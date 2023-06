Djeca bi što više vremena trebala provoditi vani - evo zašto

Zbog modernog načina života te sveprisutnih društvenih mreža i Interneta danas djeca sve manje vremena provode vani, a svi više za elektroničkim uređajima što se negativno odražava na njihovo fizičko zdravlje, ali i mentalni razvoj.

Brojne studije bavile su se ovom temom, a rezultati mnogobrojnih istraživanja potvrdili su prednosti provođenja vremena u prirodi. Prema mišljenju stručnjaka, manja djeca trebala bi dva do tri sata dnevno provoditi u prirodi, no mnogi to ne dobivaju.

Djeca imaju velike koristi od igranja, trčanja, skakanja i sličnih aktivnosti na otvorenom. Dokazano je da provođenje vremena u prirodi pomaže u smanjenju anksioznosti i hiperaktivnosti, ali i pozitivno utječe na raspoloženje, ističu psiholozi.

Prema tome, bez obzira na vremenske uvjete, djeca bi trebala što više biti vani – i zimi i ljeti. Znanstveno je dokazano da igranje vani poboljšava zdravlje i jača imunološki sustav, a djeca vole provoditi vrijeme u prirodi i istraživati stvarni svijet oko sebe. Osim toga, što će više vremena dijete provoditi u prirodi, to je vjerojatnije da će odrasti u svjesnu odraslu osobu koja će brinuti o svom okolišu. Djeca moraju istraživati šume i planine, igrati se u blatu i promatrati životinje u njihovom prirodnom staništu. Budućnost našeg planeta ovisi o našoj djeci, stoga je jako važno da je nauče cijeniti.

Priroda je svuda oko nas, a parkovi, šume, livade ili školska igrališta savršen su izbor za djecu svih uzrasta. Izlazak u prirodu puno je više od zabavnog odmora za djecu i tinejdžere. Provođenje vremena vani dobro je za njihovo fizičko i mentalno zdravlje te za njihov razvoj.

U nastavku su pobrojani neki od najvažnijih razloga zašto je toliko važno da djeca što više budu vani i uživaju u prirodi:

Fizičko zdravlje

Igre vani izazovnije su od onih u zatvorenom prostoru. Dokazano je da djeca koja više vremena provode na otvorenom imaju bolje motoričke vještine i manji rizik od pretilosti pa čak i miopije (kratkovidnosti), navodi Healthychildren.org. Sigurno izlaganje suncu također potiče stvaranje vitamina D koji je našem tijelu potreban da ostane snažno i zdravo.

Pomaže kod učenja

Igranje vani kod djece potiče znatiželju, kreativnost i kritički način razmišljanja. Brojne su studije pokazale da su djeca koja su više vremena provela u istraživanju prirode imala bolje rezultate kod učenja.

Pozitivno ponašanje

Istraživanja su pokazala i da su djeca koja više vremena provode vani manje agresivna. Boravak u prirodi pozitivno utječe na raspoloženje kod djece i pomaže im da se lakše nose s ljutnjom i drugim negativnim emocijama.

Mentalno zdravlje

Boravak u prirodi pozitivno utječe na osobe svih uzrasta te dokazano smanjuje stres i depresiju. Djeca koja više vremena provode u igri na otvorenom imaju bolju koncentraciju te rjeđe pokazuju simptome hiperaktivnosti.

Socijalizacija

Boravak u prirodi i igre na otvorenom poboljšavaju i odnose s drugom djecom i potiču socijalizaciju. Djeca moraju naučiti kako raditi zajedno. Moraju naučiti sklapati prijateljstva, kako dijeliti i surađivati, kako se ponašati prema drugim ljudima. Ako komuniciraju samo u vrlo strukturiranom okruženju, kao što su škole ili sportski timovi, ne mogu naučiti sve što bi trebali znati, navodi se na Harvard Health blogu.