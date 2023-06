Dobre navike: 7 savjeta kako smanjiti plastiku u kućanstvu

Plastika je izdržljiv i dostupan materijal i svuda je oko nas. Plastične vrećice, pakiranja hrane, boce za piće, kozmetika… Većinu toga kupimo, jednom potrošimo, a zatim to pakiranje bacimo. Zbroji količinu plastike koje dnevno baci tvoje kućanstvo pa to probaj pomnožiti s brojem ljudi u Hrvatskoj, ali i svijetu. Zastrašujuće, zar ne? Prema nekim podacima, polovina plastičnog otpada u oceanima čini plastika za jednokratnu upotrebu. Njoj je za razgradnju potrebno više stotina godina, a uz to šteti ekosustavu – biljkama, životinjama i vodama. Od kitova i kornjača do ptica i planktona. Veliki su problem i mikroskopski komadići plastike koji se mogu naći čak i soli svjetskih mora.

Gomilanje stvari pa i otpada globalni je problem. Iako se čini da tvoj doprinos neće napraviti puno – jer tvornice i trgovine pune su plastike, dok su kućanstva samo njeni 'korisnici', ipak treba pokušati napraviti malu promjenu i podići svijest o važnosti reciklaže te ponovne upotrebe.

I pri kupnji možemo razmišljati pa nastojati izbjegavati nepotrebna plastična pakiranja, a iskorak možeš napraviti već danas, u svom domu.

Donosimo nekoliko jednostavnih savjeta kako smanjiti uporabu plastike u kućanstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Planiraj šoping

Budući da je gotova svaka nabavka namirnica izvor plastike – premda manje nego prije kad se sve stavljalo u jednokratne plastične vrećice – odlazak u trgovinu trebalo bi planirati. Želiš li razmišljati ekonomično i ekološki osvješteno, jednom ili dvaput mjesečno sastavi popis onoga što tvom kućanstvu treba i nastoji u jednom mahu riješiti mjesečnu nabavku. Uz to, možeš birati veća, obiteljska pakiranja čime bi mogla smanjiti količinu otpada.

Jasno da će ti nekad 'zafaliti' sitnice pa ćeš usred dana morati do trgovine, no planirana kupnja smanjuje rizik od nagomilavanja nepotrebnog – što na kraju vrlo često bacimo jer shvatimo da nam to nije ni trebalo ili jer je istekao rok. Ne samo da ćeš uštedjeti nego bi i mogla učiniti dobro za okoliš – barem sa svoje mikrorazine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Umjesto plastičnih (ili plaćanja papirnatih), nastoji birati platnene vrećice. Kad smo kod promišljene kupnje, treba reći da je i nagomilavanje igračaka problem. Neke su igračke sačinjene od plastike, a kad ih dijete preraste, roditelji nisu sigurni kamo s tim. Pokušaj zato ne pretjerivati te djecu osvijestiti da neke stvari možda ipak ne trebaju jer se njima ni ne stignu igrati.

Sve u kartonu

Dobra je stvar što se karton lakše razgrađuje. Prilikom kupnje zato radije biraj proizvode u kartonskom pakiranju, a ako sa sobom nemaš platnenu vrećicu, možeš se odlučiti na karton za nošenje namirnica. Sigurno si to vidjela – radi se o kutiji koju možeš nositi s obje strane i u koju stane ono na što bi inače potrošila nekoliko vrećica.

Reci ne flaširanoj vodi

Čovjek bi dnevno trebao piti od jedne i pol do dvije litre vode što je nekoliko bočica dnevno kad govorimo o manjim pakiranjima. Količinu plastike u kućanstvu možeš smanjiti i tako da umjesto flaširane vode koristiš svoju staklenu bocu u koju ćeš nadolijevati napitke i nositi je sa sobom. Isto vrijedi i za plastične čaše koje možda imate kod aparata na poslu ili nekom drugom mjestu – staklene boce isplativija su opcija.

Termosica umjesto kave za van

Znamo da se mnogima teško odreći užitka, no i šalice s poklopcem u kojima ti konobar toči kavu za van, obložene su plastikom. One naoko papirnate čaše u sebi sadrže plastiku, a za poklopac ti ne moramo ni govoriti. Upravo taj poklopac ubrzo bacimo (ako ne i odmah) što doprinosi gomilanju plastičnog otpada. Želiš li razmišljati zeleno, pokušaj nositi svoju šalicu ili termosicu ili pak kavu napravi kod kuće pa je ponijeti sa sobom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sapun umjesto gela

Tvoja je kupaonica vjerojatno puna plastične ambalaže. Šampone i gelove za tuširanje moguće je zamijeniti sapunima u kocki. Ako ti sapuni nisu privlačni, onda barem pokušaj birati ekonomična pakiranja kozmetike i racionalno kupovati. Uz to nastoji nabavljati višekratne britvice koje će ti duže trajati. Naoko su skuplje, no kad izračunaš koliko godišnje potrošimo na jednokratne britvice u plastičnim pakiranjima, ovo se čini kao sjajna opcija.

Pokušaj s menstrualnim čašicama

Tijekom nekoliko dana menstruacije, žena potroši paket (ako ne i više) uložaka. Dosta njih je sačinjeno od jednokratne plastike što nije dobro za okoliš, posebice kad osvijestimo kakve su to količine. Zato je 'zelenije' birati platnene alternative (danas ih zaista ima, samo treba istražiti mogućnosti) ili pak menstrualne čašice koje se iznova upotrebljavaju nekoliko godina. Potrebno ih je samo temeljito prati i uložiti nešto više novca. Isprobaš li ih i svide li ti se, tvoj menstrualni trošak u konačnici bi mogao biti manji.

Razmisli i u kuhinji

Umjesto plastične folije i plastičnih vrećica za spremanje ručka, odaberi staklenu posudu koju možeš uvijek iznova koristiti. Pokušaj također zamotati svoj sendvič u tkaninu (ili maramicu) pa ga tako nositi na posao. Dakle, razmisli kako i zašto koristiš plastiku i nastoji smanjiti njenu potrošnju. Teško ju je iskorijeniti iz našeg života, no to ne znači da ne možemo razmišljati pametnije i radije birati svoja višestruka pakiranja.

Možda ćete netko čudno pogledati inzistiraš li da ti piće ili hranu stave u tvoju ekološku ambalažu, ali upravo je to prilika da osvijestimo zajednicu da i male promjene nekad puno znače. Za početak je to izgradnja percepcije o važnosti ekoloških tema i održivog načina života.