinall treba podijeliti saznanja. Pokušaj joj objasniti što se događa, ako nije sposobna za takav odnos onda je važno da razviješ neke druge odnose u kojima ćeš moći dobiti podršku i povjerenje.