Kraljice 'recikliranja': Slavne dame koje su se godinama kasnije pojavile u već viđenom outfitu

Na dodjeli VMA nagrada 1996. godine, glumica Gwyneth Paltrow privlačila je pažnju u odijelu Tom Ford for Gucci od crvenog baršuna, a to je odijelo ubrzo postalo jedan od najlegendarnijih lookova popularne glumice. No Paltrow je ponovno odjenula identično odijelo, i to kada je 2021. prisustvovala događaju Gucci Love Parade u Hollywoodu. Iako su odijela identična, novu je verziju dizajnirao kreativni direktor Guccija Alessandro Michele za reviju dizajnerske kuće povodom 100. obljetnice i bila je dio proljetne kolekcije 2022.